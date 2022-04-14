Как западные СМИ защищают Путина от Байдена Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Джозефу Байдену не удаётся повесить на Владимира Путина вину за экономический кризис в США. 54076 54076 Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Инфляция разрушает американские семьи и экономику

"Инфляция сокрушает Джо Байдена и демократов" — именно с таким заголовком 12 апреля вышла редакционная статья CNN. То самое издание, которое в своё время превозносило его прежде и которое, можно сказать, ненавидит Владимира Путина и готово обвинять его во всех грехах. Однако в этой конкретной статье Путин упоминается лишь один раз — в цитате пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что российский президент виноват в росте цен. Однако сразу же под цитатой — пусть скромно, пусть в скобках — идёт редакционная поправка: "здесь стоит отметить, что инфляция росла до вторжения России на Украину и решения Соединённых Штатов прекратить импорт всей российской нефти".

Конечно, CNN не возлагает вину за инфляционный кризис конкретно на гениев из администрации Джозефа Байдена, сковырнувших Трампа на выборах, но в то же время не сумевших самостоятельно обуздать коронавирусную ситуацию в экономике. Однако The New York Post высказывает эту мысль в редакционной статье со звучным заголовком "Оскорбительный ответ Байдена на наш инфляционный кризис". В их тексте всё звучит ещё жёстче: "Эта инфляция обходится типичной семье (средний доход домохозяйства — 67 500 долларов) как минимум в 5000 долларов в год".

"Чрезвычайно высокие" цифры, как назвала их уходящая подруга Байдена Джен Псаки, прежде чем снова повторить ложное заявление о том, что всё это "путинское" повышение цен, — напоминает автор. — Но президент отказывается корректировать курс. Его бюджет требует больше налогов, больше займов, больше расходов. Он не предпринял никаких шагов, чтобы снизить давление на производителей нефти и газа в США, многие проекты оказались перекрыты (*в том числе и за счёт этого в Америке наблюдается дефицит нефти). И он определённо не признаёт, что его катастрофический план спасения Америки был, как показало исследование ФРС, той искрой, которая зажгла этот пожар, выбросив почти 2 триллиона долларов в и без того перегретую экономику".

"Цены в США росли рекордными темпами с 1981 года, поднявшись на 8,5% в годовом исчислении к концу марта на фоне того, что война на Украине привела к росту цен на энергоносители для американцев", — цитирует британская The Guardian американское министерство труда. В феврале рост в годовом исчислении составлял "лишь" 7,9%, то есть ситуация только ухудшается.

Возможно, проблема для Байдена не была бы столь серьёзной, если бы речь шла о 2021 или 2023 годах. Однако на дворе 2022-й — год промежуточных выборов в конгресс, на которые демократов должен вести президент со своим рейтингом. Вот только, по данным издания Realclearpolitics, рейтинг "ведущего" составляет всего 43%, и республиканцы уже чувствуют запах электоральной крови. "Безудержная инфляция разрушает американские семьи и нашу экономику. При президенте Байдене цены растут быстрее, чем когда-либо в последние 40 лет, высасывая зарплаты и истощая сбережения. Американцы не могут позволить себе однопартийное правление демократов", — написал лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, очень толсто намекая на то, что его партия сможет отбить у демократов конгресс.

Реванш республиканцев

И эти надежды вполне реалистичны. В февральском опросе Gallup более трети населения назвали экономические сложности самой большой проблемой, стоящей перед страной (в январе их было 22%). Из этой трети почти половина считают самой большой проблемой конкретно рост инфляции (это в два раза больше, чем в январе). Причём "сильнее всего пострадали те, о ком, как утверждают демократы, они заботятся больше всего: около 35% цветных избирателей сообщают о серьёзных финансовых проблемах, а почти 50% избирателей имеют доход ниже 60 000 долларов", — говорит The New York Post.

Учитывая ухудшение ситуации с инфляцией, число недовольных будет лишь увеличиваться. "Инфляция — это серьёзная проблема в политике, потому что, в отличие, скажем, от внешней политики, она ежедневно затрагивает каждого человека. Вы чувствуете, когда стоимость заправки машины возрастает. Или стоимость покупки продуктов. Или стоимость покупки чего-то иного", — пишет CNN.

"Союзники президента утверждают, что журналисты не отдают ему должное за стремительное восстановление экономики. Были созданы миллионы рабочих мест, а безработица, составляющая 3,6%, находится на самом низком уровне за последние десятилетия. Но многие люди стали воспринимать это как должное, в то время как семьи, у которых не хватает денег в супермаркете и на автозаправках, разочарованы и направляют свой гнев на партию, которая сейчас правит страной. А как уже узнали предыдущие президенты США, никакие слова не могут убедить людей, беспокоящихся из-за хрупкого состояния экономики", — сообщает Fox News.

Понятно, что демократы пытаются исправить ситуацию и хотя бы демонстрировать бурную деятельность. Издание The Hill приводит мнения ряда конгрессменов-демократов, которые думают об отказе от байденовской программы по вкачиванию денег в экономику. При этом на самого Байдена уже надежды особо нет.

"Он уже несколько месяцев ведёт бесплодные дебаты о своей политике по увеличению расходов. Он застрял между крылом Берни (Берни Сандерса, представляющего реформистское крыло демократов. — Прим. ред.) и умеренными фигурами. Он не может контролировать свою партию. И всё это усугубляется тем фактом, что президент мало взаимодействует со средствами массовой информации. За последние месяцы он дал одно интервью в кресле, а его лента в "Твиттере" безнадёжно скучна", — пишет Fox News.

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В этом плане символической точкой в прямом и переносном смысле стала ситуация в Айове, где во время рассказа Байдена о причинах инфляции (в которой, конечно, виноват Путин) на президента США нагадила птица. Наверное, её тоже назовут путинским шпионом.

Фото © shutterstock Кто довёл США до экономического кризиса? 0 Бездарная внутренняя и внешняя политика США Китай Россия Экономические процессы, связанные с событиями на Украине

Авторы Геворг Мирзаян