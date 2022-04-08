Чем вступление Финляндии в НАТО угрожает России Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему в случае вступления в альянс Хельсинки окажутся заблокированы Санкт-Петербург и Калининград. 56550 56550 Обложка © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации, пишет газета Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности президента. Сообщается, что решение о подаче заявки на членство в альянсе будет принято в течение первых двух недель мая, при том что парламент проголосует за него только в самом конце месяца, после пасхальных каникул, которые начнутся 15 апреля. Авторы публикации отмечают, что подать заявку на вступление можно будет уже в апреле.

"В настоящее время создана отдельная рабочая группа партийных лидеров для подачи заявки на членство в НАТО, сигнализирующая руководству государства о том, что солидное большинство парламентских партий и членов парламента поддерживает заявку на членство", — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может найти способ быстро принять в альянс Финляндию и Швецию, если они того захотят. Он также указал, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, финские вооружённые силы "полностью отвечают военным стандартам альянса", поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция к военной системе НАТО не должна занять много времени.

Напомню, ещё в январе (т.е. до начала российской спецоперации на Украине) Столтенберг уверял, что принятие Финляндии и Швеции может произойти очень быстро, если они обратятся с таким запросом, но это требует политического решения двух стран, а также 30 союзников по НАТО. То есть звучал намёк: вы там решитесь уже, а мы заранее согласны и всё быстро оформим.

Украина и Грузия о таком и мечтать не могут. И ведь действительно, никто из членов альянса возражать не будет. Правда, в Хельсинки тогда ещё оказались не готовы браться за решение вопроса, раскалывавшего общество. Как заявил глава МИД Пекка Хаавистотут, Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации. По его словам, "политика безопасности Финляндии остаётся неизменной".

Обработка общества

Но прошёл месяц, геополитическая ситуация в мире изменилась, и пронатовское лобби снова пошло в атаку. Как заявила премьер-министр страны Санна Марин, Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности. А через несколько дней в парламент поступила петиция о вступлении в альянс, по мнению авторов которой, если страна станет частью военного блока, то это повысит её обороноспособность, а также даст возможность юридически укрепить статус-кво Финляндии. В документе также предлагалось в соответствии со ст. 53 конституции провести консультативный референдум по этому вопросу.

Однако вскоре после этого президент Саули Нинистё говорит, что референдума не будет, достаточно лишь результатов опросов. Первый такой опрос был проведён в конце февраля, сразу после начала российской спецоперации на Украине. За высказалось 53 процента, против — 28, 19 затруднились ответить. Стоит отметить, что на фоне за несколько месяцев до этого нагнетаемой антироссийской истерии на Западе такие результаты неудивительны. Если продолжать в том же духе обрабатывать мозги населению, к маю можно получить и все сто процентов.

Конечно, результаты опроса сами по себе спорны, да и вообще юридически они едва ли могут служить основанием для принятия столь важного для страны решения, но очевидно, что настроения в поддержку НАТО растут.

Ясно, что лобби альянса в Финляндии значительно усилилось в последние полгода и особенно на фоне российской операции на Украине, которую они используют в качестве жупела, мол, Россия может угрожать и Финляндии, и единственная гарантия для страны — НАТО.

А учитывая, что в самом альянсе страну давно ждут с распростёртыми объятьями, решение и впрямь может быть принято и принято быстро, так что к лету мы можем увидеть очередное расширение блока. В том, что Швеция также присоединится, можно не сомневаться. Две страны давно оглядываются друг на друга в этих вопросах — вместе десятилетиями соблюдали нейтралитет, вместе от него откажутся. Тем более в Швеции идёт не меньшая идеологическая обработка населения. Чего стоит только флешмоб шведских детей в TikTok в январе этого года, в ходе которого они просили Россию не бомбить их страну. Т.е. к мысли о необходимости вступления в НАТО уже с детства приучают.

И, конечно, России тут возразить будет нечего: Финляндия и Швеция не Украина, их членство в НАТО не несёт нам прямых угроз безопасности. Или несёт? Просто для сравнения: расстояние от Хельсинки до Санкт-Петербурга почти в два с половиной раза меньше, чем от Киева до Москвы, — всего около 300 км. Что если там появятся американские ракеты? Это вам не Польша с Румынией! Даже если американцы не пойдут на размещение ракетных установок на территории новых членов альянса, мы увидим многочисленные заходы американских кораблей с крылатыми ракетами, которые теперь окончательно будут чувствовать себя в Балтийском море как у себя дома.

