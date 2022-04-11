Кто заставляет Киев отказаться от переговоров с Россией и как может развиваться ситуация Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, какие цели преследует киевский режим и почему позиция российской стороны сохраняется неизменной: Москва ждёт продолжения переговоров. 50612 50612 Обложка © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON / Presidential Office

Намёки Киева на отказ от переговоров с Россией — это свидетельство правоты российских официальных лиц, говоривших о двух важных чертах украинской элиты: неспособности принимать решения, тотальной зависимости киевского режима от чужого мнения и, что самое важное, желаний их западных "партнёров". А Запад не хочет никаких переговоров России и Украины. Он хочет, чтобы Киев продолжал войну.

Заявление Михаила Подоляка

Ещё несколько дней назад в разговоре с немецкими журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что "сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией". Мысль более чем здравая, ведь иного шанса сохранить украинскую государственность как таковую у Киева нет. Армия РФ завершает освобождение Мариуполя, а также перегруппировку сил на востоке и уже в ближайшие дни начнёт операцию по окружению и ликвидации самого мощного сосредоточения украинских войск в Донбассе.

А 10 апреля концепция Киева внезапно поменялась, о чём заявил советник президента Зеленского, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк. Он сообщил о том, что сейчас, мол, переговоры нецелесообразны. "Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе в Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определённые условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может, и три", — уверен чиновник.

Сил, средств и возможностей для военной победы над РФ у Украины нет, и чем дольше она откладывает начало конструктивных переговоров на основе российских условий (денацификация, демилитаризация, признание ЛНР, ДНР и российского суверенитета над Крымом, то есть, по сути, превращение Украины из анти-России в нормальное федеративное нейтральное государство с широкими правами для русских регионов), тем больше областей будет освобождено. Таких как Запорожье и Херсон, где устанавливаются военно-гражданские администрации и заходит российский рубль.

Ни скотча, ни пули

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Киев сейчас опасается не то чтобы принять, а даже заявить о готовности следовать российским условиям. Украинские чиновники понимают, что не имеют реальной власти в стране: улицы контролируют радикалы и националисты, которым ещё и раздали оружие. Поэтому любой отход от провозглашённых и сакрализированных украинской пропагандой принципов, то есть, по сути, принятие любого из российских требований (кроме нейтралитета, на это Украина пойти готова, ведь данное требование можно нарушить сразу после того, как российские войска закончат спецоперацию и уйдут домой) чревато линчеванием высказавшего такую "ересь" чиновника.

В лучшем случае примотают скотчем к столбу, в худшем — пристрелят, как одного из членов украинской делегации — Дениса Киреева. Именно поэтому киевский режим не просто отказывается принимать российские условия, но и даже как-то фиксировать компромисс по ним в письменном виде, о чём на днях стало известно из слов Сергея Лаврова, комментировавшего, мягко говоря, оторванный от реальности украинский проект соглашения, который был передан на рассмотрение России. Проект, где нет ни отказа Украины от Донбасса и Крыма, ни демилитаризации, а лишь дополнительные требования к Москве. "Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен. Он неприемлем", — заявил министр Лавров.

Однако отказ Подоляка от конструктивных переговоров объясняется не только неудачей в деле проталкивания своей повестки. Слова украинского представителя стали эхом высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который на днях посетил Киев. Местные чиновники, в отличие от российских, когда Боррель прилетал в Москву, с радостью позволяли европейскому бюрократу учить их жизни. Чем европейский чиновник не преминул воспользоваться и заявил, что "война" на Украине "должна быть выиграна на поле боя". Кроме того, слова Михаила Подоляка, вероятно, стали одним из кругов по воде от визита на Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который многое наобещал украинским чиновникам. Поставки оружия, финансовую помощь, новые санкции против России — всё, чего украинская душа пожелает.

До последнего украинца

Западу не нужна капитуляция киевского режима за столом переговоров. И дело тут даже не в том, что США и ЕС жалко средств, вложенных в "анти-Россию", — средств, которые после переформатирования украинского проекта вылетят в трубу. Вашингтон и Брюссель понимают, что завершение спецоперации на Украине на российских условиях станет крахом всего западного миропорядка, ведь получится, что Москва не только смогла пойти поперёк воли США и попытаться решить собственные проблемы безопасности без учёта американских хотелок, но и решила их. Несмотря на санкции, давление и угрозы. А значит, другие государства перестанут бояться Запад — и начнут вести суверенную политику. Более того, сам Запад может посыпаться, ведь такую же суверенную политику могут попытаться проводить и некоторые страны Европы.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Поэтому главная задача Запада — взять курс на максимальное затягивание украинского кризиса в надежде на то, что российское общество от него устанет. А также на то, что российское руководство решит объявить спецоперацию войной и начнёт мобилизацию (продемонстрировав тем самым, что Западу всё-таки удалось разрушить планы Москвы). И в этом неблагородном деле интересы западных кукловодов и украинских трусов (не думающих о жизни и благополучии украинского населения) сошлись.

— Подобная недоговороспособность стала хронической. Она характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже срыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента В.А. Зеленского на продолжение боевых действий, — заявил Сергей Лавров. Однако добавил, что Москва, несмотря на всё неадекватное поведение Киева, из-за стола переговоров уходить не будет. "Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором чётко и в полном объёме изложены все ключевые позиции и требования", — отметил глава российского МИД.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Когда позиция Киева изменится и стороны вернутся к переговорам? 0 После зачистки очередного котла, когда эффект Борреля и Джонсона испарится. После наступления на Киев. Украина продолжит переговоры сейчас, потому что понимает своё положение.

Авторы Геворг Мирзаян