Зеленский и Порошенко устроили разборку в стиле "кто виноват и что делать" Политолог Дмитрий Родионов — о том, что скоро и Зеленский, и Порошенко получат возможность выяснить свои отношения не в соцсетях, а в тюрьме. И у них будет на это много времени. 24589 24589 Shutterstock

Война войной, а внутриполитические разборки по расписанию. Вместо того чтобы искать ответ на вопрос "Что делать?", думать, как остановить кровопролитие, организовать гумкоридоры, украинские политики выясняют, кто виноват. Началось всё с того, что бывший при Викторе Ющенко министром обороны Анатолий Гриценко обвинил киевские власти в том, что они ведут дело к капитуляции на переговорах с Россией. Он подчеркнул, что украинское общество не потерпит "Минск-3" или "Будапешт-2".

Ответил ему советник руководителя офиса президента Алексей Арестович. По его словам, начиная с двенадцатого дня российской спецоперации на Украине в стране возобновилось "нытьё о зраде" различных украинских политиков. Гриценко, по мнению советника руководителя офиса президента Незалежной, является самым неподходящим из критиков правительства, чьи высказывания его "окончательно взбесили". Арестович уверен, что до вступления Гриценко в должность министра обороны Украина располагала "одной из самых сильных в военно-техническом отношении группировок в Европе" и именно при Гриценко "и ушло основное вооружение из ВСУ".

Кроме того, он обвинил супругу Гриценко Юлию Мостовую в рассылке панических сообщений о мощном ракетном ударе и последующем штурме Киева в ближайшее время со ссылкой на американские источники. "Помните, что призывы к панике... судятся по законам военного времени", — подчеркнул Арестович.

Советник руководителя офиса президента Незалежной также прошёлся по бывшему президенту Петру Порошенко, который лоббировал закрепление пункта о стремлении страны в НАТО в конституции, чем создал одну из предпосылок для начала военной операции России. — Это была личная предвыборная пиар-технология Порошенко. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию, — заявил Арестович.

По его словам, цена за вступление в НАТО — большая война с Россией. Причём вне зависимости от того, кто будет во главе РФ и Украины. Очевидно, в партии экс-президента не могли оставить эти слова без внимания. Ответила Арестовичу депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, обвинившая нынешнюю власть в том, что та не подготовилась к конфликту с Россией.

— Я позволила себе этот пост после заявлений Банковой о том, что во всём виноваты НАТО и евроатлантический курс Украины. Почему? Этот вопрос разрывает меня уже 24-й день на куски. Почему, когда РФ заявила о признании так называемых лидеров в административных границах областей и неизбежность российской агрессии и войны на этих территориях стала очевидна даже воробьям, украинские власти ничего не сделали для эвакуации хотя бы детей из Мариуполя и Волновахи? Почему за день до начала войны высшее руководство страны, секретарь СНБО и министры успокаивали депутатов ВР, что ситуация контролируемая, а в повестке дня стояли законы об игорном бизнесе, а не об армии? Я никогда не забуду эти улыбки в мою сторону на прямые вопросы о близости войны в кабинете председателя ВР. Такие напыщенные, важные там сидели, у них всё было под контролем. Почему без проблем взяли Мелитополь? Потому что там не успели даже сформировать силы теробороны, у людей не было оружия, а закон о теробороне парламент принял буквально за несколько часов до войны, — написала она на своей странице в соцсети.

Видимо, по её мнению, Зеленскому стоило бы раздать оружие маргиналам на улицах ещё до начала российской операции. Тогда всё то безумие, что творится сегодня в украинских городах, началось бы гораздо раньше. Очевидно, в партии Порошенко сожалеют об этом.

Что же касается вопроса, почему украинское руководство не подготовило к эвакуации Мариуполь и Волноваху, то ответ на него очевиден: жители этих городов нужны были Киеву в качестве заложников, так что эвакуировать их никто и не собирался. Надо признать, что обвинения Геращенко по этой части абсолютно справедливы. Но она не права, утверждая, что начало российской спецоперации застало власти Украины врасплох.

Напомню, операция началась 24 февраля, спустя два дня после того, как Москва официально признала республики Донбасса. Что в течение этих двух дней делала Украина? Она в разы увеличила интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР, хотя и тупому было понятно, что после признания республик Москвой последует ответка. Это было ясно и раньше. Российские власти не раз предупреждали Украину, что попытка развязать войну может привести к серьёзнейшим последствиям — вплоть до утраты государственности. Неужели они этого не поняли?

Всё они поняли и, очевидно, намеренно провоцировали Россию. И если бы Россия не отреагировала, то в Донбассе была бы бойня. Так что Зеленский не "проспал" спецоперацию, как утверждают его оппоненты, а сделал всё, чтобы она случилась.

Впрочем, отчасти прав и Арестович. В том плане, что разговоры о НАТО и возможности размещения американских ракет на территории Украины, несомненно, подстегнули события. Правда, стоит напомнить, что он сам был на побегушках у Порошенко в бытность того президентом и верно обслуживал повестку НАТО. Но это нормально для украинских политиков.

Но не только перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс стала причиной российской спецоперации, а также полученные данные о том, что в стране разрабатывают ядерное оружие, и публичные обещания Зеленского вернуть ядерный статус. И информация о том, что в американских биолабораториях на территории Украины могут создавать биологическое оружие. А ещё разгул нацизма, запрет русского языка, насаждение агрессивной русофобской идеологии, превращение страны в анти-Россию. И, конечно же, непрекращающаяся агрессия против Донбасса, угрожающая в любой момент перерасти в полномасштабный геноцид. Всё вместе это и спровоцировало реакцию России.

Причём было бы глупо обвинять кого-то конкретно из украинских политиков. Они подталкивали к этому общими усилиями в течение долгих лет. Начиная с Кучмы, при котором началось сотрудничество с НАТО и была сформулирована идеологическая мотивация разрыва с Россией, потом Ющенко, при котором страна заявила о стремлении присоединиться к антироссийскому блоку, а бандеровская идеология стала господствующей. Потом Турчинов и Порошенко, развязавшие войну, прописавшие курс на вступление в НАТО в конституции. Ну и, конечно, Зеленский, при котором должно было начаться новое вторжение в Донбасс, а о вступлении в НАТО заговорили уже на полном серьёзе. Все они приближали тот день, когда терпение России лопнет.

И крайне показателен ещё вот какой момент. Вместо того чтобы предпринимать усилия для остановки кровопролития, думать, как спасти как можно больше жизней граждан страны, они спорят друг с другом и ищут виновных. Украинским политикам сложно признать свои ошибки, а тем более преступления. Проще перевести стрелки на оппонентов.

В общем, ведут себя как пауки в банке. Зрелище, откровенно говоря, мерзостное. Ну ничего, скоро они получат возможность выяснить отношения не на страницах соцсетей, а в реале — в тюрьме. У них будет на это много лет. То, до чего они довели страну, заслуживает самого сурового наказания.

В какой тюрьме будут сидеть украинские политики и их команды? 0 В украинской тюрьме. В российской тюрьме.

Авторы Дмитрий Родионов