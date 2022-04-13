Кого Зеленский хочет получить в обмен на захваченного оппозиционера Медведчука Политолог Дмитрий Родионов собрал все возможные версии внезапного предложения обменять одного украинского гражданина на других украинцев. Или не украинцев? 61482 61482 Обложка © ТАСС / Марченко Анна

Вчера президент Украины Владимир Зеленский торжественно проинформировал страну о, пожалуй, самой громкой "перемоге" с самого начала российской спецоперации. Правда, речь идёт не о военном разгроме ВС РФ, а об очередной победе над гражданином Украины. Речь о задержании видного политика, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который в конце февраля, по утверждению Министерства внутренних дел Украины, якобы бежал из-под домашнего ареста, куда он был помещён по обвинениям в государственной измене.

Как сообщил Зеленский, Медведчук был задержан в ходе специальной операции, проведённой Службой безопасности Украины. В качестве доказательства он приложил фотографию политика в военном камуфляже и наручниках.

Кстати, зачем Медведчуку камуфляж? В СБУ уверяют, что таким образом он маскировался. Однако какой смысл маскироваться человеку, которого вся страна знает в лицо? Хоть ты камуфляж надень, хоть медицинский халат. Логично было бы внешность изменить.

А ещё логичнее для Медведчука, если он и впрямь хотел скрыться, было бы покинуть страну сразу после начала спецоперации. Уверен, такие возможности у него были. А если и не было, можно было бы спрятаться так, что никакая СБУ не нашла, и не покидать своего убежища. А если якобы маскировался, выходит, покидал. Так следует из логики СБУ. Но звучит как бред.

А может, это с самого начала постановка спецслужб, а в камуфляж Медведчука одели ради антуража? Уже поползли слухи, что тот никуда и не бежал, а с самого начала находился в лапах СБУ, чтобы Зеленский мог устроить в нужный момент спектакль с его участием.

Эту версию подтверждает однопартиец Медведчука — лишённый мандата депутат Верховной рады Илья Кива, который уверен, что задержание политика потребовалось Зеленскому для того, чтобы отвлечь внимание от гибели националистов и морских пехотинцев в Мариуполе. По его словам, Зеленскому был нужен громкий информационный повод для того, чтобы "перебить слив и гибель "Азова", а сам Медведчук мог всё это время находиться в СБУ "до нужного момента". "Про Мариуполь, как и про устроенный теракт в Краматорске, уже и забыли", — написал Кива в своем Telegram-канале.

Впрочем, оказалось, что Медведчук нужен Зеленскому не только для имитации "перемоги". Почти сразу же после появления информации о задержании оппозиционера экс-министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, как можно использовать задержанного. Аваков назвал сотрудников СБУ "красавцами" и заявил, что Медведчука можно было бы выгодно обменять — на мариупольцев, "на всех — гражданских и военных". Предложение тут же подхватил Зеленский. Ради этого он записал пафосное видеообращение (ну не может артист без этого).

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" (в плохом смысле слова) не сработало знаменитое "Поехали!" — заявил он. "Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность".

Интересно, кто же всё-таки такой важный остаётся в Мариуполе, кого Киев несколько раз безуспешно пытался вывезти, а теперь готов обменять на него целого Медведчука, которого Зеленский долго держал в заложниках, судя по всему, именно для этого случая? И ведь, похоже, в Киеве верят, что Медведчук настолько дорог Москве. Он, конечно, уважаемый политик, но даже не гражданин России.

Киеву не впервой менять украинцев на украинцев в нарушение собственной конституции, прямо запрещающей выдачу граждан Украины другому государству. Эту традицию начал ещё Порошенко, обменяв двоих одесских журналистов — Елену Глищинскую и Виталия Диденко — на других украинцев — Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, осуждённых за терроризм и шпионаж соответственно.

А уже Зеленский обменял журналиста Кирилла Вышинского на террориста Олега Сенцова. Так что это уже давно практика. Обмен самого Медведчука обсуждали в Киеве ещё в прошлом году. Только вот украинский президент, похоже, забыл, что, когда Россия обменивала террористов на политзаключённых, она ещё вела диалог с Украиной как с не дружественным, но равным субъектом, как со страной.

Но эти времена кончились, ибо сегодня Украина не страна, а некое квазигосударственное образование по типу ИГИЛ*. Она и по своей деятельности и даже эстетике (вспоминаем известный ролик с Адрианной Курилец) уже ничем от ИГИЛ* не отличается. А значит, и говорить с ней не о чем.

С террористами не договариваются, их уничтожают, говорил давным-давно президент России Владимир Путин. "Согласно общепризнанным международным правилам, отказ от какого-либо диалога с террористами является безусловным принципом, потому что любые контакты с террористами поощряют их к совершению новых, ещё более кровавых преступлений".

Вообще, Россия рядовых на фельдмаршалов не меняет, какими бы ценными ни были эти рядовые. Почему-то в Киеве этого до сих пор не уяснили и мыслят стандартами немцев 40-х годов прошлого века. Учитывая, что они там все являются идейными наследниками Гитлера, это неудивительно.

Впрочем, есть встречное предложение: обменять больше тысячи сдавшихся в плен в Мариуполе украинских морпехов не на Медведчука, а на главарей националистов и подонков, причастных к пыткам и убийствам российских пленных. Ну, или же на одного Зеленского!

Хотя, конечно, вряд ли киевские власти пойдут на это. И лидеры националистов или натовские генералы, возможно, заблокированные на "Азовстали" и обречённые на смерть, им дороже всего "пушечного мяса" ВСУ или, тем более, мирных жителей как Донбасса, так и самой Украины, которых бандеровцы своим народом никогда и не считали. А пока украинские СМИ и чиновники утверждают, что история о тысяче сдавшихся в плен солдатах ВСУ в Мариуполе — это фейк, и блокируют публикации видео об этом.

Это ведь может подпортить впечатление от "перемоги" с "поимкой" "опаснейшего преступника" Медведчука. Радует одно. Если Кива прав и Медведчука реально с самого начала держали на самый крайний случай, то значит, что случай этот наступил. И если Зеленский выкладывает главный козырь, значит, больше ему отбиваться нечем…

Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency Что за козырь засел в Мариуполе, если Зеленский сначала посылал на смерть вертолёты, а теперь вспомнил про Медведчука? 0 Главный советник НАТО генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье Главари "Азова" Высокопоставленные офицеры

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Дмитрий Родионов