От спецназа до жандармерии: Кто приехал погибать на Украину Оглавление Британцы Американцы — "их там нет" Французские жандармы Сброд со всего мира Во время российской спецоперации Украина открыла свои двери для представителей разных стран. Как оказалось, воевать едут не только "солдаты удачи", но и официальные структуры. 144663 144663 Обложка © Shutterstock

Желание европейских и американских партнёров Украины продолжать борьбу с Россией на территории Незалежной не имеет границ. Кроме того что продолжаются поставки вооружения, на Украину посылают наёмников и бойцов различных специальных подразделений. В ходе демилитаризации вскрывается всё больше фактов участия иностранных специалистов из различных стран. Свидетельствами служат не только трофейные документы, но и пленные граждане иностранных государств.

Британцы

Последнее время власти Украины становились частыми гостями в Великобритании. Цели у стран были и остаются едиными — борьба с Российской Федерацией. Президент Украины Владимир Зеленский даже встречался с руководством разведки MI6. Уже во время проведения Россией специальной военной операции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев.

Джонсон не стал единственным подданным Её Величества, находящимся на Украине во время боевых действий. Бойцы британского спецназа SAS прибыли в страну для якобы обучения членов территориальной обороны. Издание The Times сообщает, что специалисты из Великобритании прибыли в Киевскую область сразу после того, как российские войска оставили эту территорию. Стоит отметить, что и до начала боевых действий на Украине спецназ SAS находился в стране, но с началом наступления российских войск было принято решение эвакуировать его.

Видео попавшего в плен британского наёмника Эйдена Эйслина (CossackGundi) © vk / Readovka

Это спецподразделение преимущественно занимается разведкой и контртеррористическими операциями и применялось практически во всех военных конфликтах, в которых участвовала Британия с 1995 года. Так, британская Mirror отмечает, что прежде всего специалисты этого подразделения, а также примкнувшие к ним ветераны, выведенные за штат, ценны как специалисты, способные обращаться с вооружением стран НАТО.

— Это законно, поскольку никто из уходящих мужчин ещё не служит, Украина пригласила людей прийти и помочь воевать. Это означает, что некоторые из самых опытных ветеранов в мире будут помогать Украине и свяжутся со штабом сил Украины. Источники подтвердили, что все ветераны SAS, направляющиеся на Украину, являются экспертами в использовании ракет Javelin и Stinger, — пишет издание.

Достоверно известно, что наёмники из Великобритании участвуют в конфликте на Украине. "Солдаты удачи" сдались в плен в Мариуполе. Они проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. 28-летний Эйден Дэниэл Джон Мэк Эслин и 48-летний Шон Пиннер сложили оружие. Примечательно, что Эслин получил боевой опыт в Сирии в составе курдских отрядов.

Американцы — "их там нет"

Солдат США. Фото © Shutterstock

Президент США Джо Байден обещал, что американские солдаты не отправятся воевать на Украину. Соврал! Журналист французского издания Le Figaro Жорж Мальбруно заявил, что американцы на Украине есть. По его словам, на Украине присутствуют солдаты Первого оперативного подразделения войск специального назначения "Дельта" Армии США.

Элитные подразделения спецназа SAS присутствовали на Украине с начала войны, как и американские "дельты" Жорж Мальбруно Обозреватель Le Figaro

Паспорт одного из американцев попал в руки бойцов чеченского подразделения. По их утверждению, уже убитый Джозеф Уорд Кларк был представителем американских спецслужб.

Кроме этого, на Украине замечена и старейшая ЧВК DynCorp International. Годом её основания считается 1946-й. Основной вид деятельности — испытание ракетной техники для Пентагона, а также установка систем безопасности в посольствах США. С 2010-х также занимается обучением сотрудников разведывательных служб по действию в тылу противника, диверсиям и эффективной снайперской войне.

Ведут борьбу против русских и американские наёмники. ЧВК Forward Observation Group сообщила, что понесла большие потери и уходит с Украины.

— Мы вернулись с миссии, которая длилась несколько дней, и увидели очень печальные новости. Некоторые из наших друзей, бывших наставников и просто знакомых погибли на этой проклятой войне, — писали в марте представители компании.

Но некоторые "солдаты удачи" пока продолжают воевать на Украине. Им стоит напомнить об истории 13 марта, когда российские ракеты ударили по базе иностранных наёмников на Яворовском полигоне. Тогда примерно 200 иностранцев погибли. Часть из желающих помочь Украине решили вернуться домой.

