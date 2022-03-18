Украинские силовики убивают гражданское население ради картинки в СМИ Безысходность заставляет военнослужащих Украины прикрываться мирными гражданами, и не только чтобы спасти свои жизни, но и для ведения информационной войны против России. 22528 22528 Обложка © Getty Images / Scott Peterson

Украинские военные формирования продолжают вести боевые действия. Уже не первый раз они берут заложников и устраивают провокации, обвиняя во всех бедах Россию. Понимая своё безвыходное положение, боевики батальона "Азов" взорвали здание драматического театра в Мариуполе, свалив, как всегда, вину на российские войска.

Террористические методы

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что здание драмтеатра взорвано. В нём находились мирные жители, которых боевики использовали в качестве живого щита. В оборонном ведомстве опровергли информацию об авиаударе. В заявлении Минобороны говорилось, что удар не был произведён по месту скопления боевиков только из-за того, что в здании находились гражданские.

­— О том, что украинские националисты готовят провокацию со взрывом в драмтеатре, стало известно ещё за несколько дней до произошедшего. Вчера, когда вышли кадры с места взрыва мариупольского драмтеатра, даже некоторые патриотические блогеры начали распространять информацию о том, что российские ВКС якобы нанесли удар по зданию. Эта информация была опровергнута российским Министерством обороны, потому что изначально было известно, что в театре находятся не только боевики "Азова", оборудовавшие там штаб, но и много мирных жителей, которых они насильно согнали для прикрытия. Учитывая опасность массовой гибели гражданских, российское руководство решило не уничтожать здание, а взять путём зачистки. Судя по тому, что украинские СМИ усердно распространяют информацию о якобы российском ударе с воздуха, взрыв делался в пропагандистских целях, чтобы очернить действия союзных войск Российской Федерации и ДНР. А также чтобы "замылить" картину произошедшей трагедии в центре Донецка, когда от украинской ракеты на улицах погибло больше 20 граждан и ещё десятки оказались ранеными, — пояснил старший лейтенант армии ДНР, политолог Александр Матюшин.

Украинские СМИ подают взрыв как результат бомбового удара российских самолётов. Якобы в драмтеатре находились мирные жители, которые вовсе не были заложниками "Азова", а лишь прятались в здании от войны.

Расстрелы и не только

Украинские войска не только подрывают после себя мосты, но и уничтожают людей. И делают они это повсеместно. При этом тактика их похожа на ту, которую применяют террористы.

— То, что происходит в Донбассе, — это не гражданская война, а геноцид населения со стороны украинской армии. Адекватные люди уже давно отказались служить, а те, кто остался, это идейные нацисты или авантюристы, которые таким образом зарабатывают. Удивляться тому, что они прикрываются гражданскими, — не стоит. Тактика использования живого щита традиционно используется нацистами, также её использовали боевики ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Сейчас все понимают, что они делают, и видят результат их действий. Это люди весьма с низкими моральными принципами, — считает политолог Дмитрий Родионов. Он отметил, что многие из боевиков используют мирное население не только из-за безысходности, но и по своим идейным принципам.

Зверства со стороны украинских силовиков наблюдались давно, но особо свирепствовать они стали после начала спецоперации российских войск. 28 февраля стало известно, что бойцы территориальной обороны расстреляли на границе с Молдавией мирного жителя. Погибшим оказался гражданин Израиля. В израильтянине увидели чеченца и убили. Но на этом история не закончилась. У семьи убитого запросили 25 тысяч евро за его тело.

Мирных жителей не только расстреливают, но и принуждают служить украинским силовикам. Жителя Изюма заставили дежурить на телефоне, пока военный спал, а также собрать вещи для военнослужащих. Станислав, которого принудили под дулом автомата работать на силовиков, сообщил, что украинские военнослужащие дислоцируются в здании школы. Примечательно, что силовики всё время пили алкогольные напитки. Для аналогичных работ привлекали и детей, рассказал сбежавший.

Зверства боевиков фиксируются и в освобождённой Волновахе. Так, в конце февраля в городе была расстреляна машина с гражданскими, которые пытались покинуть зону боевых действий. Примечательно, что транспортное средство было помечено белыми флагами, так что украинские силовики знали, в кого стреляли. Также один из свидетелей преступлений рассказал, что Волноваху обстреливали сами украинские военнослужащие. И это происходило ещё до начала специальной операции. Миномёт, установленный на армейский внедорожник, регулярно бил по центру города.

Но не только убийством мирного населения занимались украинские силовики в Волновахе. Они убивали своих же сослуживцев. Советник председателя Правительства ДНР Ян Гагин показал, что случилось с раненым военнослужащим, сражавшимся на стороне Украины. Он утверждает, что его просто добили выстрелом в голову.

Попадают в руки боевиков и дети. 20 февраля в Святогорск, который находится под украинскими оккупантами, уехало 17 детей, однако с началом спецоперации они не вернулись домой. 15 марта дети смогли дозвониться и рассказать, что их пытаются эвакуировать.

Сегодня стало известно, что дети находятся уже в одном из общежитий Львова. При этом родители требуют возвращения их домой, в сёла, которые уже освобождены от Украины. Фактически несовершеннолетних держат в заложниках, и мировая общественность как-то проходит мимо происходящего.

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Уже давно украинские силовики поняли, что затруднить продвижение российских войск смогут только мирные граждане, взятые в заложники. Родильный дом в Мариуполе, который не работал, — был красивой пропагандистской картинкой. Театр, где были мирные жители, — тоже хороший кадр для украинской пропаганды. И на этом создание иллюзии, что российские войска якобы бьют по объектам с гражданскими, не остановится. Жители Краматорска сообщили, что в общеобразовательной школе № 6 расположились военные и члены территориальной обороны. Попади туда снаряд — и будет вой, что российские войска бьют по детям. Только проблема в том, что образовательные учреждения на Украине закрыты — и детей в них нет. И это только один из возможных сценариев, которых будут разыграны ещё десятки. Вот только режиссёрам этих постановок следует помнить, что в век Интернета всё фиксируется — и военным преступникам не удастся избежать наказания.

— Для начала их нужно выловить в густом потоке беженцев, который покидает окружённые города. Сейчас они скрываются под видом обычных украинских обывателей. Есть целый ряд признаков, которые позволяют выявлять боевиков. Например, по ладоням и ногтям, по пальцам видно, что человек нажимал на спусковой крючок, синяки на плече, а также характерные наколки, — рассказал Лайфу военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Он считает, что необходимо организовать процесс фильтрации. Подозреваемых нужно задерживать, а виновных — судить. Виктор Баранец напомнил, что в республиках Донбасса действует смертная казнь. Кроме этого, военных преступников можно отправить на работы по восстановлению разрушенных городов. В любом случае тех, кто прикрывался мирными жителями, обстреливал гражданское население, издевался над пленными, ждёт возмездие. Они будут наказаны, и сейчас у них ещё есть шанс облегчить свою участь, сложив оружие.

Фото © Getty Images / Anastasia Vlasova Будут ли военные преступники привлекаться к восстановлению Донбасса? 0 Да. Они должны трудом искупить вину Нет. Они будут нести наказание в колониях Военных преступников не будут брать в плен

Авторы Даниил Черных