Угрозы для России

Но главное — в случае обострения ситуации НАТО сможет перекрыть Финский залив. Напомню, в 1993 году Эстония и Финляндия добровольно отодвинули границы своих территориальных вод от срединной линии на три морские мили, создав коридор шириной в шесть миль, который позволил использовать водное пространство для судоходства, воздушного сообщения над открытым морем, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Однако международная конвенция о морском праве позволяет любому государству установить себе морскую границу в 12 морских миль от берега. Эти идеи обсуждались давно, когда прибалты пытались таким образом остановить прокладку наших газопроводов по дну Балтики.

А теперь представьте себе, что они это сделают и перекроют коридор. В морской блокаде окажется Санкт-Петербург. А если Литва реализует угрозы прервать любой транзит в Калининградскую область, то ещё и Калининград окажется полностью отрезан от России — сейчас основное сообщение с ним по морю и по воздуху над ним. И если Финляндия, как и Эстония, станет членом НАТО, то альянс будет гарантировать военное обеспечение этой операции.

По сути, вступление Финляндии в НАТО возвращает нас к ситуации 1939 года. Напомню, в 30-е годы прошлого века Финляндия активно сближалась с Западом, особенно с нацистской Германией ("враг России должен быть всегда другом Финляндии", прямым текстом говорил президент Пер Эвинд Свинхувуд). Это вызывало крайнюю озабоченность Москвы, поскольку существовала прямая угроза второму по значению городу страны.

Как поступил Советский Союз

Частично проблема была решена присоединением прибалтийских республик, однако финская граница тогда проходила буквально в 30 километрах от Ленинграда. И эту проблему пришлось решать силой — через кровопролитную Зимнюю войну. Потери тогда были колоссальные, но Советскому Союзу удалось решить главную задачу — подготовить Северную столицу к неизбежной будущей войне с Германией и её союзниками, среди которых предсказуемо оказалась Финляндия. Если бы этого не было сделано, неизвестно, сколько бы продержался блокадный Ленинград и продержался ли бы вообще.

Конечно, сегодня граница не на таком угрожающе малом расстоянии, но, по сути, мы рискуем вернуться к ситуации прошлого века, только в новой геополитической реальности. В случае конфликта в Европе нам придётся пробивать не только сухопутный коридор в Калининград, но и коридор для наших судов через Балтику, который НАТО, опираясь в том числе на финскую инфраструктуру, попытается перекрыть едва ли не первым делом.

Сегодня многие эксперты указывают на определённое сходство ситуаций на Украине и в Финляндии: обе страны некогда были в составе Российской империи и обе обязаны нам своим существованием в качестве независимых государств. Обе активно "окучиваются" НАТО для создания антироссийских военных плацдармов у наших границ.

И всё же при определённой внешне схожести надо понимать, что Финляндия — не Украина. Это гораздо более развитое и здравомыслящее общество, люди в большинстве своём там не настроены враждебно по отношению к России, а если и были тёмные пятна в истории, типа той же войны 1939–1940 гг., то о них не особо вспоминают.

Хотя, конечно, при желании можно достаточно быстро навязать русофобию населению, тем более что этот процесс в последнее время активно идёт по всему коллективному Западу, и Финляндия не исключение. Её власти явно не желают отставать от "паровоза". Хельсинки не только присоединился к санкциям, но и фактически закрыл границу, остановил транспортное и пассажирское сообщение. На днях из-за санкций на границе задержали картины из Эрмитажа, спровоцировав международный скандал. Да и в самом финском обществе в последнее время началась травля русских.

Вишенкой на торте может стать вступление в НАТО, причём простым решением политиков без консультаций с населением. А значит, уже в скором времени мы можем получить на наших северных границах очередного потенциального противника.

Готово ли финское общество к войне с Россией? 0 Пока нет, но процесс идет. Да, финны готовы пожертвовать своей безопасностью ради НАТО. Простые финны нам не враги, их больше интересует своё хозяйство.

Авторы Дмитрий Родионов