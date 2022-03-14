Что говорят "забытые" командованием бойцы ВСУ о Зеленском Украинские силовики сдаются в плен, рассказывая, как их бросали командиры, получая медали за вывод подразделений. 39126 39126 Обложка © УНМ ДНР

Специальная операция Российской армии на Украине продолжается, ВСУ несут потери не только в военной инфраструктуре, но и в личном составе. Выбирая между смертью и пленом, украинские силовики выбирают последний вариант, так как командование их просто бросает. По данным Минобороны на 2 марта, 572 военнослужащих Украины покончили с войной, оказавшись в плену.

С 2014 года особо ничего не поменялось. Восемь лет назад украинские военнослужащие рассказывали, как их отправляли в атаку, говоря, что они едут забирать раненых. Сейчас их просто бросают на произвол судьбы.

Пушечное мясо из 53-й бригады

Пленные силовики оказываются разговорчивыми. Многие из них говорят, что их бросили. Военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", входящего в 53-ю отдельную механизированную бригаду, заявил, что их командир получил государственную награду за то, что вывел силовиков. Однако он не понимает, кого спас командир, так как сам находится теперь в плену. Когда уже демилитаризированного боевика спросили, что он хочет передать своим руководителям, то никаких слов, кроме нецензурных, у него не нашлось.

— Командованию, Титенко, ***, особенно. Я тебе набью ***, если останусь живой. Это по-любому. За то, что он бросил нас, — сказал бывший военнослужащий "Айдара" Виталий Грузинов. Стоит отметить, что он имеет три судимости, а воевать пошёл ради денег.

Видео © t.me / UKR_LEAKS

Проблема заключается только в том, что полковник Дмитрий Титенко, о котором идёт речь, был уничтожен российскими военнослужащими под Волновахой. Но пленные украинские силовики рассказали ещё несколько деталей о его личности. Старший сержант инженерно-сапёрного взвода 53-й бригады сообщил, что комбриг приказал не выпускать мирное население. Впрочем, и сами украинские военнослужащие для своих командиров — всего лишь пушечное мясо, и это начинают понимать в рядах Вооружённых сил Украины.

— Среди военнослужащих уже много слухов ходит, все начинают понимать, что мы, пушечное мясо, на хрен никому не нужны. Кормёжку перестали давать, воду перестали поставлять, если есть на карточке работающий магазин, то идём в селе скупляемся, — поведал нынче пленный Сергей Глазков.

Воевать не за что

Кроме того что украинских военнослужащих бросают их командиры, так ещё ничего хорошего от украинских властей они и не ждут, так как уже насмотрелись на их действия. Даже пленные бойцы ВСУ жалуются, что власти подняли цены, что стало для большинства одной из причин идти в армию.

— На газ, на свет подняли, на продукты... на всё подняли, что людям не на что жить. За счёт этого кто как мог, тот так и выживал здесь. Они сами жируют и будут жировать, — рассказал солдат ВСУ.

Видео © t.me / АГС_Z_Донбасса

Ещё один военнослужащий, "забытый" командованием, объяснил, что думают украинцы о Владимире Зеленском.

— Единственная дискуссия: повесить или расстрелять? Третьего не дано, ­— сказал бывший боец 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" Владимир Иванов. Военный сложил оружие добровольно.

Видео © УНМ ДНР

Действительно, цены на Украине и в республиках Донбасса отличаются. Так, например, бензин марки АИ-92 на освобождённых территориях при Украине стоил почти 80 рублей, а уже при ДНР — 54 рубля. Да и законы иные. В России украинский язык никто не ущемляет. В Республике Крым одним из государственных языков является украинский. Кроме того, договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой и Луганской народными республиками были составлены на русском и украинском языках.

В Донбассе освободителей встречают тепло. Да и сами воины знают, за что воюют. Жительница села Донское в ДНР рассказала, как солдаты и местные жители встретились.

— 26 февраля военнослужащие ДНР зашли к нам без единого выстрела. Как только они сюда пришли, мы побежали радостно их встречать. Они тоже не скрывали своих эмоций, улыбались и радовались вместе с нами. Некоторые из военных зашли в магазин, накупили конфет и раздали детям. С этого момента мы чувствовали, что находимся под защитой, — поделилась воспоминаниями с корреспондентами Донецкого агентства новостей местная жительница.

Несмотря на то что спецоперация продолжается, власти начали восстановление инфраструктуры. В скором времени мирная жизнь вернётся в населённые пункты ДНР.

Ситуация постепенно меняется и на остальной территории Украины. 13 марта в Херсоне прошёл митинг по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Люди собрались под флагами СССР, что было запрещено по украинским законам. Местное население понимает, что теперь ему не смогут угрожать радикальные активисты и СБУ. Теперь это должны понять и на всей территории Украины — денацификация продолжается.

Как примет новая украинская власть бывших военнопленных? 0 Лагерей для интернирования не потребуется Разбирательства коснутся только тех, кто замешан в криминале

Авторы Даниил Черных