Ядерный удар по Украине? 5 признаков того, что Запад готовит очередную провокацию Намерение применить тактическое ядерное оружие в спецоперации на Украине опровергалось Россией уже не один раз. Однако Запад до сих пор не теряет надежду обвинить Москву в его использовании. 14686 14686

Тема ядерного оружия на Украине стала актуальной после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании обладать данным видом вооружения. Специальная операция российских войск остановила эти планы, однако у киевского режима желание применить ядерное оружие на украинской земле и обвинить в этом Москву не исчезло.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США готовят провокацию с использованием оружия массового поражения. По его словам, на территории Украины может быть применено химическое, биологическое или ядерное оружие.

— Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке США провокаций с целью обвинения Вооружённых сил РФ в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции, — сказал он.

Офицер напомнил, что американские военные применяли все три вида ранее. Кроме того, у западных стран уже есть опыт создания картинки применения оружия массового поражения. Так, Игорь Кириллов напомнил о провокациях в Сирии, где правительственные войска не раз обвиняли в том, что они якобы использовали зарин. Сейчас можно говорить, что США могут готовить в том числе и ядерную провокацию.

Подготовка на высшем уровне

Директор ЦРУ Билл Бернс. Фото © Getty Images / Kevin Dietsch

Для создания благоприятной почвы под возможность проведения ядерной провокации в головы населения разных стран вкладывается идея о возможном нанесении тактического ядерного удара по Украине. Об этом говорят политики разного уровня и эксперты. Начиналось всё со слов президента России, который предупредил о том, что если Запад будет вмешиваться, то получит ответ, с которым никогда не сталкивался в своей истории. Эти слова были расценены как предупреждение о возможном нанесении ядерного удара.

Об угрозе тактического ядерного удара говорит и Зеленский. По его словам, Украина должна быть готова к этому. Также он сказал, что это вопрос для других стран мира.

Директор ЦРУ Билл Бернс тоже заговорил о тактическом ядерном оружии. Он считает, что Россия якобы столкнулась с неудачами на фронтах, поэтому для изменения ситуации возможен небольшой ядерный удар. Вероятно, господин Бернс не видел карты боевых действий, на которых каждый день отображается расширение зоны, где находятся войска России, ДНР и ЛНР. Однако слово не воробей, вылетит — не поймаешь, и идея о ядерном оружии продолжает распространяться.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов считает заявление Бернса абсурдным. Нельзя забывать и о словах советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который ещё 27 февраля рассуждал о применении тактического ядерного оружия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вообще заявил, что в случае применения оружия массового поражения его страна может нанести ответный удар без консультаций с членами НАТО.

— Надо учитывать, что Украина очень близко находится к европейским странам, и авария на Чернобыльской АЭС в своё время вызвала большие проблемы в Европе. Как бы НАТО ни ерепенилось, любая диверсия с радиоактивными, химическими и биологическими материалами на Украине может привести к обратному эффекту. Можно будет обвинять Россию, но получить в ответ своё же изделие. Эскалация конфликта может выйти за рамки спецоперации и привести к прямому столкновению НАТО с Россией. Сегодня Министерство обороны предупреждает: это превентивная мера, и они прекрасно понимают, к чему это может привести, — отметил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Приезд специалистов

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Без участия подданных Соединённого Королевства в спецоперации не обходится. Российским журналистам стало известно, что бойцы британского спецназа SAS прибыли во Львовскую область. Отмечается, что в зоне боевых действий они могут работать под прикрытием "Белых касок" — той самой организации, засветившейся во время химической провокации в Сирии. Интересно, что источник заявил о том, что прибывшая группа специализируется на диверсионной и партизанской деятельности.

Возвращаясь к словам Игоря Кириллова, можно обратить внимание на то, что планируемые провокации могут быть осуществлены на объектах ядерной энергетики, а именно — Запорожской АЭС. Грубо говоря, западные специалисты взорвут не бомбу, а атомную станцию, что может иметь худшие последствия.

