Британский таблоид The Sun оценил "холодящее душу" новое оружие России

Ролик, демонстрирующий запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", был показан недавно, чтобы вызвать мурашки у Запада. Таким мнением делятся авторы материала в британском таблоиде The Sun.

Как предполагает издание, "холодящими душу" кадрами пуска российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" Москва якобы хочет показать, каким может быть удар по Западу.

В этом году "Циркон" встаёт на вооружение российской армии, напоминает таблоид. Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Её максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, дальность стрельбы — тысячи километров.