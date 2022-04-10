Почему за "Смертью всем русским" на памятнике в Берлине может последовать гражданская война в Европе Журналист Игорь Мальцев — о том, почему германские власти перестали пресекать вылазки неонацистов. 88494 88494 Обложка © Shutterstock

Им давно уже мешали памятники русскому солдату. Давно уже в странах побезответственней и поподлей всё время что-то происходило с памятниками и мемориалами солдатам Красной армии, которые освободили эти страны от немецко-фашистских захватчиков. Они как бы всё время говорили нам: "А не надо было освобождать, нам и так было хорошо: нормально же сидели. Разве что всех евреев повесили и закопали, да и большевиков с семьями. Ну зачем нам всё это?"

И только зачинщица Второй мировой — Германия — ещё старалась вести себя прилично. Ну хотя бы потому, что есть некоторые договорённости с 1945 года. "Безоговорочная капитуляция" называется. И некоторые взаимные документы о сохранности воинских могил с обеих сторон. Поэтому два самых крупных монумента в Берлине — в Тиргартене и Трептов-парке — пользовались уважением со стороны местных жителей. Особенно старшего поколения.

Но времена меняются... Уже даже канцлер Шольц заявил, что бремя бесконечной вины спадает с Германии и надо, дескать, мыслить по-новому. Ну что — слова имеют свойство материализоваться.

Причём настолько, что даже австрийская газета Wochenblick с ужасом писала вчера: "Очередное преступление на почве ненависти, направленное против русских. "Смерть всем русским", — написано на советском памятнике в Берлине. В городе, где проживает около 200 000 русско-немецких и почти 26 000 российских граждан, это неприкрытая угроза".

А чего вы ожидали, если украинскому послу Мельнику местные газеты предоставляют трибуну для заявлений типа "все русские теперь наши враги"? В стране, где понятие "коллективная вина" привело напрямую к холокосту. В стране, где любое нападение, даже на память о русском солдате, — это проявление реваншизма.

Собственно, раньше так и было. Если что-то происходило с памятниками на этой территории, всё это воспринималось государством, газетами и политиками как неонацистская вылазка со всеми вытекающими последствиями. А виновники прямо назывались неонацистами, фашистами и ультраправыми.

Но уже месяц как на всё русское объявлена охота: русские теперь легальная мишень — их можно преследовать по этническому признаку. Немудрено, что первыми запылали русские школы, например в берлинском районе Марцан. Где, кстати, проживает самое большое количество этнических русских. Это был явный акт запугивания и террора.

С приездом в город огромного количества беглых украинцев обстановка накалилась до того, что начали осквернять памятники. Как пишет та же самая австрийская газета: "Под видом акции протеста против российской кампании, предположительно, в ответ на резню в Буче, приписываемую Российской армии в западных СМИ без расследования и несмотря на поразительные несоответствия в официальном изложении, не известные до сих пор лица нанесли граффити на важном советском памятнике в Берлине". Очень точные слова: "под видом акции протеста".

Советский мемориал в Трептов-парке является одновременно мемориалом и военным кладбищем. Здесь покоятся останки более 7000 солдат, павших в битве за Берлин в 1945 году. Он был построен бывшей оккупационной властью в Восточном Берлине и торжественно открыт в 1949 году.

"Особенно абсурдным в этом нападении на памятник является то, что в Красной армии бок о бок сражались русские и украинцы", — пишут австрийцы. Почему австрийцы? Потому что часть их населения всё ещё верит в нейтралитет своей страны.

Немецкое общество молчит. Потому что если что-то говорить, то получится, что украинцы и местные заукраинцы действуют именно так, как действовали те самые неонацисты и ультраправые. А значит, всё, что говорил президент Путин с самого начала спецоперации, чистая правда. Упс, как неловко может получиться. Ведь ни одного негативного слова в адрес украинцев говорить сейчас в Европе нельзя, нужно только пестовать тему страны-жертвы.

И в этом всё лицемерие сегодняшней Европы и Германии в частности. Им легче похерить всю послевоенную историю, дабы написать новую — насквозь фальшивую.

P. S.: Мне пишут, что оскорбительные надписи с надгробий отчистили. Правда, кто именно это сделал (власти города или российские активисты, которые уже много лет самостоятельно ухаживают за воинским кладбищем), непонятно.

Фото © Shutterstock Будут ли украинцы в Европе продолжать нападать на русских? 0 Да. Потому что европейцы поддерживают это на уровне власти Это прекратится по мере осознания в Европе сущности украинского режима Новый рейх Европы — киевская власть, и её будут подталкивать к войне

Авторы Игорь Мальцев