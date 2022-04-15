Что может появиться на территории бывшей Украины — новая Россия или несколько республик Украина продолжает держаться за остатки территории, которая ей доставалась от России, но процесс распада уже запущен. И с ним придётся смириться. 130940 130940 Обложка © Shutterstock

Вопрос возврата исторических территорий России поднимается всё чаще. Если в начале специальной операции звучали заявления, что Россия не собирается забирать себе земли, оставшиеся у Украины после распада СССР, то теперь слышны предложения о присоединении некоторых земель.

В первую очередь интегрированы в Российскую Федерацию могут быть территории Новороссии, которую хотели создать ещё в 2014 году. Уже сейчас с уверенностью можно говорить, что вопрос Донецкой и Луганской народных республик будет решён в пользу России. Теперь встаёт вопрос, что делать с землями Юго-Востока Украины.

Федеральная Украина

Украина, разделённая по вере, языку, культуре и предпочтениям вектора развития страны, находится в разделённом состоянии. Украинские власти боялись федерализации, так и не поняв, что это единственный способ сохранить целостность государства. Спасением могло бы послужить создание Украинской Федерации, состоящей из четырёх регионов: Закарпатье, Западные области, Центральная Украина и Юго-Восток или же Новороссия.

Карта Новороссии 2022. Инфографика © LIFE

В каждом из регионов, объединённых под властью Киева, был бы свой государственный язык с обязательным украинским, разные учебники для школьников и много другого разного, но это было бы единое государство. Такой вариант отвергался киевскими властями.

В начале 2014 года противостояние унитарной и федеративной Украины стало горячим. Юго-восточные регионы выходили на митинги под флагами России и Украины и требовали федерализации, однако их протест был подавлен.

Сейчас этот вариант с федерализацией может опять стать актуальным, но только без Крыма, ДНР и ЛНР. Для этого потребуется изменить Конституцию Украины. Когда украинские власти говорят о том, что основной закон поменять невозможно, они лгут. В феврале 2019 года в конституцию были внесены новые пункты, касающиеся евроинтеграции и вступления Украины в НАТО. Никакого референдума, конечно же, не проводилось.

Интересно, что ещё в 2004 году на землях Новороссии предлагалось создать Юго-Восточную Украинскую Автономную Республику. До практической реализации не дошло, но вот контуры на карте проведены были.

Создание суверенной Новороссии

Сейчас уже с трудом вериться, что после окончания специальной операции государственное образование Украина будет существовать. На территории современной Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей может быть создано новое государство — Новороссия. В него также могут войти ДНР и ЛНР, однако в данный момент эти два независимых государства хотят войти в состав России.

— Вполне возможно, что часть регионов будет самоопределяться по той же модели, что была в 2014 году. Вполне возможно, что потом они войдут в какое-то новое государственное образование. Это будет некое союзное России государство. В первую очередь это регионы, считающие себя русскоязычными, — южные и восточные регионы, — считает политолог Марат Баширов.

Российская Федерации по праву победителя может начертить новые границы Украины. Владимир Путин ещё в 2018 году заявил, что атаки на республики Донбасса будут иметь тяжёлые последствия для украинской государственности. 21 февраля 2022 года Путин намекнул, что ждёт Украину в ближайшее время.

Фото © Stringer / Anadolu Agency

— Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация, — сказал российский президент.

Многие тогда посчитали, что речь идёт именно о разделе Украины. Как раз из тех территорий, которые относятся к Новороссии, и была создана в своё время большевистская Украина. Может, на них российский президент и намекал?

Если Новороссия будет создана на территории бывшей Украины, она как суверенное государство может войти в состав России. У нас есть для этого и федеральный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации", и опыт, полученный в 2014 году.

Новороссия может остаться и независимым государством, ориентированным на сотрудничество с Россией.

— Новороссия имеет очень обширные трактовки. Если мы говорим про историческую область, то я бы относил к ней не Харьков, а степную южную Украину — Одессу, Херсон, Николаев. Во всяком случае к моменту формирования Украинской ССР именно эти области чаще всего назывались Новороссией. Харьков назывался Слобожанщиной и к Новороссии имел меньшее отношение. Да, можно говорить о том, что когда-нибудь станет вопрос о создании такого государственного образования на месте, где сейчас Одесса, Николаев, Херсон. Это будет происходить по мере того, как Украина будет распадаться, — пояснил политолог Владимир Корнилов.

Расширение Крыма

Конечно, сам Крымский полуостров никто не собирается расширять, а вот административные границы Республики Крым можно и пересмотреть. Об этом уже заговорили на высшем уровне.

Восстановление Таврической губернии 2022. Инфографика © LIFE

— Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности, — заявил РИА "Новости" депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его мнению, Крым может стать ориентиром для части Херсонской и Запорожской областей. Шеремет отметил, что власти полуострова готовы помочь северным соседям с интеграцией.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов также заговорил о Таврической губернии.

— Крым готов укреплять связи с югом Украины, входившим некогда в состав единой Таврической губернии. Нас многое связывает и сегодня. Речь идёт о сохранении и развитии единого экономического, социального, гуманитарного пространства, — сказал РИА "Новости" Мурадов.

Безусловно, экономически Крыму выгодно присоединение частей бывшей Таврической губернии. Прежде всего это будет водная безопасность. Также будет налажено сухопутное сообщение с большой Россией — от границ возможной Таврической губернии до ДНР всего 30 километров, и возможно, что этот перешеек будет интегрирован в состав России или ДНР.

— Создание Таврической губернии (как один из вариантов переформатирования административного устройства) вполне возможно. Херсон никто уже не собирается отдавать Украине. Там уже убирается вся символика последних лет — мемориалы Небесной сотни и прочий мусор. Налаживается нормальная жизнь, поступает не просто гуманитарная помощь, а идут работы по созданию инфраструктурных проектов. Херсонская земля не самая богатая, но она может выйти на самообеспечение, — отметил политолог Александр Роджерс.

В целом же раздел Украины пока выглядит неминуемым, остаётся только вопрос границ. У России появляется возможность вернуть то, что когда-то было незаконно отторгнуто. А учитывая богатства края, это не станет обузой, а лишь укрепит экономику региона, которая находится не в лучшем состоянии.

Фото © Shutterstock Создадут ли на территории Украины Новороссию? 0 Да. Это будет независимое государство, которое интегрируется в Россию Создадут, но она останется в составе федеративной Украины Нет. Территория Новороссии останется под Украиной в неизменном виде

Авторы Даниил Черных