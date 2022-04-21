Какие регионы Украины могут присоединиться к ДНР и ЛНР Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему признанные Россией республики вовлекают в свою орбиту новые территории, которые готовы на все, лишь бы уйти из-под юрисдикции киевского режима. 111693 111693 Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Власти Донецкой Народной Республики не оставят без внимания обращение жителей Розовского района Запорожской области Украины о присоединении к ДНР и рассмотрят его в будущем, заявил глава республики Денис Пушилин. "Это не первое, но уж точно первое публичное и столь явное обращение, что заслуживает особого уважения. <...> Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и, конечно, они хотят изменений. Изменений в положительную сторону", — сказал он.

Глава ДНР также отметил, что республика будет оказывать им всестороннюю помощь в части выплат пенсий, зарплат бюджетникам, социальных пособий, медицинской помощи, обеспечения безопасности. "Что касается изменений административных границ, с учётом того, что Донецкая Народная Республика признана в конституционных границах, безусловно, этот вопрос будет решаться позже", — сказал Пушилин, подчеркнув, что ДНР начнёт с оказания всецелой поддержки, а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация". "Но люди точно не будут брошены", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Розовский район Запорожской области высказал желание присоединиться к ДНР. Как рассказал военкор Андрей Руденко, в ходе голосования на народном сходе, "на котором присутствовали уполномоченные местными жителями для принятия решений люди", данное решение поддержали единогласно. Розовский район находится в восточной части Запорожской области, его население составляет около 9 тысяч человек. Административный центр Розовка перешёл под контроль войск ДНР ещё 4 марта.

Как это понимать? Чего это вдруг жители Запорожской области устремились к соседям? Ну, во-первых, границы областей весьма условны. Это касается не только Запорожской и Донецкой областей, но и всего бывшего юго-востока Украины. И живёт там один народ, который разговаривает на одном языке, имеет одну историю, одних героев, а главное — мыслящий себя как единое целое, разорванное против его воли в 2014-м.

Напомню, тогда события "Русской весны" захлестнули весь Юго-Восток, где-то они были более масштабны, где-то менее. Почему добиться независимости тогда удалось только Донецку и Луганску — отдельная тема. Едва ли многие жители других областей были готовы платить ту же цену за свободу, которую платил восемь лет Донбасс, но эти регионы были и остаются пророссийскими, несмотря ни на что.

За эти годы желание вырваться из-под ярма нацизма у местного населения никуда не исчезло. Просто многие смирились, не верили, что придёт час освобождения, да и что говорить — Киев все эти годы проводил в пророссийских регионах политику размыва населения, переселяя туда выходцев из других областей, настроенных отнюдь не пророссийски.

Тем не менее сделать на Юго-Востоке вторую Галичину у него не вышло. И, как только пришла Российская освободительная армия, люди, уже потерявшие надежду, с трудом, но смогли заново поверить в то, что смогут жить так, как им хочется, а не по принуждению.

Именно этим и объясняется порыв жителей Розовского района. Для них ДНР не самоцель, кончено же. Республика для них — это способ вырваться из душивших их восемь лет во всех в смыслах слова объятий Украины, которая так и не стала им матерью, ведя себя как злая мачеха из сказок.

Конечно, многих смущает неопределённость. Люди до сих пор не могут поверить, что Россия пришла навсегда, что их уже не бросят на растерзание бандеровцам. Тем более что именно этим их запугивает украинская пропаганда: мол, Россия уйдёт — и вам всем конец, кто её поддерживал, кто брал гуманитарную помощь, кто не корректировал огонь ВСУ, не пускал под откос российские военные колонны или просто не прыгал на площадях с жёлто-голубым флагом и криком "Слава Украине!".

Присоединение к ДНР для них гарантия того, что в состав Украины они уже никогда не вернутся, что бы ни случилось. И надо понимать, что это только первая ласточка, за Розовским районом последуют другие.

Примером розовцев могут воспользоваться жители других освобождённых районов Запорожской области, а также вся Херсонская область, которая практически полностью освобождена и уже живёт в российской социально-экономической и политической реальности. Там уже давно рубли вытеснили гривну, выплачиваются российские пенсии. А главное — восстановлены исторические связи с Крымом, без которых этот регион в течение восьми лет буквально выживал. Ведь Херсонская область большую часть того, что производила (агропродукцию), поставляла в Крым до его присоединения к России. Восемь лет экономика региона буквально разрушалась.

Теперь восстанавливается некогда мощный агропромышленный кластер. Херсонская область вновь становится экономическим мостом между материком и полуостровом. Каховское водохранилище снова начало обеспечивать развитие сельского хозяйства в Крыму. Кроме того, сухопутный коридор в порты Херсона сделает экономически обоснованным промышленное производство на севере Крыма.

Сегодня Херсонская область и юг Запорожья всё стремительнее избавляются от последних следов пребывания Украины и всё больше становятся Россией. Или Новороссией. И можно не сомневаться, что после освобождения к ним присоединятся Одесская и Николаевская области. И наконец, Харьковская. Освобождённые районы Харьковской области могут принять такое решение уже сейчас…

А когда закончится спецоперация, снова встанет вопрос с окончательным юридическим оформлением статуса этих регионов. Каким он будет, сегодня можно лишь гадать, но одно ясно: они не должны быть возвращены под управление Украиной. Во всяком случае, если украинская государственность вообще сохранится в том или ином виде.

Даже если она будет пересобрана на новых началах, если денацификация сможет создать новую Украину, наверное, будет правильно дать людям возможность самим решать, хотят они быть частью этой новой Украины, или хотят свои независимые республики, или хотят одну большую Новороссию или хотят стать частью России, ДНР или ЛНР.

Этот вопрос будет решаться уже после завершения спецоперации и освобождения всех территорий, которые не просто хотят, а требуют этого. А пока мы можем рассуждать о неких промежуточных решениях.

Напомню, в 2014-м именно в качестве таковых воспринимались ДНР и ЛНР, ведь эти республики родились в огне "Русской весны", они никогда не имели государственности, отдельной от России (в отличие от многих других непризнанных республик). И люди на референдуме, голосуя за создание республик, воспринимали их как переходную форму, в реальности голосуя за присоединение к России. Местных жителей в Киеве называли сепаратистами, но это был не сепаратизм, а ирредентизм.

Увы, присоединение к России тогда оказалось невозможным, ДНР и ЛНР стали для них символами свободы. Вот и жители Розовского района проголосовали за этот символ, за свою свободу и гарантию того, что они уже не будут Украиной.

Наверное, прав Пушилин, говоря о том, что пока не время решать этот вопрос. Сейчас важно разгромить нацистскую армию, только это станет гарантией безопасности и для Донбасса, и для всего юга Украины. А дальше пусть люди решают.

Главное же, что сказал Пушилин, — это то, что республика их в любом случае не бросит. А значит — не бросит и Россия. И это сигнал остальным, всем тем, кто ещё сомневается, что операция будет доведена до конца и с бандеровской Украиной будет покончено раз и навсегда.

Фото © ТАСС / Николай Тришин Когда другие регионы, которые не хотят оставаться в составе нынешней Украины, заявят о своих предпочтениях? 0 После завершения "Операции Z" Они начинают это делать уже сейчас, особенно там, где идут боевые действия После проведения референдума о самоопределении регионов на Украине

Авторы Дмитрий Родионов