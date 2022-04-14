Почему прибалтийские страны могут напроситься на чрезвычайные меры и какими они будут Политолог Дмитрий Родионов — о том, что означает потеря Балтикой статуса безъядерной зоны и как Россия ответит на замыкание северо-восточного фланга НАТО вокруг России. 113118 113118 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше официально зарегистрированных противников, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Швеция и Финляндия со звериной серьёзностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально "под белы рученьки" — в сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Своё Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально изо всех "утюгов". Только робко постучите, пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", — написал он в своём Telegram-канале.

— Нет смысла рассуждать, что если бы не специальная операция на Украине, то вопрос о вступлении этих стран в НАТО вообще бы не встал и ситуация была бы для России проще. Это не так. Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная, — продолжил зампред Совбеза.

— Другое дело, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен, — написал он.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО уже этим летом. Причём безо всяких референдумов. Основываясь на данных опросов. В марте 46% населения Швеции выступили за присоединение к альянсу. В Финляндии в конце марта за вступление в НАТО выступал 61% населения. А ведь ещё в конце февраля за высказывались 53%.

Так что Медведев прав, говоря о том, что эти страны давно хотели "протащить" в альянс. Ибо они всегда представляли из себя особый интерес для НАТО, имели стратегическое значение, так как позволяли замкнуть северный фланг вокруг нашей страны. Однако Швеция и Финляндия сопротивлялись этому, подчёркивая, что нейтралитет для них имеет высшую ценность. Дискуссии в обеих странах велись все эти годы, активно работало пронатовское лобби, однако число сторонников вступления в альянс никогда не превышало 20%.

Судя по динамике цифр, ситуация действительно изменилась после начала спецоперации на Украине. Это было неизбежно, учитывая масштабы антироссийской пропаганды, раздуваемой коллективным Западом, частью которого, несмотря на военный нейтралитет, Швеция и Финляндия всегда являлись. Многие финны и шведы стали жертвами этой пропаганды, их удалось запугать перспективой российского "военного вторжения", убедить, что гарантии безопасности — только в НАТО.

Однако считать так весьма наивно. Вернее, надо понимать, что всё будет с точностью до наоборот, ибо только нейтралитет сегодня гарантирует безопасность для любой страны, в то время как членство в военных блоках, находящихся на грани войны друг с другом, подводит к крайне опасной черте с перспективой быть втянутой в абсолютно ненужные ей конфликты.

Вообще-то, логика, конечно, потрясающая: ради того чтобы обезопасить себя от России, вступить в антироссийский альянс и таким образом стать мишенью для России. Но, увы, на уровне пропаганды это работает. И сегодняшние слова Медведева там наверняка попытаются представить как угрозу.

Именно в таком ключе слова Медведева подают финские СМИ. "Россия угрожает ввести ядерное оружие в Балтийское море, если Финляндия вступит в НАТО", — таким заголовком, например, привлекает читателя, а по сути, агитирует за НАТО сайт финского канала "Альфа ТВ".

Хотя, в сущности, какая угроза? Если оппонент грозит вам оружием, а в ответ вы говорите о намерении защищаться, то кто кому угрожает? Ну, это мы с вами понимаем, но вот объяснить это простым финнам и шведам, докричаться до них через стену пропаганды, увы, практически нереально.

Впрочем, перед нами и не стоит задачи доказать, что мы такие хорошие и нас надо любить. Единственное, что мы можем, — предупредить о последствиях опрометчивых шагов, донести на уровне понимания просто установки: НАТО равно размещению американского оружия на вашей территории, что означает появление нашего оружия у ваших границ с наведением на цели. Попробовать достучаться до животного инстинкта самосохранения.

— До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. <...> Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет, то, как говорится, "он сам пришёл, — говорит Медведев.

Они столько лет требовали, чтобы Россия не развёртывала "Искандеры" в Калининградской области, помните? Кричали, что это создаёт им угрозу. При этом размещали комплексы ПРО в Восточной Европе, грозились принять в альянс Украину с перспективой размещения ракет и там.

Ещё в 2008-м Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом России, предупреждал, что Россия поставит ракеты в Калининградской области, но только в качестве ответа на американские ракеты в Польше и Румынии. А они требовали этого не делать, продолжая множить угрозы нашей безопасности. А когда "Искандеры" в Калининградской области всё же появились, у них была настоящая истерика. Наш ответный шаг в НАТО назвали "агрессивной милитаристской политикой России", New York Observer — "пощёчиной США" и "личным вызовом" американскому президенту со стороны Владимира Путина.

Но никто не хотел никому наносить пощёчину и бросать вызов. Речь шла об ответной реакции на появление американских "Иджисов" в непосредственной близости от наших границ (причём ответе, размещённом на нашей же территории). Это позволило не только попытаться упредить нанесение удара ракетами с их стороны, но и компенсировало превосходство НАТО в силах общего назначения. Возможность использования в том числе тактического ядерного оружия стала бы гарантией отражения вооружённой агрессии против нашей страны без непоправимых последствий. Иными словами, это было то, что сами американцы называют "сдерживанием".

Если они постоянно продвигаются к нашим границам, размещая по их периметру всё больше вооружений ради "сдерживания" России, почему мы не можем их сдерживать? Сегодня на наших северо-западных рубежах уже развёрнуто шесть оперативных баз НАТО, завтра могут появиться новые, причём в каких-то 150 километрах от Петербурга. К тому же возникает угроза попросту запереть Россию в Балтийском море, перекрыв Финский залив и организовав блокаду Калининграда.

Как нам на это отвечать? Только усилением вооружения региона. На Западе, конечно, будут кричать о милитаризации, ну и что? Мы очень долго пытались избегать открытой конфронтации, даже развёртывание "Искандеров" на Балтике не подтверждали аж до 2016 года, чтобы не давать им повода для новых информационных атак.

Но сегодня они нам не оставляют выбора. И на "Искандерах" могут появиться ядерные боеголовки, и вообще на берегах Балтики может появиться что-то посерьёзнее "Искандеров". Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, после проработки поручения Путина об укреплении рубежей всё обсудят на отдельном совещании. Так он ответил на вопрос о появлении в регионе ядерного оружия.

Если Финляндия и Швеция усилят НАТО, оно появится. И Балтика перестанет быть безъядерной зоной. Но кто в этом виноват? Точно не мы.

И всё же остаётся надежда, что кто-то там возьмётся за голову, одумается в последний момент. Хотя уже очевидно, что в ближайшее время диалог с Западом будет выстраиваться исключительно с позиции силы. Это единственный язык, который они понимают.

Фото © Shutterstock В течение какого времени Россия может развернуть ядерное оружие в Калининграде? 0 Сразу после одобрения заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции До одобрения заявки Финляндии и Швеции в НАТО В течение ближайшего месяца — для пресечения таких попыток

Авторы Дмитрий Родионов