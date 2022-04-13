Какие страны этой осенью могут оказаться без хлеба На рынке зерна создан идеальный шторм, крупнейшие экспортёры в этом году не выйдут на рынок, и мир ожидает дефицит. 100070 100070 Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

2022 год может стать самым голодным со времён Второй мировой войны. В силу безумных западных санкций, неблагоприятных погодных условий и специальной операции России на Украине основные мировые поставщики зерна не смогут закрыть потребности рынка полностью. В США и Канаде будет засуха, на Украине киевский режим сорвал посевную, Россия ввела мораторий на вывоз зерна, Франция погрязла в протестах фермеров из-за растущей цены на топливо и удобрения, а Австралия находится слишком далеко и не имеет развитой логистической базы. Поэтому больше всех могут пострадать крупнейшие импортёры пшеницы: Египет, чьи потребности составляют 13 млн тонн, Индонезия — 10,5 млн тонн, Китай — 10,5 млн тонн, Турция — 8,2 млн тонн, Филиппины — 6,2 млн тонн. Кроме того, покупателями пшеницы является большинство стран Африки и Ближнего Востока, которые в силу климата не могут выращивать необходимое количество для своих нужд. В случае если эти страны не смогут заместить привычные объёмы зерна, на их территории могут начаться голодные бунты.

Одна из самых тяжёлых и продолжительных засух может уничтожить до 53% урожая зерновых, сообщил министр сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов Королевства Марокко Мухаммед Садик. Он добавил, что засуха является сильнейшей за несколько десятилетий, в итоге марокканские земледельцы смогли засеять не более 3,5 миллиона гектаров, что критически мало. "Лишь 21% всех посевов находится в удовлетворительном состоянии", — сказал министр.

Марокко не может обеспечивать себя зерном и ввозит пшеницу из других стран, его экспортёры — Россия, Украина и Франция. Если в январе 2021 года страна импортировала 338 тысяч тонн зерна, то в январе 2022-го потребность страны возросла до 805 тысяч тонн.

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В аналогичной ситуации оказались и другие страны мира, которые традиционно импортировали зерно. Цены на продовольствие достигли чрезвычайно высокого уровня, отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Поскольку зерно это не только хлеб, но и корм для скота, домашней птицы, средство платежа при бартерном обмене, ситуация складывается действительно критическая.

Топ-6 мировых поставщиков зерна

Россия

Начало весенней посевной в Татарстане. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Россия в 2021 году являлась крупнейшим поставщиком зерна, отгружая на рынок более 30 миллионов тонн. Клиентами России стали более 100 стран, из них основные покупатели — Турция — 4 млн тонн, Египет — 1,9 млн тонн, а также государства Южной Азии, которые закупили более 5 млн тонн. Среди них — Саудовская Аравия, которой потребовалось около 500 тысяч тонн, Алжир — 88 тысяч тонн. Около 1 млн тонн было продано в страны Западной Африки, в том числе на Нигерию приходится 500 тысяч тонн, Сенегал — 159 тысяч тонн и Гану — 99 тысяч тонн.

Однако до 31 августа Россия выбыла из числа поставщиков пшеницы — вывоз зерна и сахара из страны запрещён. Ограничения затронут и меслину, рожь, ячмень и кукурузу. Такое решение вызвано желанием сохранить стабильные цены на внутреннем рынке в условиях санкционного давления на Россию.

Украина

Местные жители покупают кормовое зерно. Село Крымское, Украина, Луганская область. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Киевский режим сохраняет контроль над большей частью территории бывшей советской республики в условиях проведения Россией специальной военной операции, но посевная считается сорванной.

— На Украине с посевной всё плохо. Не хватает горюче-смазочных материалов, местами вовсе не приступили к этому процессу, где-то мешают боевые действия, кроме того, страховщики отказываются сотрудничать при проведении боевых действий. Эксперты ожидают, что удастся посеять лишь 30–40% от площадей прошлого года, но и тут есть проблемы — большие трудности с логистикой и недостаток удобрений. В этом году Украина произведёт в три-четыре раза меньше зерна, чем в прошлом, — считает политолог и экономист Александр Роджерс.

Австралия

Австралийский фермер. Фото © Getty Images / Louise Kennerley / Fairfax Media

Теоретически занять место России и Украины смогла бы Австралия, которая в 2021 году экспортировала 24 миллиона тонн зерновых, однако на практике есть трудности, связанные с логистикой.

