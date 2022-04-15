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Регион

Что может появиться на территории бывшей Украины — новая Россия или несколько республик

Украина продолжает держаться за остатки территории, которая ей доставалась от России, но процесс распада уже запущен. И с ним придётся смириться.

Опубликовано 14 апреля 2022, 21:40
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Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Вопрос возврата исторических территорий России поднимается всё чаще. Если в начале специальной операции звучали заявления, что Россия не собирается забирать себе земли, оставшиеся у Украины после распада СССР, то теперь слышны предложения о присоединении некоторых земель.

В первую очередь интегрированы в Российскую Федерацию могут быть территории Новороссии, которую хотели создать ещё в 2014 году. Уже сейчас с уверенностью можно говорить, что вопрос Донецкой и Луганской народных республик будет решён в пользу России. Теперь встаёт вопрос, что делать с землями Юго-Востока Украины.

Федеральная Украина

Украина, разделённая по вере, языку, культуре и предпочтениям вектора развития страны, находится в разделённом состоянии. Украинские власти боялись федерализации, так и не поняв, что это единственный способ сохранить целостность государства. Спасением могло бы послужить создание Украинской Федерации, состоящей из четырёх регионов: Закарпатье, Западные области, Центральная Украина и Юго-Восток или же Новороссия.

Карта Новороссии 2022. Инфографика © LIFE

Карта Новороссии 2022. Инфографика © LIFE

В каждом из регионов, объединённых под властью Киева, был бы свой государственный язык с обязательным украинским, разные учебники для школьников и много другого разного, но это было бы единое государство. Такой вариант отвергался киевскими властями.

В начале 2014 года противостояние унитарной и федеративной Украины стало горячим. Юго-восточные регионы выходили на митинги под флагами России и Украины и требовали федерализации, однако их протест был подавлен.

Сейчас этот вариант с федерализацией может опять стать актуальным, но только без Крыма, ДНР и ЛНР. Для этого потребуется изменить Конституцию Украины. Когда украинские власти говорят о том, что основной закон поменять невозможно, они лгут. В феврале 2019 года в конституцию были внесены новые пункты, касающиеся евроинтеграции и вступления Украины в НАТО. Никакого референдума, конечно же, не проводилось.

Интересно, что ещё в 2004 году на землях Новороссии предлагалось создать Юго-Восточную Украинскую Автономную Республику. До практической реализации не дошло, но вот контуры на карте проведены были.

Создание суверенной Новороссии

Сейчас уже с трудом вериться, что после окончания специальной операции государственное образование Украина будет существовать. На территории современной Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей может быть создано новое государство — Новороссия. В него также могут войти ДНР и ЛНР, однако в данный момент эти два независимых государства хотят войти в состав России.

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Вполне возможно, что часть регионов будет самоопределяться по той же модели, что была в 2014 году. Вполне возможно, что потом они войдут в какое-то новое государственное образование. Это будет некое союзное России государство. В первую очередь это регионы, считающие себя русскоязычными, — южные и восточные регионы, считает политолог Марат Баширов.

Российская Федерации по праву победителя может начертить новые границы Украины. Владимир Путин ещё в 2018 году заявил, что атаки на республики Донбасса будут иметь тяжёлые последствия для украинской государственности. 21 февраля 2022 года Путин намекнул, что ждёт Украину в ближайшее время.

Фото © Stringer / Anadolu Agency

Фото © Stringer / Anadolu Agency

Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация, сказал российский президент.

Многие тогда посчитали, что речь идёт именно о разделе Украины. Как раз из тех территорий, которые относятся к Новороссии, и была создана в своё время большевистская Украина. Может, на них российский президент и намекал?

Если Новороссия будет создана на территории бывшей Украины, она как суверенное государство может войти в состав России. У нас есть для этого и федеральный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации", и опыт, полученный в 2014 году.

Новороссия может остаться и независимым государством, ориентированным на сотрудничество с Россией.

Новороссия имеет очень обширные трактовки. Если мы говорим про историческую область, то я бы относил к ней не Харьков, а степную южную Украину — Одессу, Херсон, Николаев. Во всяком случае к моменту формирования Украинской ССР именно эти области чаще всего назывались Новороссией. Харьков назывался Слобожанщиной и к Новороссии имел меньшее отношение. Да, можно говорить о том, что когда-нибудь станет вопрос о создании такого государственного образования на месте, где сейчас Одесса, Николаев, Херсон. Это будет происходить по мере того, как Украина будет распадаться, — пояснил политолог Владимир Корнилов.

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Расширение Крыма

Конечно, сам Крымский полуостров никто не собирается расширять, а вот административные границы Республики Крым можно и пересмотреть. Об этом уже заговорили на высшем уровне.

Восстановление Таврической губернии 2022. Инфографика © LIFE

Восстановление Таврической губернии 2022. Инфографика © LIFE

Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности, заявил РИА "Новости" депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его мнению, Крым может стать ориентиром для части Херсонской и Запорожской областей. Шеремет отметил, что власти полуострова готовы помочь северным соседям с интеграцией.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов также заговорил о Таврической губернии.

Крым готов укреплять связи с югом Украины, входившим некогда в состав единой Таврической губернии. Нас многое связывает и сегодня. Речь идёт о сохранении и развитии единого экономического, социального, гуманитарного пространства, сказал РИА "Новости" Мурадов.

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Безусловно, экономически Крыму выгодно присоединение частей бывшей Таврической губернии. Прежде всего это будет водная безопасность. Также будет налажено сухопутное сообщение с большой Россией — от границ возможной Таврической губернии до ДНР всего 30 километров, и возможно, что этот перешеек будет интегрирован в состав России или ДНР.

Создание Таврической губернии (как один из вариантов переформатирования административного устройства) вполне возможно. Херсон никто уже не собирается отдавать Украине. Там уже убирается вся символика последних лет — мемориалы Небесной сотни и прочий мусор. Налаживается нормальная жизнь, поступает не просто гуманитарная помощь, а идут работы по созданию инфраструктурных проектов. Херсонская земля не самая богатая, но она может выйти на самообеспечение, отметил политолог Александр Роджерс.

В целом же раздел Украины пока выглядит неминуемым, остаётся только вопрос границ. У России появляется возможность вернуть то, что когда-то было незаконно отторгнуто. А учитывая богатства края, это не станет обузой, а лишь укрепит экономику региона, которая находится не в лучшем состоянии.

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Фото © Shutterstock

Создадут ли на территории Украины Новороссию?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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