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Какие страны этой осенью могут оказаться без хлеба

На рынке зерна создан идеальный шторм, крупнейшие экспортёры в этом году не выйдут на рынок, и мир ожидает дефицит.

Опубликовано 12 апреля 2022, 21:40
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Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

2022 год может стать самым голодным со времён Второй мировой войны. В силу безумных западных санкций, неблагоприятных погодных условий и специальной операции России на Украине основные мировые поставщики зерна не смогут закрыть потребности рынка полностью. В США и Канаде будет засуха, на Украине киевский режим сорвал посевную, Россия ввела мораторий на вывоз зерна, Франция погрязла в протестах фермеров из-за растущей цены на топливо и удобрения, а Австралия находится слишком далеко и не имеет развитой логистической базы. Поэтому больше всех могут пострадать крупнейшие импортёры пшеницы: Египет, чьи потребности составляют 13 млн тонн, Индонезия — 10,5 млн тонн, Китай — 10,5 млн тонн, Турция — 8,2 млн тонн, Филиппины — 6,2 млн тонн. Кроме того, покупателями пшеницы является большинство стран Африки и Ближнего Востока, которые в силу климата не могут выращивать необходимое количество для своих нужд. В случае если эти страны не смогут заместить привычные объёмы зерна, на их территории могут начаться голодные бунты.

Одна из самых тяжёлых и продолжительных засух может уничтожить до 53% урожая зерновых, сообщил министр сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов Королевства Марокко Мухаммед Садик. Он добавил, что засуха является сильнейшей за несколько десятилетий, в итоге марокканские земледельцы смогли засеять не более 3,5 миллиона гектаров, что критически мало. "Лишь 21% всех посевов находится в удовлетворительном состоянии", — сказал министр.

Марокко не может обеспечивать себя зерном и ввозит пшеницу из других стран, его экспортёры — Россия, Украина и Франция. Если в январе 2021 года страна импортировала 338 тысяч тонн зерна, то в январе 2022-го потребность страны возросла до 805 тысяч тонн.

Инфографика © LIFE

Инфографика © LIFE

В аналогичной ситуации оказались и другие страны мира, которые традиционно импортировали зерно. Цены на продовольствие достигли чрезвычайно высокого уровня, отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Поскольку зерно это не только хлеб, но и корм для скота, домашней птицы, средство платежа при бартерном обмене, ситуация складывается действительно критическая.

Топ-6 мировых поставщиков зерна

Россия

Начало весенней посевной в Татарстане. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Начало весенней посевной в Татарстане. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Россия в 2021 году являлась крупнейшим поставщиком зерна, отгружая на рынок более 30 миллионов тонн. Клиентами России стали более 100 стран, из них основные покупатели — Турция — 4 млн тонн, Египет — 1,9 млн тонн, а также государства Южной Азии, которые закупили более 5 млн тонн. Среди них — Саудовская Аравия, которой потребовалось около 500 тысяч тонн, Алжир — 88 тысяч тонн. Около 1 млн тонн было продано в страны Западной Африки, в том числе на Нигерию приходится 500 тысяч тонн, Сенегал — 159 тысяч тонн и Гану — 99 тысяч тонн.

Однако до 31 августа Россия выбыла из числа поставщиков пшеницы — вывоз зерна и сахара из страны запрещён. Ограничения затронут и меслину, рожь, ячмень и кукурузу. Такое решение вызвано желанием сохранить стабильные цены на внутреннем рынке в условиях санкционного давления на Россию.

Украина

Местные жители покупают кормовое зерно. Село Крымское, Украина, Луганская область. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Местные жители покупают кормовое зерно. Село Крымское, Украина, Луганская область. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Киевский режим сохраняет контроль над большей частью территории бывшей советской республики в условиях проведения Россией специальной военной операции, но посевная считается сорванной.

На Украине с посевной всё плохо. Не хватает горюче-смазочных материалов, местами вовсе не приступили к этому процессу, где-то мешают боевые действия, кроме того, страховщики отказываются сотрудничать при проведении боевых действий. Эксперты ожидают, что удастся посеять лишь 30–40% от площадей прошлого года, но и тут есть проблемы — большие трудности с логистикой и недостаток удобрений. В этом году Украина произведёт в три-четыре раза меньше зерна, чем в прошлом, — считает политолог и экономист Александр Роджерс.

Австралия

Австралийский фермер. Фото © Getty Images / Louise Kennerley / Fairfax Media

Австралийский фермер. Фото © Getty Images / Louise Kennerley / Fairfax Media

Теоретически занять место России и Украины смогла бы Австралия, которая в 2021 году экспортировала 24 миллиона тонн зерновых, однако на практике есть трудности, связанные с логистикой.

