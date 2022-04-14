ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Как западные СМИ защищают Путина от Байдена

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Джозефу Байдену не удаётся повесить на Владимира Путина вину за экономический кризис в США.

Опубликовано 13 апреля 2022, 21:40
54076
Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Инфляция разрушает американские семьи и экономику

"Инфляция сокрушает Джо Байдена и демократов" — именно с таким заголовком 12 апреля вышла редакционная статья CNN. То самое издание, которое в своё время превозносило его прежде и которое, можно сказать, ненавидит Владимира Путина и готово обвинять его во всех грехах. Однако в этой конкретной статье Путин упоминается лишь один раз — в цитате пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что российский президент виноват в росте цен. Однако сразу же под цитатой — пусть скромно, пусть в скобках — идёт редакционная поправка: "здесь стоит отметить, что инфляция росла до вторжения России на Украину и решения Соединённых Штатов прекратить импорт всей российской нефти".

Конечно, CNN не возлагает вину за инфляционный кризис конкретно на гениев из администрации Джозефа Байдена, сковырнувших Трампа на выборах, но в то же время не сумевших самостоятельно обуздать коронавирусную ситуацию в экономике. Однако The New York Post высказывает эту мысль в редакционной статье со звучным заголовком "Оскорбительный ответ Байдена на наш инфляционный кризис". В их тексте всё звучит ещё жёстче: "Эта инфляция обходится типичной семье (средний доход домохозяйства — 67 500 долларов) как минимум в 5000 долларов в год".

"Чрезвычайно высокие" цифры, как назвала их уходящая подруга Байдена Джен Псаки, прежде чем снова повторить ложное заявление о том, что всё это "путинское" повышение цен, — напоминает автор. — Но президент отказывается корректировать курс. Его бюджет требует больше налогов, больше займов, больше расходов. Он не предпринял никаких шагов, чтобы снизить давление на производителей нефти и газа в США, многие проекты оказались перекрыты (*в том числе и за счёт этого в Америке наблюдается дефицит нефти). И он определённо не признаёт, что его катастрофический план спасения Америки был, как показало исследование ФРС, той искрой, которая зажгла этот пожар, выбросив почти 2 триллиона долларов в и без того перегретую экономику".

"Цены в США росли рекордными темпами с 1981 года, поднявшись на 8,5% в годовом исчислении к концу марта на фоне того, что война на Украине привела к росту цен на энергоносители для американцев", — цитирует британская The Guardian американское министерство труда. В феврале рост в годовом исчислении составлял "лишь" 7,9%, то есть ситуация только ухудшается.

Возможно, проблема для Байдена не была бы столь серьёзной, если бы речь шла о 2021 или 2023 годах. Однако на дворе 2022-й — год промежуточных выборов в конгресс, на которые демократов должен вести президент со своим рейтингом. Вот только, по данным издания Realclearpolitics, рейтинг "ведущего" составляет всего 43%, и республиканцы уже чувствуют запах электоральной крови. "Безудержная инфляция разрушает американские семьи и нашу экономику. При президенте Байдене цены растут быстрее, чем когда-либо в последние 40 лет, высасывая зарплаты и истощая сбережения. Американцы не могут позволить себе однопартийное правление демократов", — написал лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, очень толсто намекая на то, что его партия сможет отбить у демократов конгресс.

Реванш республиканцев

И эти надежды вполне реалистичны. В февральском опросе Gallup более трети населения назвали экономические сложности самой большой проблемой, стоящей перед страной (в январе их было 22%). Из этой трети почти половина считают самой большой проблемой конкретно рост инфляции (это в два раза больше, чем в январе). Причём "сильнее всего пострадали те, о ком, как утверждают демократы, они заботятся больше всего: около 35% цветных избирателей сообщают о серьёзных финансовых проблемах, а почти 50% избирателей имеют доход ниже 60 000 долларов", — говорит The New York Post.

Кто заставляет Киев отказаться от переговоров с Россией и как может развиваться ситуация
Кто заставляет Киев отказаться от переговоров с Россией и как может развиваться ситуация

Учитывая ухудшение ситуации с инфляцией, число недовольных будет лишь увеличиваться. "Инфляция — это серьёзная проблема в политике, потому что, в отличие, скажем, от внешней политики, она ежедневно затрагивает каждого человека. Вы чувствуете, когда стоимость заправки машины возрастает. Или стоимость покупки продуктов. Или стоимость покупки чего-то иного", — пишет CNN.

"Союзники президента утверждают, что журналисты не отдают ему должное за стремительное восстановление экономики. Были созданы миллионы рабочих мест, а безработица, составляющая 3,6%, находится на самом низком уровне за последние десятилетия. Но многие люди стали воспринимать это как должное, в то время как семьи, у которых не хватает денег в супермаркете и на автозаправках, разочарованы и направляют свой гнев на партию, которая сейчас правит страной. А как уже узнали предыдущие президенты США, никакие слова не могут убедить людей, беспокоящихся из-за хрупкого состояния экономики", — сообщает Fox News.

Понятно, что демократы пытаются исправить ситуацию и хотя бы демонстрировать бурную деятельность. Издание The Hill приводит мнения ряда конгрессменов-демократов, которые думают об отказе от байденовской программы по вкачиванию денег в экономику. При этом на самого Байдена уже надежды особо нет.

Какие страны этой осенью могут оказаться без хлеба
Какие страны этой осенью могут оказаться без хлеба

"Он уже несколько месяцев ведёт бесплодные дебаты о своей политике по увеличению расходов. Он застрял между крылом Берни (Берни Сандерса, представляющего реформистское крыло демократов. — Прим. ред.) и умеренными фигурами. Он не может контролировать свою партию. И всё это усугубляется тем фактом, что президент мало взаимодействует со средствами массовой информации. За последние месяцы он дал одно интервью в кресле, а его лента в "Твиттере" безнадёжно скучна", — пишет Fox News.

Видео © Telegram / Мадуро — не дура

В этом плане символической точкой в прямом и переносном смысле стала ситуация в Айове, где во время рассказа Байдена о причинах инфляции (в которой, конечно, виноват Путин) на президента США нагадила птица. Наверное, её тоже назовут путинским шпионом.

https://static.life.ru/publications/2022/4/13/827179972499.4418.jpg

Фото © shutterstock

Кто довёл США до экономического кризиса?

0
12 стран, граждане которых поддерживают Москву в военной операции на Украине
12 стран, граждане которых поддерживают Москву в военной операции на Украине
BannerImage
Авторы
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!