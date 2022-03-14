Что пишут западные СМИ про российские ракеты, которые вежливо постучались на Яворовский полигон Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на российские удары по базе иностранных наёмников на Западной Украине, которые "послали НАТО сигнал". 112183 112183 Обложка © ТАСС / Министерство обороны РФ

"Россия нанесла военный удар по НАТО". Именно такой вывод можно сделать из заголовков западных СМИ. Однако бежать в бомбоубежище рано. Нужно всё-таки сначала прочитать тексты чуть дальше заголовков. И тогда можно будет понять, что их авторами действительно руководил страх, но не удара России по Берлину или Парижу, а того, что "московский медведь" ни перед чем не остановится, чтобы защитить "свою тайгу".

Речь идёт о российских ракетах, которые 13 марта вежливо, то есть по-русски, постучались на принадлежащий Украине Яворовский полигон, находящийся возле границы с Польшей, где собирались иностранные наёмники, приехавшие на Украину убивать русских солдат и насиловать (у наёмников свои законы в отношении аборигенов) украинских женщин. По итогам визита российских ракет, только по официальным данным Киева, 35 "туристов" отправились на "поля вечной охоты", ещё полторы сотни получили ранения. Остальные осознали, что "сафари" не будет. "Я просто лежал и думал, что сейчас умру. А потом раздался мощный взрыв", — цитирует BuzzFeed слова одного наёмника из Великобритании.

Собственно, наёмники вывод сделали правильный: те, кто воюют за деньги, очень хотели бы остаться в живых для того, чтобы их потратить. Поэтому "внезапно" формирование иностранного легиона на Украине было приостановлено до лучших времён, пока не найдутся те безбашенные, что готовы приезжать и умирать за майданную идею. Вопрос в том, сделало ли правильные выводы правительство? Ведь, как верно пишет Financial Times, "российские удары по базе на Западной Украине послали НАТО сигнал". — Путин шлёт Западу смертельное предупреждение, — повторяет эту же мысль Daily Mail.

Один из выводов, который должен быть сделан из сигнала/предупреждения, подсказывает американское издание The Wall Street Journal. — Российский авиаудар по украинскому военному учебному центру недалеко от польской границы резко подчёркивает всю опасность стремлений Запада оказать поддержку Киеву оружием, избегая при этом прямого конфликта с ядерным противником, — пишет издание. Москва искренне, прямо и регулярно предупреждала иностранных партнёров о тех последствиях, которые возникнут в случае их вмешательства в спецоперацию на Украине.

Кому-то из партнёров, видимо, показалось, что речь идёт исключительно о прямом вмешательстве, то есть о вводе войск под звёздно-полосатым флагом в Киев или Львов. Однако, как они сейчас поняли, Россия имела в виду любое военно-политическое вмешательство. Отправку наёмников, а также вооружений в том числе. Поэтому следующий свой вежливый визит российские ракеты или их собратья из смежных видов вооружений нанесут оружейным конвоям, которые въедут на Украину из стран НАТО. И Москве будет абсолютно всё равно, сколько натовских инструкторов и сопровождающих при этом отправятся на "поля вечной охоты" в гости к досрочно завершившим своё "сафари" наёмникам.

Другие же выводы должны касаться процессов, которые происходят не только на Украине, но и за её пределами — на всём постсоветском пространстве. Пространстве, в которое Москва просила натовцев не лезть.

"Российский удар по базе приближает войну на Украине к границам НАТО", — пишет агентство Reuters. "Война достигла границ НАТО", — вторит ему британская газета The Times. "Путинские ракетные удары принесли войну к границам НАТО", — повторяет эту же мысль Daily Express. И действительно, приближает, достигла, принесли. Какая же это грусть-печаль, какая историческая несправедливость! Альянс приложил столько усилий для того, чтобы боевые действия и нестабильность концентрировались именно у границ России: на Украине, а также в Белоруссии и в Казахстане. Надеялся, что это серьёзно ударит по безопасности — физической, экономической, психологической — России, ослабит её.

Сейчас же альянс получил мощнейший ракетный удар возле своих границ, но именно возле. Ни одна российская бомба не прилетела и не прилетит на натовскую территорию (большой привет тут украинским провокаторам, запустившим типа российский дрон в Хорватию). А вместе с этим ударом НАТО получает и ряд последствий, включая повышенную нервозность восточноевропейских членов, потоки беженцев уже непосредственно с Западной Украины (которая ранее искренне верила в некую договорку между Путиным и Западом о том, что все боевые действия будут идти только на территории "несвидомых", то есть "неправильных" украинцев на востоке страны).

Ну и, наконец, с ударом приходят и репутационные проблемы США. Представитель Пентагона Джон Кёрби может сколько угодно говорить о том, что бесполётная зона (которую Америку призывает ввести Украина) никак не помешала бы ракетному удару России по базе в 32 километрах от границы с Польшей. Эти оправдания уже мало кому интересны. И слова госсекретаря Блинкена о том, что Америка "осуждает" российский ракетный удар. Вывод уже сделан: Соединённые Штаты не могут и не хотят защищать наёмников, которых они благословляют на "украинское сафари". Так может, и не надо было благословлять?

Соберёт ли Украина новую "порцию" иностранных наёмников после "предупреждения" России в ближайшее время? 0 Нет, готовых умирать за Майдан мало Наёмники приняли сигнал, туда больше никто не поедет

Авторы Геворг Мирзаян