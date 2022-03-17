Какие республики могут появиться на месте Украины после завершения "Операции Z" В ближайшее время мы можем стать свидетелями образования новых стран, к чему могут приложить руки Польша, Венгрия и Румыния. 249022 249022 Обложка © Shutterstock

Украина в её прежних границах уже может не сохраниться. Эта страна всегда была разделена. Об этом может свидетельствовать и языковая карта, и религиозная, и карта электоральных предпочтений. Специальная операция российских войск ещё больше высветила неоднородность и искусственность этого государства. Восточные области страны оказались более лояльными к российским войскам, а в западной части призывают к активной борьбе. Сейчас вопрос разделения страны стал как никогда актуальным.

Первый раздел Украины

После начала специальной военной операции России Украина оставалась сама по себе. Всё заканчивалось разговорами, но сейчас перешло в визиты. В Киев приехали сразу несколько высокопоставленных чиновников из стран, входящих в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей решились поехать в страну, где идут боевые действия. И вот тут надо сразу обозначить цель их приезда.

Матеуш Моравецкий (второй слева) на польско-украинской границе. Фото © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

­— Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу, ­— сообщили представители кабинета министров Польши.

И то ли они нарочно упустили, то ли специально не стали говорить, но вопрос территориальной целостности не стоял на повестке дня. Возможно, в Европе поняли, что никакой единой Украины более существовать не может, а Россия вынудит её по условиям капитуляции признать потерю Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, которые теперь суверенные республики. В этой ситуации глупо было не начать раздел Украины другим странам.

Интересной получилась фотография, где министры сидят над картой Украины, как бы обсуждая, что и кто заберёт. На встрече не хватало только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его коллеги из Румынии Николае Чукэ. Президент Украины Владимир Зеленский в этой большой игре ровным счётом ничего не решает. Ему останется только подписывать документы, в том числе и о своей отставке.

Миротворцы НАТО

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, который тоже встречался с Зеленским, предложил ввести на Украину миротворческий контингент НАТО.

­­— Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины, — заявил Качиньский.

Войти не проблема, но где они встанут? Кольцо вокруг Киева уже почти замкнулось, на востоке российская армия, так что остаётся только запад, где и живут лояльные Европе украинцы. Для миротворцев будет задача не попасть под огонь российских сил. Остановив продвижение наших частей, они тем самым обозначат границу раздела. Вероятно, это будет рубеж нынешних Ровенской и Тернопольской областей.

Новая карта бывшей Украины

Карта Украины после капитуляции режима Зеленского. Инфографика © LIFE

Делить Украину без участия России не получится. По-хорошему должна быть созвана конференция с участием нашей страны, Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Государства должны решить, что будет с денацифицированным государством. Да, можно сказать, что это будет болезненно, но стоит напомнить, что Германия пережила этот момент. Сейчас Украина может распасться на четыре новых субъекта.

На востоке и юге страны может быть создана Новороссия, которая планировала отделиться ещё в 2014 году. Для этого всё готово. Из западных областей могут создать Галицию, на территории Закарпатской области — Карпатскую Русь. А центр Украины останется с прежним названием или же перевоплотится в Малороссию. Нужно учесть, что некоторые регионы могут быть переданы в состав сопредельных государств. Например, Черновицкая область имеет возможность войти в состав Румынии, где находилась до 1940 года.

Отдельная история с Закарпатьем. На территории этого региона проживают не только украинцы, но и венгры, и русины. Паспорта Венгрии в большом количестве раздавались в Закарпатской области, что вызвало дипломатический скандал. Пока Венгрия не обозначила себя в возможном разделе Украины. 14 марта стало известно, что на имя премьер-министра Виктора Орбана было отправлено письмо от венгров с просьбой о защите соотечественников. Кроме того, создаётся оргкомитет по подготовке референдума о выходе из состава Украины.

— Есть некоторые пожелания граждан, чтобы Западную Украину пустить в свободное плавание. Такой вариант жизнеспособный. Области, которые мы называем Малороссией и Новороссией, будут дрейфовать в сторону России однозначно. Недавно появились сведения, что хотят образовать Закарпатскую Русь. Вариантов распада Украины много, но пока операция не закончена и не созданы временные администрации, неясно, будет Украина единой или федеративной, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Украина будет вызывать много вопросов, начиная от долгов и заканчивая легитимностью, считает политолог Александр Роджерс. Для России сейчас заключить какой-то договор и уйти бессмысленно, потому что там снова возродится нацизм. По его словам, "есть варианты её поглощения либо создания протектората, подконтрольного России". Вероятно, какая-то часть отойдёт соседним странам, но это будет зависеть от договорённостей с Москвой.

— Если бы всё шло по первому сценарию, который предполагал взятие российскими войсками военных объектов без сопротивления ВСУ, а нацбаты были бы преданы суду, то должна была быть назначена военно-гражданская администрация с последующими выборами. Существовала бы Украина и дальше, но без нацистов. Сейчас ситуация развивается иначе. Нацисты организовали серьёзное сопротивление, прикрываясь мирными жителями. Их действия бессмысленны, и они приводят к мысли, что украинство является страшной античеловеческой идеологией, ведущей к большим жертвам. Речь должна идти уже не о денацификации Украины, а о деукраинизации с полным запретом идеологии украинства как античеловеческого явления. Дальше встаёт вопрос о его ликвидации вместе со всеми символами украинизации как искусственного политического образования, созданного изначально против России. Сейчас всё идёт к тому, чтобы ликвидировать проект "Украина" как историческое недоразумение, опасное для жителей, — заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Украина не могла долго существовать в том виде, который она приняла в составе СССР. Адекватные политики говорили, что стране нужна федерализация, чтобы спасти её от распада, но их игнорировали. Сейчас по стране может прокатиться парад суверенитетов, но будет неудивительно, если в Киеве этого не заметят.

Фото © Shutterstock Когда может начаться официальный процесс раздела страны? 0 В ближайшие дни По завершении военной операции Через два месяца

Авторы Даниил Черных