— Для этих ребят эти боевые действия воспринимаются как лёгкая прогулка (поехали на сафари, поиграть в пейнтбол, реальный шанс поразвлечься). Ну вот, приехали. По сути, за ними нет таких глобальных, страшных ЧВК, которые тренируют и направляют, а есть рекрутинговые компании в США, Германии или Польше, которые нанимают персонал. Кстати, украинские посольства так же стали работать, предлагают людям "развлекуху за деньги", а эти приезжают и остаются, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Французские жандармы

Французы участвуют в вооружённом конфликте не только в качестве наёмников, но и официально. Национальная жандармерия Франции прибыла на Украину и направлена для расследования неких военных преступлений. Важно сказать, что жандармерия — структура двойного подчинения. Ею руководят представители Министерства внутренних дел и Министерства обороны Пятой республики.

Сброд со всего мира

По данным российского Министерства обороны, на Украину приехали 6824 иностранных наёмника из 63 государств. Граждане Польши активнее всего едут погибать на Украину. Почти 1500 человек прибыли из США, Канады и Румынии. Кроме этого, едут обладатели британских и грузинских паспортов. Не брезгует Украина и сирийских боевиков принимать в ряды своих вооружённых сил. Сейчас на Украине ещё остаётся 4877 наёмников, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Их число снижается в результате работы российских войск, а также Народной милиции ДНР и ЛНР.

Военные силы США. Фото © Shutterstock

15 апреля стало известно, что почти 30 поляков нашли свой последний приют в Харьковской области. Помогли им в этом Ракетные войска Российской Федерации. По предварительным данным, убитые могли являться членами ЧВК "Европейская академия безопасности". Стоит отметить, что присутствие польских наёмников фиксировалось в Донбассе на протяжении восьми лет.

Следственный комитет России решил разобраться в обстоятельствах появления бойцов из Польши на Украине. Кроме этого, российских следователей заинтересовал вопрос участия Французского иностранного легиона в боевых действиях против наших военнослужащих. Иностранцам стоит помнить, что в плену с ними будут обращаться хорошо, но вот дальнейшая их судьба может оказаться незавидной.

Солаты польской армии. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell

— Следственные органы должны разбираться в вине наёмников, которые сдаются в плен. Если есть за ними преступления, то, конечно, это возбуждение уголовного дела, — считает политолог Марат Баширов. Также эксперт напомнил, что наёмники не подпадают под правила ведения войны и их судьба будет зависеть только от воли Российской Федерации.

— Наращивать количество наёмников вряд ли получится, потому что есть большое негативное количество отзывов со стороны тех, кто уже побыл на Украине и уехал. Их кидают с деньгами и вооружением, им не предоставляют нормальное вооружение. Негативный опыт коллег будет других отталкивать: ни денег, ни славы, а только неприятности. Это касается и сирийских боевиков. На Украину перебросили примерно 450 человек, а основную массу отправили в Ливию. У Турции есть свои амбиции, и она их реализует там, где ей нужно, а сейчас ситуация не очень хорошо складывается именно в Ливии. Да, есть некоторая часть на Украине, но больше, скорее всего, уже не будет, — отметил политолог Александр Роджерс.

Французские солдаты. Фото © Getty Images / Alexandra Radu / Anadolu Agency

Спецоперация на Украине — это уже не дело двух государств. Стало известно, что и командование Украины уже далеко от линеек, карт и прочей атрибутики. Украинский телеграм-канал "Резидент" сообщил 16 апреля, что в Генеральный штаб вошли представители Пентагона, ЦРУ и MI6. Не секрет, что американские и европейские разведки передают данные Украине, но теперь они взялись и за управление силовым блоком.

Уже сейчас Вооружённые силы России вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР ведут борьбу не только с украинскими националистами, а со всем отребьем, которое смогло собраться на отдельно взятой территории. Нашим силам противостоят боевики со всего мира, получившие иностранное оружие и находящиеся под управлением западных специалистов. Но стороной конфликта они себя не признают, так как противостояние с Москвой может вылиться в глобальную войну.

Украинский военнослужащий. Фото © Shutterstock Продолжат ли на Украину присылать наёмников? 0 Да. Запад готов биться дальше Нет. Наёмники теряют смысл в ведении боёв против регулярной армии Наёмники будут ехать сами, потому что их интересуют деньги