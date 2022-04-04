Как зарождается и крепнет фашизм среди российских звёзд Публицист Мария Дегтерева — об оппозиции, которая решила без всякого Сталина приготовить заранее расстрельные списки медиаперсон. 78149 78149 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © human-nonhuman.info

Бывший генеральный директор "Кинопоиска" Виталий Таций одарил мир замечательным списком. На специальном сайте выкладываются фото знаменитостей, поддержавших и не поддержавших спецоперацию на Украине, цитируются высказывания. Надо ли говорить, что не поддержавшие публикуются в графе "люди", а поддержавшие — "нелюди".

Я не опечаталась. Те знаменитости, кто поддержал свою страну в сложной ситуации, кто не предал собственный народ, публично объявлены нелюдями. Список с радостью публикуют на своих страницах активисты партий "Мне стыдно" и "Слава Украине", обильно поддерживают друг друга, льют грязь на российскую власть и Российскую армию, что, впрочем, давно не новости.

А новости — вот что. Оказывается, в стране, победившей однажды фашизм, стало нестыдно публично исключать кого-то из числа людей просто за мнение. Мария Дегтерева из Подмосковья интересуется: а черепомерки уже выдают? Если человек вдруг высказался недостаточно чётко, по каким признакам определить в нём нелюдя? Есть ведь проверенные одной европейской страной методы.

Абстрагируясь от дискуссий о самой политической ситуации, сам факт составления подобных списков воскрешает в памяти затёртую довлатовскую цитату: "Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?".

Насколько же крепкой оказалась эта бацилла. На дворе 2022 год, а россияне, причём не самые несчастные в стране, по собственной инициативе, без всякого Сталина формируют списки "врагов народа" для своей собственной тусовочки.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Чичваркин

В любом конфликте одна из сторон всегда стремится расчеловечить другую: так проще отдаться ненависти полностью, без оглядки. И уничтожить не стыдно.

Но я впервые, кажется, вижу, чтобы в публичном пространстве оппонента напрямую называли "нечеловеком".

Самое интересное в списке Тация, что формируется он в основном из "рукопожатных" — тех, кто за всё хорошее против всего плохого. А меж тем в России огромное количество не последних людей, которые спецоперацию поддерживают.

Но их тихие спокойные голоса не слышно. Это вообще известная закономерность: чем радикальнее и необоснованнее мнение, тем громче его высказывают, тем с большей яростью обрушиваются на любого возразившего, тем быстрее "выстраиваются свиньёй" в интернет-пространстве и идут воевать с несогласными.

У человека, убеждённого в своей правоте, нет потребности навязывать её окружающим. Быть со своей страной и своим народом — естественное, как мне кажется, состояние, будь ты хоть дворник, хоть артист мирового масштаба. И совсем не тянет лезть на трибуну, брызгать слюной, составлять списки тех, кто мыслит иначе. Зачем? Чтобы что?

Самое важное в этой истории: политическая ситуация так или иначе разрешится. Всё устаканится. А те соотечественники, кто громче всех кричал, проклинал, призывал к ответу и ненавидел, они никуда не денутся. Даже если физически переедут в другие страны, поведение своё они из новейшей истории не вычеркнут, слова свои не вымарают.

И когда наступит информационное похмелье, которое бывает после крупной шумной пьянки, многим станет бесконечно стыдно. Во всяком случае я на это надеюсь.

Фото © human-nonhuman.info Нужно ли делить людей по их убеждениям? 0 Да, все люди должны определиться со своей позицией. Нет, пусть каждый придерживается своей позиции. Последние события и так показали, кто чего стоит.

Авторы Мария Дегтерева