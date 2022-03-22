О чём проговорился британский министр обороны российским пранкерам Политолог Дмитрий Родионов — о "разводе" английского министра и признаках того, что Запад до сих пор надеется на создание ядерного оружия против России на Украине. 30774 30774 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес стал жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса. И это не фигура речи — в разговоре он наговорил столько, что Англии придётся объясняться не раз. Один из пранкеров, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявил: "Мы хотели бы продолжить ядерную программу с целью защиты от России. Это непростой вопрос, но мы всерьёз задумались об этом". Уоллес немного замялся и сказал, что России это "наверняка не понравится", а ещё что ему надо бы посоветоваться с премьером Джонсоном. "Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете", — сказал он.

То есть если Украина выберет изготовление ядерной бомбы и применение её в Европе, Лондон её поддержит? Так и запишем! Конечно, он ничего не обещал. Но, во-первых, он допустил помощь своей страны в продолжении украинской ядерной программы. Во-вторых, он фактически признал её наличие.

То есть российская спецоперация на Украине оправданна более чем. Напомню, незадолго до неё украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад не предоставит Киеву гарантии безопасности, то Будапештский меморандум (закрепляющий в том числе и безъядерный статус Украины) будет признан недействительным. Это стало одним из решающих аргументов в пользу решения о начале операции.

Но Киев ещё до Зеленского намекал на наличие ядерных амбиций. Так, почти сразу после победы госпереворота бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что Украина в новых условиях имеет моральное и юридическое право восстановить свой ядерный статус. А в прошлом 2021 году посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что Киев может вернуть себе ядерное оружие, если Украину не примут в НАТО.

Конечно, найдутся скептики, которые скажут, что куда там Украине до создания ядерной бомбы? Мол, все технологии, которые были при СССР, давно утрачены, спецы разбежались, да и уран с плутонием где взять? Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Если несколько лет назад это казалось чем-то из области ненаучной фантастики, то, судя по последним событиям, ситуация изменилась.

Информация, что Киев начал формирование технологической основы для возможного создания собственного ядерного оружия, начала появляться ещё в 90-е. Уже тогда появлялись сообщения о том, что подобные исследования могут вестись в Харьковском физико-технологическом институте (том самом, где расположен реактор, который угрожали взорвать националисты), располагавшем необходимой экспериментальной базой.

В работах, как позднее стало известно, также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове. А наличие на Украине Чернобыльской АЭС, на территории которой сохранялся повышенный радиационный фон, позволяло скрытно проводить работы с не очень мирным атомом.

Обо всём этом рассказал недавно российским СМИ представитель одного из компетентных ведомств РФ. Он также добавил, что для ускорения этих работ из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. Имеющаяся у Национального научного центра Харьковского физтеха экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. Кроме того, подразделением нейтронной физики наццентра проводились расчёты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области.

В последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоёв на территории шахт по добыче урана и приступила к освоению перспективных урановых месторождений в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Наконец, на гидрометаллургическом заводе в Жёлтых Водах начали проводить переработку оксидного концентрата урана, который может использоваться в процессе обогащения урана. И всё это делалось с помощью технологий, предоставляемых Западом.

Конечно, на создание полноценного ядерного заряда потребовалось бы время, но не стоит забывать, что любое государство, имеющее собственные АЭС и "ядерные могильники", способно самостоятельно изготовить "грязную" атомную бомбу, причём в короткие сроки. Такие опасения в своё время стали причиной санкций против Ирана.

"По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счёт скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев", — объяснял на днях компетентный источник.

Параллельно с этим Украина разрабатывала и собственные средства доставки, и тут тоже не обошлось без помощи Запада. В частности, ещё в 2013 году была достигнута договорённость с Турцией, предполагавшая создание мобильного комплекса с баллистической ракетой с дальностью полёта до 1500 км, тут и пригодились созданные ещё в СССР мощности Южмашзавода и КБ "Южное". На деньги Саудовской Аравии тот же "Южмаш" создавал мобильный ракетный комплекс наземного базирования "Гром-2", который имел перспективную дальность стрельбы до 1000 км.

Незадолго до спецоперации Украина провела успешные испытания и развернула по меньшей мере один дивизион ПКР "Нептун". Мы привыкли посмеиваться над украинскими ракетами, но они вполне могли долететь до российской территории. Тем более что украинские военные не скрывали, что пытаются создать ракету, способную долететь до Москвы. Даже если бы не долетела, а упала бы где-то по пути... А что, если бы на ней оказалась ядерная боеголовка?

И да, ядерные заряды можно было бы и на "Точку-У" поставить. И не обязательно делать свои. Можно позаимствовать у НАТО. "Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться — и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставится", — незадолго до начала спецоперации заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Конечно, трудно представить себе, что Вашингтон будет так палиться, предоставляя Киеву свои боеголовки, но если министр обороны говорит, то у него на это есть основания в виде разведданных. К тому же грязную бомбу никто не отменял.

Помимо Харькова, ещё остаётся бассейновый реактор ВВР-М в Киеве — непонятно, под чьим контролем. И три из пяти АЭС. Что они там могут учинить — страшно представить. Тем более если с помощью Запада. И как бы ни отнекивались и ни отрицали своё участие в украинской "ядерной программе" Европа и Америка, после слов Уоллеса все эти оправдания ничего не стоят.

Уоллеса только смущает, что это не понравится России, ну, судя по всему, это для них не проблема. А то, что это может привести к первой в истории ядерной войне на Европейском континенте, его не смущает? То, что последствия для экологии могут затронуть всю Европу, его не смущает?

И ведь что интересно, они готовы помогать Киеву создавать ОМП и сегодня, когда идёт спецоперация, когда совершенно непонятно, кто отдаёт распоряжения на Украине, кто командует разрозненными частями ВСУ и тем более — нацбатами, когда (и американцы сами это признают) новейшее американское оружие оказывается в руках у нацистских отморозков. А что, если к ним в руки попадёт пусть и "сделанная на коленке", но атомная бомба?

И я, кстати, не удивлюсь, что в Европе и США действительно есть люди, которые на полном серьёзе так бы и сделали. Тут в конце прошлого года один сенатор высказывался за возможность нанести по России превентивный ядерный удар. Увы, безумцев у них хватает. А уж на Украине — тем более.

К счастью, бодливой корове бог рогов не даёт. И одна из главных задач нашей армии — сделать так, чтобы этих рогов ей не дали ни президент США, ни премьер Великобритании. В том, что они могут это сделать, мы уже не сомневаемся ни на минуту.

Фото © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency Могут ли страны Запада способствовать изготовлению на Украине атомной бомбы "на коленке" в современных условиях? 0 Да, они этого даже не отрицают. Нет, не успеют, киевские власти сбегут при первых залпах Российской армии.

Авторы Дмитрий Родионов