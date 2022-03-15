В Киеве открыли охоту на несогласных Политолог Дмитрий Родионов — о тотальной войне Украины с собственным народом и о том, что те, кто хочет спасти себя и своих детей, объявляются врагами и подлежат уничтожению 16210 16210 Эвакуированные из Мариуполя мирные жители в ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

СБУ выявляет среди жителей украинских городов желающих эвакуироваться в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. — Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России, — сказал он.

И ладно бы только принуждали оправдываться. Это ещё как-то можно было бы пережить. Но в реальности ситуация посерьёзнее. По словам Мизинцева, после того как российская сторона начала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию, СБУ получила указание "круглосуточно выявлять все звонки", "проводить задержания и аресты, обыски и допросы".

— Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации, — рассказал генерал.

— Прошу спасти мою сестру с двумя малолетними детьми, — процитировал он одно из полученных сообщений. — Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев – Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжать на запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь. — Комментарии здесь излишни, — отметил российский военный.

Напомню, украинская делегация на переговорах в Белоруссии ранее отказывалась даже обсуждать российские маршруты гумкоридоров, предлагая свои. Но в чём логика? Зачем выводить людей из Харькова или Мариуполя в сторону Западной Украины и в конечном итоге в Польшу? Чтобы они по дороге попали в новый эпицентр боевых действий? Или чтобы их по дороге ограбили и убили всякие тербатовцы и откровенные банды, которых украинские власти понавыпускали из тюрем, раздав им оружие?

Сегодня большая часть Украины превратилась в гуляй-поле, где по улицам городов или между ними передвигаться просто опасно, вне зависимости от ваших политических взглядов, даже если вы "щирый" и "свидомый" украинец. Для рыщущего повсюду "фольксштурма" вы не свой, вы — объект охоты. Единственные территории страны, где людям гарантирована безопасность, — это территории, взятые под контроль ВС РФ. И в Киеве об этом не могут не знать.

Тем не менее людей не пускают по предоставленным Россией коридорам. Пытающихся пробиться самостоятельно могут запросто расстрелять. А теперь тех, кто просто хочет эвакуироваться в Россию, на официальном уровне будут выявлять и наказывать. Вдумайтесь в это! Это уже не анархический "фольксштурм" и не отморозки из "Торнадо" будут делать. Этим занимается Служба безопасности Украины, то есть украинское государство, которое будет читать переписку, выявлять настроения в обществе, прослушивать телефоны и наказывать за саму мысль о возможности эвакуации в Россию.

Только за то, что человек не хочет умирать под развалинами собственного дома? Не хочет получить пулю, выйдя за водой? Хочет, чтобы он и его семья почувствовали себя в безопасности, получили передышку от всего происходящего кошмара? Это преступление? По логике украинских властей, разумеется, ещё какое!

Ведь тот факт, что большинство нормальных людей из того же Харькова хотели бы эвакуироваться в Россию, которую они считают своей родиной, где, скорее всего, живут их родственники, где им гарантированно помогут, не бросят на произвол судьбы, в отличие от неизвестности, ожидающей в Польше, добраться до которой ещё тот квест, говорит о проигрыше украинской пропаганды. Получается, что "агрессор" Россия ведёт себя по отношению к гражданам Украины более по-человечески, чем родное государство. И люди это чувствуют, понимают и просят защиты как раз у нас, а не у собственного правительства.

Для украинских властей все эти люди — предатели, а значит, подлежат безжалостному уничтожению. Заметили, как в последнее время изменилась риторика у некоторых недавних оппозиционеров? Даже в ОПЗЖ присоединились к осуждению "российской агрессии". Не спешите ругать этих людей за переобувание. Сегодня не критиковать "российскую агрессию" на Украине опасно для жизни. Так же, как и высказывать симпатию России, говорить о необходимости договариваться с Россией, пытаться спастись через организованные Россией гумкоридоры.

В последнее время участились случаи похищений, избиений и даже убийств тех, кто не готов помогать работе антироссийской пропагандистской машины, кто, напротив, помогает открыть людям глаза. Причём убивают среди бела дня на ступеньках суда даже члена украинской делегации на переговорах. Убивают не отморозки из "фольксштурма", а сотрудники СБУ. Что тут говорить о простых людях, исчезновения которых просто никто не заметит!

На Украине объявлена охота, в которой участвуют все: от националистов и откровенных бандитов, для которых военное положение — возможность самореализации, до сотрудников спецслужб. Охота на всех несогласных. Она, собственно, не прекращалась все последние девять лет. Но не было такого масштаба. Никогда прежде киевская "хунта" не показывала столь нагло и бесцеремонно своё истинное лицо, ранее она всё же пыталась доказать миру и собственным гражданам, что она гуманна.

Сегодня же у нас на глазах Украина теряет последние признаки нормального государства, превращаясь в фашистский улей со всеми необходимыми для фашистской диктатуры признаками: конвейером похищений, пыток, внесудебных расправ, торжеством "эскадронов смерти".

Маски сброшены. И теперь президент Украины открыто угрожает смертью всем, кто хочет помочь остановить конфликт, кто хочет решать все вопросы с Россией исключительно за столом переговоров.

В своём новом обращении в ночь на 13 марта Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые сотрудничают с русскими и в том числе с Армией России, будут сурово наказаны. По его словам, подобным сотрудничеством граждане "подпишут себе приговор".

— Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости не вести разговоры с оккупантами: если кто-то из вас вдруг соблазнился на предложения этих оккупантов, вы подписываете себе приговор: пойти следом за более чем 12 тысячами захватчиков, которые не смогли вовремя понять, почему на Украину не стоит нападать, — заявил он.

Ну, куда пошёл член переговорной группы Денис Киреев, мы уже в курсе. Как и мэр Кременной Владимир Струк, фотографии тела которого облетели весь Интернет, шокировав нормальных людей и приведя в восторг нелюдей вроде основателя "Миротворца", советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Увы, сегодня на их месте может оказаться любой. А понятие "зрады" и "сотрудничества с оккупантом" можно трактовать как угодно. Трактовать ведь не суд будет, а СБУ или неизвестные бабуины с калашами.

Сегодня, если ты не готов "гидно загинуть", не сдавшись "агрессору", если ты хочешь спасти себя и своих детей, ты враг и подлежишь уничтожению. Что это, если не самый натуральный фашизм? Очевидно, украинскому руководству уже нечего терять и оно объявляет тотальную войну, как когда-то гитлеровцы, будучи загнанными в собственное логово. Тотальную войну собственному народу.

Какое наказание ждет киевские власти за уничтожение собственного народа? 0 Трибунал и расстрел. Накажут тюремными сроками. Получат амнистию.

Авторы Дмитрий Родионов