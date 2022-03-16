Для чего идеолог цветных революций прибыл в зону спецоперации Сценарист госпереворотов, политик и философ Бернар-Анри Леви, за свою деятельность заслуживший прозвище "всадник апокалипсиса", приехал в Одессу, чтобы начать готовить массовые акции в России. 37543 37543 Обложка © Panoramic via ZUMA Press

Украина продолжает пытаться бороться с российскими войсками всеми возможными методами. Фейковые жертвы уже не действуют и нужны реальные, а главное — большие постановки. В пока ещё не освобождённую Одессу прибыл идеолог многих цветных революций Бернар-Анри Леви. Это значит, что Украину ждёт ещё большее потрясение, чем операция по демилитаризации и денацификации. Стоит отметить, что вместе с Анри Леви по городу прогулялся губернатор области Максим Марченко, который ещё не так давно занимал должность командира батальона "Айдар".

Кто такой Бернар-Анри Леви

Известно, что Анри Леви политик, журналист, позиционирует себя философом. Он освещал войну за независимость Бангладеш от Пакистана. В 90-е годы его взгляд упал на Югославию, которая постепенно распадалась. В своих работах он активно поддерживал боснийских мусульман. В 1999-м призывал мировое сообщество поддержать "Армию освобождения Косова", а также начать бомбардировки Югославии.

Прокатился Анри Леви и по бывшим странам Советского Союза. В 2003 году он поддержал Михаила Саакашвили, который возглавил революцию в Грузии. В 2008-м встал на сторону Саакашвили, устроившего войну с Южной Осетией.

Бернар-Анри Леви. Фото © flickr / Ministerio de Cultura de la Nación

На Украине Анри Леви не частый гость, но бывал. Со сцены Евромайдана он выступил с речью, которая была посвящена европейскому пути Украины и её роли в борьбе с Россией. Можно ли назвать её русофобской? Да.

— Ваша сила заключается в вашей высокой цивилизации, пусть вас, как и все европейские народы, преследует трагический и преступный период истории. Украина и Киев блистали, когда России ещё не было и в помине. Поэтому в каждом гражданине Майдана больше культуры и истории, чем в сочинском хвастуне, этом дутом Тарзане, который является врагом святой Софии и её мудрости, ­­— вещал с трибуны Анри Леви.

Пропитанные ложью речи Вестника войны, как его называют многие специалисты по информационным войнам, нашли отклик в сердцах заблудших украинцев. Потом была восьмилетняя война против ДНР и ЛНР, в результате которой России пришлось начать специальную операцию. Где появляется Бернар-Анри Леви, то там можно ожидать беды. Так было и в Югославии, и в Грузии, и на Украине, а также в Ливии и Сирии, которые тоже входили в круг интересов подвижника цветных схем.

— Бернар-Анри Леви — это один из главных идеологов глобализма, и его прибытие в Одессу означает, что предстоит схватка между глобалистским проектом и его альтернативой, которую представляет собой Россия, в качестве альтернативы многополярного мироустройства. Леви прибывает всегда в ту точку, где видит угрозу для либерального постчеловеческого проекта. Этот человек всегда на передовой идеологического противостояния, — отметил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Чего ждать Одессе

Бернар-Анри Леви. Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic

С приездом Бернара-Анри Леви можно ожидать новых провокационных действий со стороны Украины. И не надо думать, что украинские власти не способны к большим жертвам, чтобы остаться на своих местах и дискредитировать Российскую Федерацию. Вспомнить обстрел центра Донецка "Точкой-У". Мирные люди погибли в центре города, где нет военных объектов, но в Киеве заявили, что это Россия обстреляла столицу Донецкой Народной Республики.

Ещё можно вспомнить о Харьковском физико-техническом институте. Российская сторона предупреждала о возможных провокациях на ядерной установке, находящейся в ХФТИ. Уже через несколько дней после этого был взорван один из корпусов физико-технического института.

Теперь для прогрессивной общественности готовят новый сюжет. Что в нём будет, предположить сложно, но учитывая, что в Одессе находится биолаборатория, которую курировали представители США, то возможно применение биологического оружия. Свои "Белые каски" найдутся, если ещё их не завезли.

Кроме того, нельзя забывать, что на Украине находятся ядерные объекты, которые до сих пор не под контролем российских силовиков. Провокация, например, на Ровенской АЭС вызовет бурную реакцию в Польше, ну а дальше во всей Европе. Легко может быть разыгран сценарий, что якобы станция попала под обстрел со стороны российских сил, что в итоге стало причиной второго Чернобыля. Все же помнят, что пожар на Запорожской АЭС украинские военнослужащие устроили сами, а в СМИ подавалось, что грядёт новая катастрофа, устроенная русскими.

Однако на самой Украине может ничего и не произойти, а целью Анри Леви может являться подготовка волнений и терактов в России.

— Я не думаю, что Леви специалист по биолабораториям. Связывать его визит с ядерными взрывами или вспышкой коронавируса не стоит. Он всегда делал выпады в сторону Москвы. Сейчас он обвиняет нас во всех смертных грехах. Было бы странно, если бы, погуляв по Одессе, он сказал, что увидел кучу нацистов и поддерживает спецоперацию. Не ожидайте ничего, кроме как очередных антироссийских заявлений со стороны Леви и призывов сражаться против "агрессивной и автократичной" Российской Федерации, — сказал Лайфу политолог Владимир Корнилов.

Что ожидать России

В любви к России Бернара-Анри Леви обвинить сложно. В 1999 году, когда террористы под руководством Шамиля Басаева вторглись в Дагестан, он рекомендовал западным странам признать Ичкерию во главе с Асланом Масхадовым.

Нашей стране он посвятил работу "Чего хочет Россия?". В ней он обвинил Россию в применении химического оружия.

— Что сегодня осталось от этой не знавшей себе равных беспрецедентной зоны влияния, рядом с которой хвалёная американская империя выглядела всего лишь жалкой подделкой? Ничего, — отзывался Анри Леви о России.

Теперь же, когда Россия восстанавливает свой авторитет на мировой арене, это сильно беспокоит проводника глобалистских структур.

­— Возможно, он организовывает провокацию в России. Я полагаю, что агрессивная Украина — это приманка для России, цель Запада — организовать революцию в России, что обеспечит разгром нашей армии. Я думаю, что Леви приехал координировать подобные действия, — считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Безусловно, только цветная революция в России может спасти Украину от полного разгрома, однако сейчас консолидация общества в стране велика, тем более что многие несогласные понимают, что после победы они станут отвержены обществом и никакой Бернар-Анри Леви им не поможет.

С какой целью Бернар-Анри Леви приехал на Украину? 0 Организовать провокацию в зоне проведения спецоперации Для попытки дестабилизации в России Просто ознакомительная поездка как журналиста

Авторы Даниил Черных