Воины информационного фронта

Украинский солдат фотографирует во дворе в Буче. Фото © Getty Images / Matthew Hatcher / SOPA Images / LightRocket

Кроме специалистов по диверсиям и ядерному оружию стоит ожидать и приезда большого числа западных пропагандистов. Так было всегда. Перед тем как осуществить какое-то грязное дело, Запад посылал своих журналистов для скорейшей фиксации провокаций. Об этом хорошо знают в ДНР, на территорию которой регулярно приезжали репортёры из разных стран и фиксировали псевдообстрелы якобы со стороны ополченцев.

Несложно догадаться, что журналисты, которым, возможно, предстоит зафиксировать ядерную провокацию, уже прибыли в зону проведения спецоперации. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что в Лисичанск уже прибыли журналисты, ранее работавшие в Буче. Стоит отметить, что Лисичанск на данный момент находится под управлением киевского режима.

Поставки вооружения

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Запад продолжает накачивать Украину оружием, и все уже пришли к выводу, что боевые действия он готов вести до последнего украинца. Фактически Украина получает то, что захочет. Перед спецоперацией она хотела ядерное оружие. Сейчас требования чуть снизились, однако что-то может появиться для осуществления провокации.

Ядерное оружие — это всё-таки не автомат, и с ним нужны знания по обращению. Учитывая, что своего оружия массового поражения у Киева нет, можно предположить, что его привезут. А вот тактический ракетный комплекс, с помощью которого может быть произведён выстрел с ядерной боевой частью, есть — это уже печально известная "Точка-У". Да, именно с её помощью был обстрелян вокзал Краматорска. Об этом событии в западных и украинских СМИ предпочитают помалкивать, так как все доказательства налицо.

Когда начнут появляться кадры с неизвестными западными специалистами, перевозящими нечто секретное, тогда и можно будет говорить, что мы стоим на пороге ядерной провокации. Кроме того, если не получится привезти ядерное оружие, то можно будет создать "грязную" бомбу.

— Использование так называемой грязной бомбы — вполне возможный вариант. Вы берёте радиоактивные материалы, кладёте их на обычные взрывчатые вещества, они взрываются и их разносит ветром. Это именно то, что хотел получить Зеленский. Именно тот фактор, на основании которого наши спецвойска заходили на Чернобыльскую АЭС, то есть искали и, может быть, даже нашли те материалы, которые были положены в основу "грязной" бомбы, — отметил политолог Марат Баширов. Также эксперт напомнил, что была информация о том, что киевские власти собирались заложить подобные бомбы на российско-украинской границе, а потом атаковать Донбасс и Крым, а также угрожать взрывом заложенного.

Радиационная защита

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По информации российского Минобороны, Госдепартамент США одобрил передачу Украине 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Кроме того, стало известно, что киевские власти запросили у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) устройства для измерения радиации, защитные материалы и другое оборудование, применяемое на ядерных объектах. И тут возникает резонный вопрос: у Украины нет тех же приборов для измерения уровня радиации? Куда они все делись? Или, быть может, потребовалось дополнительное оборудование для немирных целей?

— С трудом можно себе представить ядерную провокацию, хотя возможно всё. Эти люди абсолютно беспринципные, готовые пойти на всё, чтобы спасти себя. Учитывая, что Украина от них далеко, а вред Европе и России можно нанести таким образом, а ещё и представить это как некие козни России, — это можно запросто. Нужно контролировать этот процесс, — сказал Лайфу депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

Учитывая напряжённость сложившейся ситуации, ожидать можно чего угодно. Российская сторона заявила, что по Украине не будет наноситься ядерный удар. Это не устраивает западные страны, и теперь населению Украины можно лишь посоветовать покупать таблетированный йодид калия.

Фото © Shutterstock Сможет ли Запад осуществить провокацию с оружием массового поражения на Украине? 0 Да. Это в их духе Нет. До этого дело не дойдёт Свой вариант в комментарии

Авторы Даниил Черных