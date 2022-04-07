Почему Макаревичу не надо объяснять россиянам, кто тут русский народ Журналист Игорь Мальцев — о бардах, которые решили провести межевание русского народа, и о том, что за это бывает, если долго действовать на нервы. 44290 44290 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Мне всегда было интересно — зачем музыканту столько медалей на груди. Особенно если ты позиционировал всю жизнь себя как рок-музыканта. Хотя, конечно, являлся просто каэспэшником с электрическим инструментом. Такое жанровое лукавство, которое ещё прощалось в 70-е годы прошлого века, когда на безрыбье и "Поющие гитары" — это практически Led Zeppelin. Но когда лукавство — это образ жизни, то рано или поздно тебя затянет в трясину.

Андрею Вадимовичу всегда хотелось и рыбку съесть, и признание у государства получить. Отсюда — весь этот иконостас наград на груди, которого не имеют участники российской операции в Сирии. Отсюда все фоточки совместные с представителями политической элиты РФ. И одновременно — бесконечная фронда в стиле почившей в бозе гордой и независимой радиостанции с проспекта Калинина.

И вот с началом операции на Украине дедушка-электробард решил высказаться на актуальную тему: "Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия — они, а не вы".

Таким образом, автор незабываемого хита "Тонкий шрам на любимой попе" с рифмой "попе/сиропе" решил обратиться к российскому слушателю, который выразил некоторое удивление — чего такого испугались самые высокооплачиваемые авторы и исполнители, что на манер перелётных птиц вдруг оказались кто в Риге, кто в Тель-Авиве, кто в Лондоне с перекошенными от ненависти лицами.

Оказывается, это не русский народ остался в своей стране, оказывается, это артисты сверхлёгких и необязательных жанров были русским народом, который отвалил с биткоинами в карманах "в страны, которые никогда не ведут войн со своими соседями". Это цитата из другого автора, который командовал айтишной компанией. Но смысл ясен — только что утренним кофе поперхнулись бойцы ЦАХАЛа, которые отныне и охраняют покой "русского народа" в лице Аллы Борисовны со всей компанией.

Вот, кстати, к Алле Борисовне особых претензий как бы и нет — в лучшие её годы с полвека назад она как исполнитель была вполне близка народно-женским чаяниям. И в ней не было той спеси по отношению к российскому народу, которая так и прёт из новоприбывших звёздочек. И каждый где хочет, там и проводит старость. Хотя, наверное, всё-таки 99% слушателей Аллы Борисовны в РФ не потянуть аренду в Тель-Авиве.

Но зачем вот Андрей Вадимович вдруг начал проводить такие смелые линии размежевания? Да ещё и в среде, которая совсем не Сикорский с Рахманиновым, а всё-таки попса попсой, без которой сеется и пашется вполне комфортно. Вы бы ещё какого-нибудь Фейса приплели для пущей сатиры и юмора. "Уехал Фейс — закончилась тысячелетняя русская культура" — правда ведь смешно?

Возможно, Андрей Вадимович тоже решил воспользоваться своим дарконом — его право. В отличие от многих европейских стран, у нас не запрещено двойное гражданство.

А вот с двоемыслием становится всё сложнее. Глядя на то, что после себя оставили Руси самые высокооплачиваемые ведущие и певцы ртом, то, что они сами и их покровители называли "культурой", — хочется сказать одно: что-то вы припозднились с отъездом. Это же сколько сэкономленных средств налогоплательщиков можно было пустить на строительство дорог и ремонт школ. И сколько можно было собрать прекрасных "Калибров" на одни только гонорары мосье Галкина.

Ну, в общем, я вот мужчина абсолютно неконфликтный, и Андрея Вадимовича помню издавна — вроде никакой повышенной говнистостью он не отличался среди музыкантов. Поэтому простой дружеский совет — вот только не надо сейчас русскому народу объяснять, кто тут русский народ. А то придёт сам русский народ и объяснит. И тогда будет гораздо убедительней. Хотя бы потому, что он прощает многое — но не предательство.

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников Для чего Макаревич оскорбляет русских? 0 По-другому пиариться уже не может. Эта ненависть в крови. Способен только на такое чувство прекрасного. Готовится эмигрировать и писать мемуары о ненависти к ненастоящим россиянам

Авторы Игорь Мальцев