На долю Австралии обычно приходится от 10 до 15% мирового экспорта зерна, и в этом году она не пострадала от засухи, которая характерна для стран Северного полушария. Бюро экономики и науки в области сельского хозяйства и ресурсов Австралии прогнозирует большие объёмы урожая пшеницы — более 36 миллионов тонн, что на 5% больше предыдущего.

Однако высокие урожаи привели к логистическим проблемам. Оказалось, что такие объёмы сложно доставить в порты. Крупнейший кооператив, занятый выращиванием зерна в Западной Австралии, вынужден инвестировать около одного миллиарда долларов в обновление инфраструктуры, но и этих вложений недостаточно.

Я читал, что Черноморский регион экспортирует 100 тысяч тонн пшеницы в день, а у нас просто нет мощностей для этого. При том что мы уже загружены на полную мощность,заявляет Тайсон Хьюитт, представитель компании Australian Grain Exports.

Он подчеркнул, что Австралия не может построить больше портов, так как наводнения и засухи там случаются очень часто, и, по мнению инвесторов, хорошие урожаи — это скорее удача, чем закономерное развитие агросектора, поэтому вкладывать средства в развитие инфраструктуры там считают нерентабельным.

Я уверен, что никто в Австралии не собирается строить новый порт из-за проблем на Украине

Тайсон Хьюитт

Франция

Митинг c призывом обратить внимание на проблемы сельского хозяйства во Франции. Фото © ТАСС / ZEUS / ZUMA

Митинг c призывом обратить внимание на проблемы сельского хозяйства во Франции. Фото © ТАСС / ZEUS / ZUMA

Другой страной, которая могла бы как-то повлиять на продовольственный кризис, является Франция. В 2021 году она экспортировала 14,4 миллиона тонн зерна, однако в этом году продукция французских фермеров будет существенно дороже.

Во Франции всё тоже не слава богу. Из-за того, что они очень умело вводят санкции против России, там подорожали все источники энергии. В том числе бензин, дизельное топливо и электричество. Этому обстоятельству, к слову, фермеры крайне не рады — идут постоянные забастовки. Кроме того, из-за высоких цен на газ там фактически сорвано производство удобрений, так как газ являлся сырьём для них. В итоге, скорее всего, можно ожидать, что цена на сельскую продукцию там существенно вырастет, а самой продукции станет меньше, — считает Александр Роджерс.

США и Канада

Фото © Getty Images / Scott Olson

Фото © Getty Images / Scott Olson

Несмотря на то что обе страны являются лидерами по производству зерна, их следует рассматривать не отдельно, а вместе, так как причина, повлиявшая на их положение, общая. Широкомасштабная засуха на Северо-Американском континенте началась осенью 2021 года, уже успев отразиться на внутриамериканском рынке. По данным мониторинга засухи США, на 22 марта больше чем половина территорий страны, прежде всего западные и центральные штаты, находились в зоне дефицита влаги. Учитывая, что на этих территориях возделывается до 80% всей твёрдой пшеницы, производимой в США, это может сильно сказаться на урожайности.

Более того, учёные Колумбийского университета считают, что многолетняя засуха в Северной Америке является самой сильной за последние 1200 лет, о чём заявили в своей статьей в журнале Nature Climate Change.

Аналогичные события происходят и в Канаде, так издание Reuters сообщает, что канадские фермеры в этом году могут столкнуться с такой же засухой. Издание пишет, что уже сейчас на большой части прерий Канады наблюдается засушливый период, а в Южной Альберте и центральном Саскачеване на конец февраля засуху можно было оценить как экстремальную.

У нас нет запаса влаги в почве, которую мы обычно имели после зимы, почва была сильно истощена в прошлом году

Тревор Хадвен

Специалист по агроклимату Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады

В США и Канаде не очень хорошие климатические условия. Там случаются периоды ухудшения погоды — примерно раз в десятилетие. Сейчас они проходят этот цикл, когда зима холодная, а лето жаркое с минимальными осадками. Кроме того, в этом году не всё в порядке с урожаями в Аргентине и Бразилии, а это достаточно крупные производители зерна. Так что если США и Канада будут закрывать чьи-то потребности, то скорее это будут страны Латинской Америки, как минимум потому что плечо доставки меньше. Учитывая ситуацию на Украине, можно предположить, что мы увидим голодный год, особенно он будет заметен в слаборазвитых странах, где люди и так испытывают трудности с покупкой продовольствия, — считает экономист Алексей Зубец.

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Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Будет ли 2022-й голодным годом?

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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко
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