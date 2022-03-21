Призыв Зеленского относиться к украинцам так же, как они к евреям во время холокоста, возмутил израильтян Политики Израиля не поддержали призывы лидера Украины дать ему оружие и средства ПВО. Более того, сравнение поведения нацистов в годы ВОВ и ситуации на Украине вызвало скандал в Тель-Авиве. 37771 37771 Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL

В минувшее воскресенье глава Украины Владимир Зеленский обратился к израильскому парламенту, призвав Тель-Авив помочь Киеву. Президент Незалежной сравнил ситуацию на Украине с холокостом и задал депутатам вопрос: "Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона — лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев". При этом Зеленский заявил, что украинцы сейчас якобы переживают то же самое, что и евреи 80 лет назад, что вызвало среди местных политиков множество негативных откликов. Однако и на израильское общественное мнение оказывают давление различные СМИ, которые финансируют либо украинско-еврейские олигархи, либо американцы.

Депутат израильского парламента Симч Ротман написал в "Твиттере": "Я не понимаю по-украински, но если перевод, который я услышал, верен, то Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю, нам придётся отклонить его просьбу. Всё-таки мы нравственная нация и хотим нести всем народам добро".

На министерском уровне слова Зеленского назвали "грубой и чрезмерной атакой на Израиль". Издание "Аруц Шева" сообщает, что министр связи Йоаз Гендель, комментируя "возмутительное" обращение, заявил, что "президент Украины оскорбил Израиль и сделал возмутительное сравнение с холокостом. Это искажение истории". По его словам, нельзя "переписывать страшную историю холокоста, геноцида, который осуществлялся и на земле Украины. Война — это ужасно, но сравнение с ужасом холокоста и "окончательным решением" возмущает".

Политолог Евгений Сатановский считает, что Зеленский, видимо, потерял адекватность окончательно, поскольку, вспоминая о холокосте, попросил израильтян и евреев в целом о таком же отношении к украинцам, которое у украинцев было к евреям 80 лет назад. Учитывая роль бандеровцев и других карателей украинского происхождения в холокосте, ведь именно представители националистических движений, примкнувшие к фашистам, расстреливали евреев в Бабьем Яру, они же в основном служили в охране концлагерей, такое заявление говорит о том, что человек просто глуп.

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— Выступление Зеленского перед Кнессетом стало абсолютным провалом. Он ничего не понимает в этой жизни, — сказал Сатановский, напомнив, что Израиль уже закрыл безвизовый режим с Украиной, так как иначе страна окажется набита тысячами людей жёсткой националистической ориентации, к тому же тяжёлых антисемитов.

Политолог отметил, что, так как русскоязычные СМИ в Израиле финансируются украинско-еврейскими олигархами проправительственной ориентации, а все остальные в значительной мере — американцами, которые однозначно поддерживают Зеленского, то и на общественное мнение оказывается значительное давление.

— О том, что Зеленский — психически нездоровый и некомпетентный человек, было известно давно. Теперь он демонстрирует это всему миру. Это за гранью понимания, это не похоже на обращение еврея к евреям. В Израиле очень бережно относятся к памяти холокоста и очень подробно, поимённо помнят и жертв, и имена их палачей, среди которых немало украинских фамилий. Зря он это произнёс, — сказал Лайфу политолог Алексей Мартынов. — Мир сошёл с ума, как будто всё в последний раз. В этом случае те, кто должен был высказаться, не возвышают голоса, наблюдая за тем, как других, что заявили о своей позиции против нацизма, отключают от всевозможных систем жизнеобеспечения. Начиная с практики отмены в западном административно-культурном пространстве и заканчивая физическими репрессиями. Не знаю, какая за этим последует реакция, но это точно против правды, против Бога — то, что сказано Зеленским в режиме видеоконференции в израильском Кнессете. Политики Израиля остались верными исторической правде, которую защищает и президент Путин, начав военную операцию на Украине с целью денацификации.

Эксперты полагают, что сопротивление в обществе будет расти, потому что онлайн-марафоны главы Украины по парламентам мира и требования от западных стран воевать с Россией до последнего украинца рано или поздно утомят Европу. Главное, чтобы это осознание не стало эпитафией украинскому народу, который на протяжении 30 последних лет зомбируют и учат ненавидеть Россию.

Фото © Wikipedia Почему Зеленский попадает в скандалы? 0 Он не знает историю Он пытается задеть больные точки других народов Его сознание чем-то затуманено

Авторы Елена Стафеева