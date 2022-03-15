Британский таблоид The Sun оценил "холодящее душу" новое оружие России
По утверждению издания, кадры с запуском ракеты "Циркон" вызвали психологический шок у Запада. Вооружением такого типа в РФ собираются оснастить надводные и подводные корабли.
Ролик, демонстрирующий запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", был показан недавно, чтобы вызвать мурашки у Запада. Таким мнением делятся авторы материала в британском таблоиде The Sun.
Как предполагает издание, "холодящими душу" кадрами пуска российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" Москва якобы хочет показать, каким может быть удар по Западу.
В этом году "Циркон" встаёт на вооружение российской армии, напоминает таблоид. Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Её максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, дальность стрельбы — тысячи километров.
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны России показало кадры пусков всех ракет, состоявшихся в ходе учений Стратегических сил. В ходе мероприятий были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Синева". Кроме того, было совершено два вылета Ту-95мс на пуски крылатых ракет воздушного базирования.
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