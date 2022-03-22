Почему западные СМИ начали готовить европейцев к ядерной провокации на Украине Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему европейцы срочно раскупают йод в таблетках. 15793 15793 Обложка © ТАСС / PA / Andy Buchanan

Ни для кого не секрет, что российская спецоперация на Украине вызвала в Европе самый настоящий дефицит, причём сразу по ряду позиций: дефицит бензина, дефицит продуктов питания, дефицит потребительских товаров. А также, как ни странно, дефицит безопасности.

По данным The Financial Times, Евросоюз после начала российской спецоперации на Украине активно пытается подготовиться к "возможной ядерной угрозе". В частности, Еврокомиссия требует от стран – членов ЕС складировать таблетки йода, которые используются для элементарной защиты от ядерного заражения, иного медицинского и защитного оборудования. Кроме того, европейские страны должны подготовиться к отражению химических и биологических атак.

Естественно, паника передаётся населению. Несмотря на то что некоторые СМИ открыто задаются вопросом о том, насколько йод помогает в борьбе с радиацией, простые европейцы его активно закупают. По некоторым данным, стоимость таблеток выросла в два, а на некоторых площадках и в пять раз. Как уверяет издание Reuters, несмотря на повышение цен в ряде аптек в Польше, Чехии и Болгарии, то есть на территориях, которые находятся рядом с Украиной, весь йод уже раскупили. В последней стране вообще за шесть дней российской спецоперации продали больше йода, чем за целый год.

Паникует и Западная Европа. Как пишет Brussels Times, за сутки 1 марта бельгийцы смели с полок более 32 тысяч упаковок йода (в стране его раздают бесплатно). В Финляндии же, по данным Bloomberg, спрос на таблетки йода вырос в сто раз. Власти уже вынуждены напоминать людям, что эти таблетки нельзя принимать по принципу "на всякий авось" — только в случае реальной нужды. В случае ядерной катастрофы этот препарат защитит щитовидную железу... — На этот раз война на Украине, подчёркнутая угрозами Владимира Путина применить ядерное оружие, подталкивает некоторых французов к панике и желанию получить запасы, — уверяет газета Le Parisien.

Однако при чём тут Владимир Путин? Россия не собирается начинать с Западом ни биологическую, ни химическую, ни тем более ядерную войну. Да и Вашингтон сейчас на каждом углу говорит о том, что ему эта война не нужна, что он не собирается её ни начинать, ни даже провоцировать, поэтому не закрывает небо над Украиной и не вводит на эту территорию войска под звёздно-полосатым флагом.

Издание Time пишет не о ядерной войне, а о возможной ядерной аварии, которая произойдёт по вине россиян на одной из "захваченных" ими АЭС. Эту же тему поднимает фонд Карнеги. Но в чём логика такой аварии? Заразить огромную территорию, на которой россиянам же потом жить?

На самом деле Европа боится не российских, а украинских действий. Не российского удара, а украинских провокаций. И, к сожалению, эти опасения имеют под собой весьма и весьма серьёзные основания. На сегодняшний день ошмётки украинской армии находятся в крайне печальном состоянии. Значительная часть бронетехники и артиллерии уже выбита, подразделения лишились возможности для мобильного перемещения, самые боеспособные части находятся в фактическом котле в Донбассе.

И каждый день ВСУ и нацбатальоны продолжают перемалываться при помощи российских артиллерийских, авиационных и ракетных ударов. Стратегия киевского режима по затягиванию боевых действий находится под угрозой, а значит, нужно придумывать иные, асимметричные способы сдерживания российских сил. Например, уничтожение или искусственные "аварии" на химических объектах (как в Сумах), выход вирусов из биологических лабораторий (конечно же, по вине русских, которые эти лаборатории якобы разбомбят) и, естественно, инциденты на АЭС. Москва уже взяла под контроль Чернобыльскую и Запорожскую станции, но за киевской властью остаются Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская станции. Причём до первых двух из этой тройки российским войскам ещё идти и идти.

Когда украинский режим в своих попытках максимально затянуть российскую операцию не щадит граждан Украины (ставит их в качестве живого щита, расстреливает дома и машины с пытающимися сбежать из городов мирными жителями), европейцы на эти мелочи внимания не обращают. Однако сейчас режим берёт уже в заложники их — людей первого сорта, граждан просвещённой Европы.

Проблема (даже в какой-то степени трагедия) в том, что Европа ничего не может с этой угрозой сделать. Да, ведущие европейские и американские СМИ публикуют целые инструкции о том, как и в каких условиях принимать антирадиационные таблетки, а также уверяют население в том, что никакого дефицита не будет. Но при этом они не могут заставить украинский режим отказаться от ядерных, а вместе с тем и биолого-химических провокаций. Более того, не смогут, скорее всего, даже американцы, если захотят. Нынешний режим в Киеве готов на всё для того, чтобы сохранить свою власть хоть на каком-то обрывке бывшей Украины, и ради этого намерен пожертвовать и собственным населением, и даже европейскими господами. Ведь для нацистов жизнь "чужих", не относящихся к "свидомой" части украинцев, никакого значения и ценности не имеет.

Будем надеяться, что это прозрение вкупе с многочисленными роликами из Мариуполя и свидетельствами простых украинцев о зверствах ВСУ и нацистских батальонов наконец-то приведёт к отрезвлению простых европейцев. К пониманию сути режима, который западные власти поддерживали все эти восемь лет, и к благодарности российской власти за то, что она избавляет Европу от этой заразы.

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Авторы Геворг Мирзаян