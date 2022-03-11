Почему Россия включает рубильник для "Фейсбука" Журналист Игорь Мальцев — о том, что Россия в ответ на призывы к насилию в Meta вводит не цензуру, а дистанцируется от укропропаганды, ненависти и деморализации общества. 7189 7189 Обложка © Shutterstock

Социальная сеть "Фейсбук" уже давно крайне враждебное для любого русского место — вы что, не заметили, что ли? Это длилось годами и началось даже не с Крыма в 2014-м. Надо было быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть. Годами бригады Abuse Team, набранные в основном из украинцев по всему белу свету, старательно блокировали и давили любое мнение, любое слово, если оно не звучало как "Слава Украине!". Это только то, что касается непосредственно "страны 404". Про остальной политикум типа вставания всей мощью против одного из кандидатов собственных президентских выборов мы уже и не говорим: будем считать это их внутренним делом. Но именно тогда уже стало окончательно понятно, что это вовсе не "платформа для взвешенного обмена мнениями". Особенно, конечно, жалко людей с фамилией Хохлов: их банили автоматически.

Но даже с этим можно было как-то существовать, хоть и противно. Но вот эти все разговоры о том, что "мы боремся с hate speech бла-бла-бла", в момент кризиса вдруг обнулились. И даже меньше, чем до ноля, конкретно в минус. Оказывается, что уровень "борьбы с языком ненависти" регулируется одним поворотом ручки, и, стало быть, всё это являлось полным фуфлом для доверчивых лохов.

Фантастический для стороннего наблюдателя факт, что теперь официально уровень ненависти в соцсети повышается определёнными странами в адрес одной страны и её граждан, и это не только разрешено, но и поощряется, завершил понимание целостной картины. Вплоть до угрозы убийством. Теперь можно всё — если это по адресу русских. То есть плакатики на берлинских улицах Kill Putin — это были ещё цветочки: эмоциональный укрокреативчик. Meta уже не скрывает, что "Фейсбук" и "Инстаграм" являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм. И если это понял кто-то только сейчас, то мы всех поздравляем.

А ведь стоит только вместо слова "русский" подставить слово "афроамериканец", или "армянин", или "еврей", и тебя сметут с лица земли. И даже такую большую компанию, как FB, — за милую душу. Но русского — можно. По-моему, что-то с этой демократией не то. Уж больно она похожа на реальный нацизм и тоталитаризм.

Так что мы имеем на сегодня? Именно FB осуществлял жесточайшую цензуру на своей платформе годами. А потом приступил к сильнейшей боевой пропаганде против РФ. А теперь — на закуску — расчехлился с натравливанием сетевых хомячков на любого русского. Прекрасно — люблю, когда люди честно заявляют о том, что стеснялись говорить до поры до времени.

Если сейчас русские всё-таки нахлобучат FB, видит бог, этот момент они оттягивали до последнего: дабы не травмировать морально собственных граждан, для многих из которых это был способ общения, в том числе и с далёкими и престарелыми родственниками. Вот чего-чего, а заработков никаких ни у кого в FB не было, потому что там может зарабатывать только один человек — Марк Цукерберг, под это выстроена вся сеть. Так что ныть о том, что кто-то сейчас потеряет возможность зарабатывать, — ложь. Другое дело — "Инстаграм", который за последние годы вбил молодёжи по всему миру уникальную модель восприятия мира, основанного на зависти к инфлюенсерам — морковкой на палочке перед ослиной мордой. Там, конечно, у кое-кого бабло просядет.

Я не стал бы всё это предполагаемое закрытие "Мета-фигета-конторы" в РФ называть цензурой. Цензура всё-таки предполагает выборочную блокировку вредных, на взгляд цензора, материалов. Речь идёт о том, чтобы дистанцироваться от потока укропропаганды, языка ненависти и всего того, что разлагает и деморализует общество и его отдельные составные части. Как только соцсеть определила себя как платформу для проведения психологических боевых операций против русского общества — ей конец. Пора включать рубильник. Причём это надо было сделать ровно за пять минут до начала спецоперации. Но Россия, как выяснилось, — демократическое государство. Гораздо более демократическое, чем записные демократы с языком ненависти и избиением русскоговорящих на улицах городов Европы. И вот эти реальные преступления по расовому признаку, во многом результат деятельности и СМИ, и соцсетей, разжигают (теперь официально) именно они.

Если вы всё ещё считаете, что "за слова нельзя судить, это всего-навсего слова", то пример Юлиуса Штрайхера, главреда Der Sturmer, вам в панамку. Который сам никого не бил и не убивал, а просто публиковал каждый день карикатуры на евреев. Нюрнбергский трибунал его приговорил к повешению, если вы не в курсе. Потому что, по мнению судей, "своими материалами он подготовил моральную почву к убийствам миллионов евреев в Европе". И пусть вас не вводит в заблуждение фамилия Марка Цукерберга. У преступности нет национальности. У нацизма, видимо, тоже нет. Только бизнес.

Просчитывали ли владельцы Meta запрет соцсети на территории России и для чего им это? 0 Готовят западное общество к приходу нацизма Призывы к насилию могут оказаться креативом исполнителей на местах

Авторы Игорь Мальцев