На долю Австралии обычно приходится от 10 до 15% мирового экспорта зерна, и в этом году она не пострадала от засухи, которая характерна для стран Северного полушария. Бюро экономики и науки в области сельского хозяйства и ресурсов Австралии прогнозирует большие объёмы урожая пшеницы — более 36 миллионов тонн, что на 5% больше предыдущего.

Однако высокие урожаи привели к логистическим проблемам. Оказалось, что такие объёмы сложно доставить в порты. Крупнейший кооператив, занятый выращиванием зерна в Западной Австралии, вынужден инвестировать около одного миллиарда долларов в обновление инфраструктуры, но и этих вложений недостаточно.

— Я читал, что Черноморский регион экспортирует 100 тысяч тонн пшеницы в день, а у нас просто нет мощностей для этого. При том что мы уже загружены на полную мощность, — заявляет Тайсон Хьюитт, представитель компании Australian Grain Exports.

Он подчеркнул, что Австралия не может построить больше портов, так как наводнения и засухи там случаются очень часто, и, по мнению инвесторов, хорошие урожаи — это скорее удача, чем закономерное развитие агросектора, поэтому вкладывать средства в развитие инфраструктуры там считают нерентабельным.

Я уверен, что никто в Австралии не собирается строить новый порт из-за проблем на Украине Тайсон Хьюитт

Франция

Митинг c призывом обратить внимание на проблемы сельского хозяйства во Франции. Фото © ТАСС / ZEUS / ZUMA

Другой страной, которая могла бы как-то повлиять на продовольственный кризис, является Франция. В 2021 году она экспортировала 14,4 миллиона тонн зерна, однако в этом году продукция французских фермеров будет существенно дороже.

— Во Франции всё тоже не слава богу. Из-за того, что они очень умело вводят санкции против России, там подорожали все источники энергии. В том числе бензин, дизельное топливо и электричество. Этому обстоятельству, к слову, фермеры крайне не рады — идут постоянные забастовки. Кроме того, из-за высоких цен на газ там фактически сорвано производство удобрений, так как газ являлся сырьём для них. В итоге, скорее всего, можно ожидать, что цена на сельскую продукцию там существенно вырастет, а самой продукции станет меньше, — считает Александр Роджерс.

США и Канада

Фото © Getty Images / Scott Olson

Несмотря на то что обе страны являются лидерами по производству зерна, их следует рассматривать не отдельно, а вместе, так как причина, повлиявшая на их положение, общая. Широкомасштабная засуха на Северо-Американском континенте началась осенью 2021 года, уже успев отразиться на внутриамериканском рынке. По данным мониторинга засухи США, на 22 марта больше чем половина территорий страны, прежде всего западные и центральные штаты, находились в зоне дефицита влаги. Учитывая, что на этих территориях возделывается до 80% всей твёрдой пшеницы, производимой в США, это может сильно сказаться на урожайности.

Более того, учёные Колумбийского университета считают, что многолетняя засуха в Северной Америке является самой сильной за последние 1200 лет, о чём заявили в своей статьей в журнале Nature Climate Change.

Аналогичные события происходят и в Канаде, так издание Reuters сообщает, что канадские фермеры в этом году могут столкнуться с такой же засухой. Издание пишет, что уже сейчас на большой части прерий Канады наблюдается засушливый период, а в Южной Альберте и центральном Саскачеване на конец февраля засуху можно было оценить как экстремальную.

У нас нет запаса влаги в почве, которую мы обычно имели после зимы, почва была сильно истощена в прошлом году Тревор Хадвен Специалист по агроклимату Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады

— В США и Канаде не очень хорошие климатические условия. Там случаются периоды ухудшения погоды — примерно раз в десятилетие. Сейчас они проходят этот цикл, когда зима холодная, а лето жаркое с минимальными осадками. Кроме того, в этом году не всё в порядке с урожаями в Аргентине и Бразилии, а это достаточно крупные производители зерна. Так что если США и Канада будут закрывать чьи-то потребности, то скорее это будут страны Латинской Америки, как минимум потому что плечо доставки меньше. Учитывая ситуацию на Украине, можно предположить, что мы увидим голодный год, особенно он будет заметен в слаборазвитых странах, где люди и так испытывают трудности с покупкой продовольствия, — считает экономист Алексей Зубец.

Фото © ТАСС / Валерий Бушухин Будет ли 2022-й голодным годом? 0 Да, скорее всего Вряд ли, что-нибудь придумают Нет, всё это мифы и страхи

Авторы Никита Юрченко