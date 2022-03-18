Почему европейцы выдвигают нациста Зеленского на Нобелевскую премию мира Журналист Игорь Мальцев — о том, как уважаемую премию превратили в витрину актуальной политической повестки Запада. 26058 26058 Обложка © Shutterstock

Однажды фабрикант и производитель динамита швед Альфред Нобель учредил премию имени себя. Будем считать, что динамит он делал и продавал только для того, чтобы взрывать угольные пласты, но это будет неправда. Потому что он ещё и пушки делал. Вы будете смеяться, но его отец был видным российским бизнесменом в Санкт-Петербурге, куда перебрался со всей семьёй из Швеции. И сам Альфред руководил в России своими заводами, которые выполняли заказы для русской армии. И больше всего денег он заработал на Крымской войне.

Так что в основе знаменитой Нобелевской премии, собственно, русские деньги и русское оружие. И русская война в защиту Крыма. А сам-то он, конечно, был, да, — типа пацифистом. Как это укладывалось в одной голове, не очень понятно, но тогда и времена были другие. Тем не менее среди премий, которые он в своём завещании учредил, была и Премия мира. Это за содействие установлению мира во всём мире.

С тех пор премия становилась всё более и более политизированной, особенно вот эта — Премия мира. Всё дошло до точки невозврата, когда спустя две недели на посту президента США Нобелевскую премию мира получил Барак Обама. Эту дичь до сих пор никто не смог внятно объяснить общественности — почему, за что, но стало ясно, что комитет, который находится в Норвегии, приступил к обслуживанию интересов мирового гегемона.

Но самое политизированное — это не присуждение премии, это выдвижение на премию. Вот тут-то обычно и разыгрывается всё самое интересное, потому что само выдвижение, которое может осуществляться группами граждан, — это такой парад манифестов, витрина актуальной политической повестки и отчётливый пропагандистский эффект.

И вот мы видим на сайте Нобелевской премии обращение группы политиков. "В свете исторически беспрецедентных событий мы с уважением призываем Комитет Нобелевской премии мира вновь открыть и пересмотреть процедуру выдвижения на Нобелевскую премию мира в 2022 году". И далее рассказ про то, как героический Зеленский "оставил свою семью и пошёл воевать за свободу…" И поэтому ему надо дать Премию мира.

Не хотелось бы грубо рушить пафос обращения, но из тридцати шести подписантов двадцать пять имеют в титуле приставку "бывший" — "бывший член парламента", "бывший член европейского парламента", вплоть до "бывшего министра обороны Нидерландов". Кроме голландских бывших/небывших письмо подписано двумя бывшими из Эстонии, бывшим премьером Бельгии и одним европарламентарием из Словакии.

Конечно, весьма странно говорить о Премии мира в разгар боевых действий, потому что это конкретное подливание масла в огонь. Зеленскому как бы говорят: "Парень, самое красивое, чтобы ты вообще умер, потому что капитулировавший живой ты нам на Западе не нужен — портишь картинку". Действительно, главнокомандующий армией, которая прикрывается живым щитом из мирных граждан, — самый лучший кандидат на Премию мира.

С другой стороны — в прошлые годы там хотели выдвинуть на Премию мира гражданку Тихановскую, когда пытались раскачать Белоруссию до состояния гражданского противостояния. И где теперь Тихановская? Нет её — сидит под плинтусом.

И, конечно, хочется порадоваться за россиянина Дмитрия Муратова, который в прошлом году получил эту Нобелевскую премию за некие заслуги перед миром. Потому что в этом году ему бы уже ничего не светило по причине того, что он просто русский в атмосфере тотальной русофобии. Потому что русофобия не признаёт никаких заслуг перед коллективным Западом.

Фото © Shutterstock Получит ли Зеленский Премию мира? 0 Может, но на скамье военного трибунала До такого маразма дело не дойдёт Теперь всё возможно

Авторы Игорь Мальцев