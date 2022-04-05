Почему антироссийские санкции против бензина и угля грозят политической смертью европейским политикам Политолог Александр Роджерс — о том, почему дальнейшие санкции на российские бензин и уголь равноценны европейскому самоубийству. 20309 20309 Обложка © Shutterstock

"Хромая утка" Макрон заявил, что рассматривает возможность введения санкций против российских нефти и угля после публикации украинских фейков о "массовых убийствах в Буче".

В некоторых странах есть разумные ограничения — или в виде законов, или в виде неписаных традиций, чтобы уходящий президент накануне новых выборов не мог принимать каких-то знаковых законов, которые могут создать серьёзные проблемы новому президенту. Ведь всё равно новый президент с высокой вероятностью это отменит.

Напомню, что до первого тура президентских выборов во Франции осталось меньше недели — он назначен на 10 апреля. И прогнозы для действующего президента неутешительны. Свежие данные соцопросов показывают, что в первом туре разрыв между Макроном и его основной конкуренткой — Марин Ле Пен — сократился за неделю на 3,5% (Макрон потерял 2,5%, а Ле Пен приобрела 1%) и теперь составляет 27 против 22%. Во втором туре ситуация для Макрона становится вообще плачевной, потому что к голосам за Ле Пен прибавятся голоса других правых кандидатов — Земура и Пекресс (ещё примерно по 10% на каждого). А это в сумме уже почти половина голосов избирателей.

К тому же многие левые, выступающие на стороне "жёлтых жилетов", также недовольны Макроном. Поэтому любые нынешние заявления Эмманюэля стоит рассматривать с позиции "А давайте подождём три недели, до 24 апреля, когда объявят имя нового президента Франции" (потому что если победит Ле Пен, то внешнеполитический расклад будет совершенно другим). И уже тогда будем это обсуждать.

Что же касается вероятной реакции русских на эти возможные новые санкции, то она будет по-прежнему выражаться фразой "Что же вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!" Ибо профильные аналитики (как наши, так и западные) открыто говорят, что экономический эффект от санкций уже гораздо болезненнее для Запада, чем для России. И дальше будет только хуже.

Например, член экспертного совета по экономическому развитию при Правительстве Германии Вероника Гримм уже заявила о начале продовольственного кризиса в стране. На фоне увеличившихся цен на газ возросла и стоимость удобрений, результатом чего стал их дефицит. А без удобрений не будет и урожая (обо всём этом мы предупреждали начиная с прошлого лета).

Ситуацию усугубляет прогнозируемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. Украина уже заявила, что в этом году экспорта продовольствия не будет, а Россия может не захотеть кормить открыто недружественные ей страны (благо других желающих поесть достаточно).

Опять же, это Франция может выпендриваться и обсуждать отказ от российского угля — у неё есть АЭС. А Германия свои АЭС закрыла в угоду "зелёной" повесточке. И потребление угля только наращивает, что подтверждает соответствующая статистика.

Поэтому Польша в самоубийственном русофобском угаре может устраивать шумные истерики о том, что Германия "не идёт на серьёзные санкции против России". А для немецкой экономики это крайне проблематично. Из 40% газа, получаемого из России, она может заместить СПГ примерно одну десятую часть (причём существенно дороже). О чём уже было заявление немецкого министра экономики. Отказ от российских энергоносителей — это смерть значительной части немецкой промышленности, начиная от химического концерна BASF и заканчивая автомобилестроением.

Если санкции вводятся для того, чтобы спровоцировать русских на свержение Путина (так, по крайней мере, некоторыми декларируется), то эффект может быть совершенно обратным — Макрона не переизберут, а Шольц получит очень сильное недовольство населения. У Байдена в США, кстати, тоже рекордно низкие рейтинги (в последний раз аналогично низкие рейтинги были у Никсона, а тот плохо кончил). А вот у лидеров, которые занимают адекватную позицию по отношению к России — у Вучича в Сербии и Орбана в Венгрии — никаких проблем с народным одобрением нет. И, что характерно, их экономики тоже чувствуют себя хорошо.

Я понятно объясняю?

Удастся ли политикам ЕС наступить на горло собственной экономике и отказаться от угля и газа? 0 Да, ради этого они готовы к отставке Нет, производители ЕС этого не допустят

Авторы Александр Роджерс