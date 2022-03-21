Что изменилось в переговорном процессе России и Украины Политолог Айк Халатян — о пятом раунде российско-украинских переговоров 21 марта. 16403 16403 Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров. Фото © ТАСС / Кряжев Александр

Сегодня завершился очередной раунд российско-украинских переговоров. Как и ожидалось, встреча, прошедшая в этот раз в онлайн-формате, не дала каких-то существенных результатов. При этом она продлилась всего полтора часа, и после её завершения весь день будут работать рабочие группы. Об этом сообщили члены украинской делегации.

То, что переговоры ни к чему не приведут, можно было понять уже по утренним заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он прямо заявил, что прогресса недостаточно, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран (на чём так активно настаивает украинская сторона), так как "президентам пока нечего будет фиксировать, нет договорённостей". — Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны... Российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны, — отметил Песков.

А самое главное, он подчеркнул, что прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет, дабы не дать Киеву возможность перегруппировки сил и дальнейших атак на российских военнослужащих.

При этом российская сторона кардинально поменяла и свою политику в подконтрольных территориях Украины, с одной стороны, начав жёстко пресекать акции протеста прокиевских активистов (Мелитополь, Херсон), а с другой, анонсируя шаги, которые призваны улучшить социальное положение местного населения. Так, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с 1 марта на всех территориях, подконтрольных России, будут списаны все долги по кредитам и займам в банках и микрофинансовых организациях, а также долги за коммунальные услуги. Кроме того, платежи за газ и отопление будут снижены в несколько раз — до внутрироссийских, а население и юридические лица будут освобождены от уплаты налогов на особый период. По словам Рогова, украинским аграриям будет оказана помощь в проведении посевной кампании, а также обеспечен доступ на российский рынок сбыта для своей сельхозпродукции.

Всё это говорит о том, что заявление Владимира Путина от 5 марта, в котором говорилось, что нынешние украинские власти должны понять, что "если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, то они ставят под вопрос будущность украинской государственности", не было пустыми словами. И отказ официального Киева от принятия нынешних российских требований приведёт лишь к ещё большему ужесточению позиций Москвы. Так, отказ от выполнения "Минска-2" привёл к спецоперации и требованию Москвы официально признать Крым российским и независимость ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. А сейчас отказ от этого и ряда требований по политическому устройству будущей Украины чреват разделом страны.

При этом украинские власти, до спецоперации подчёркивавшие безальтернативность членства страны в НАТО, уже согласны выполнить одно из главных требований России — о нейтральном статусе. Однако предлагаемый Киевом "шведский" вариант нейтралитета (с учётом тесной кооперации Швеции, НАТО, мощных ВПК и армии с флотом), естественно, будет неприемлемым для Москвы. Она ставит перед собой цель обезопасить себя от любых потенциальных угроз со стороны Украины на ближайшие десятилетия.

Фактически, несмотря на заявления сторон о сближении позиций по ряду вопросов, они слишком далеки от конкретных договорённостей, в частности по вопросам статуса Крыма и Донбасса. Хотя, как показала практика, даже договорённости о гуманитарных коридорах для населения ряда городов, где идут бои, не удалось претворить в жизнь из-за неспособности официального Киева контролировать ситуацию на местах.

Украинские власти пока не готовы открыто признать и заявить своему обществу об отказе от этих территорий и о ряде других шагов по внутриполитическому устройству будущей Украины. Более того, команда Зеленского начала устранять всех возможных политических конкурентов, запретив (пока временно, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное) деятельность бывших регионалов из ОПЗЖ, "Партии Шария" и ряда левых партий, а также начав жёсткую критику экс-президента Петра Порошенко и ограничив деятельность принадлежащих ему телеканалов. Одновременно с этим команда Зеленского устами советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича начинает готовить общество к возможным неудачам на фронте: "Предлагаю обществу продолжать борьбу в любом случае, даже если людям ситуация покажется безнадёжной, как сейчас это предлагается сделать защищающим Мариуполь частям ВСУ и националистам из полка "Азова".

С учётом всего вышеперечисленного какого-то прогресса в переговорах можно будет ожидать лишь по итогам второй фазы российского наступления, к которой готовятся ВС РФ и военнослужащие ДНР и ЛНР (о подготовке к ней свидетельствуют даже заявления разведок западных держав). Хотя есть большие сомнения, что даже после этого Владимир Зеленский сможет пойти на подписание каких-либо соглашений, фиксирующих серьёзные уступки украинской стороны, так как это не примет ни ряд сил внутри страны, ни тем более Вашингтон, взявший курс на превращение Украины в "новую Сирию" (или в "новый Афганистан") и на "войну с Россией до последнего украинца".

Второй раунд переговоров с украинской стороной. Фото © ТАСС / Гучек Максим Повлияет ли переговорный процесс на изменение позиции киевской власти? 0 Да, это уже происходит. Нет, это бесполезно.

Авторы Айк Халатян