"Это я предложил бомбить Сербию": Почему обвинения в военных преступлениях из уст главного инициатора войн последних десятилетий — сплошное лицемерие Журналист Игорь Мальцев — о военных преступлениях Байдена и НАТО, которые двигают кровавую государственную машину США, и том, почему сейчас потирает руки американский военно-промышленный комплекс 17 марта, 14:12 Обложка © ТАСС / Patrick Semansky / POOL

Дряхлый мировой жандарм в лице товарища Байдена окончательно попутал берега и допускает высказывания, которые несовместимы ни со статусом руководителя мировой державы и ни с какими международными приличиями. Назвав Путина "военным преступником", он вышел совсем уже за красные флажки.

Но это одна сторона вопроса. Вторая — как в том американском фильме "Посмотри, кто говорит". По-русски это обычно звучит так: "Ну кто бы говорил вообще". Если бы мы ещё были той самой публикой, которая помнит только, какой именно бигмак она в прошлый раз заказывала. Но мы же не то что злопамятные. Мы просто злые, и память у нас хорошая.

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Видео © Telegram / SHOT

Сейчас много вспоминают бомбардировки Сербии, в том числе и обеднённым ураном, особенно когда звучит текст про то, что "с 1945 года в Европе не было ни одного конфликта". Но мы-то помним ещё и другое. Это был именно Байден, который в 1999 году открытым текстом под камеры говорил, что это именно он предлагал бомбить Белград, уничтожать мосты и захватывать нефть. Более того, Байден — один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии. Тогда коалиция НАТО без разбора лупила по мирным гражданам и даже иностранным посольствам — китайцы вам могут многое рассказать.

Кто ответил за уничтожение Югославии? Да никто. Ни у кого яиц не хватило назвать операцию преступной, а таких, как Байден, — "военными преступниками". Они сейчас говорят, что таким образом они боролись с диктатором Милошевичем. Но бомбили-то мирные города и мирное же население, а вовсе не Милошевича.

— Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил послать американских пилотов уничтожить все мосты. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия, — хвастался нынешний президент США.

А кто ответил за сотни тысяч убитых в Ираке? Тоже никто. А тем не менее и тут господин Байден приложил руку: выступая в Сенате США, он требовал "отправить войска в пустыню вновь", чтобы свергнуть иракского лидера Саддама Хусейна, так как он якобы располагал оружием массового поражения. Но важно то, когда он говорил об этом. Не в 2003 году, не после терактов 2001-го, а ещё в 1998 году.

В 2002-м Байден голосовал за вторжение в Ирак, но позже изменил свою позицию, чтобы в рамках борьбы с республиканской администрацией Буша-младшего попытаться использовать кровавый конфликт для победы Демократической партии. Но дело-то было сделано. Разрушенная страна, мёртвые иракцы, миллионы беженцев, нищета его не волновали. А химического оружия из пробирочки в Ираке так и не нашли.

Человек, который сегодня позволяет себе тяжкие обвинения против русского президента, лично голосовал 14 сентября 2001 года за совместную резолюцию Конгресса, разрешавшую применение вооружённых сил против тех, кто несёт ответственность за теракты 2001 года. И это зажгло Афганистан. И даже когда спустя двадцать лет бесконечного насилия над Афганом, будучи уже президентом, Байден принял решение вывести войска из Афганистана, это обернулось только гуманитарной катастрофой.

Привычка вторгаться в любые страны и на территории по всему миру, независимо от удалённости от Вашингтона, должна, по мнению господина Байдена, восприниматься нормально. Ни о каком военном преступлении тут даже речи быть не может. Конечно, это же всё ради мира и спокойствия на Земле. Невыносимое лицемерие, плавно переходящее в военные преступления.

Про конфликт в Сирии, где США были априори на стороне антиправительственных сил, а по сути — на стороне боевиков, мы уже даже говорить не будем: настолько всё недавно и свежо. Если бы не русские, Сирию бы уже разнесли на куски.

Кто после этого военный преступник? Я думаю, даже не столько Байден лично — преступна вся государственная машина США, где сейчас потирает руки военно-промышленный комплекс, глядя на рост котировок своих акций на бирже, пока весь остальной фондовый рынок катится к чертям вместе с мировой экономикой.

Вот этот бал Сатаны — это и есть первый признак вершащихся военных преступлений.

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Авторы Игорь Мальцев