"Мы в шоке": В Красноярске родителей учеников возмутило домашнее задание со вскрытием рыбки

Родители учеников седьмого класса гимназии № 15 в Красноярске возмутились домашним заданием, которое дала учительница по биологии. В нём отцы и матери гимназистов увидели указание расчленить аквариумную рыбку.

Красноярских родителей возмутило домашнее задание с расчленением рыбок. Фото © "ТВК Красноярск"

Как отмечает местный портал ТВК, было указано "провести вскрытие и изучить органы" рыбки. В скрине из задания в электронном дневнике же говорится о необходимости принести такого питомца на урок.

"Мы не будем выполнять задание, потому что это просто негуманно. Сегодня это рыбка, а завтра кто — кошка, собака, человек? Ранее подобного детям не задавали. С живым организмом такие манипуляции проводить — мы в шоке", — поделилась мнением с редакцией мама одного из учеников.

Между тем в городском управлении образования на запрос издания ответили, что просто произошло недопонимание. Там объяснили, что в электронном журнале задания пишут кратко и речь шла совсем о другом. Двояких трактовок быть не должно, но родители всегда могут уточнить у учителя то, что не поняли.

"Детей просили принести аквариумную рыбку для визуального изучения, рассмотреть, как внешне выглядит рыбка (голова, спинка, хвостик). Для изучения внутреннего строения — понаблюдать, как мама разделывает магазинную рыбу (селёдку, скумбрию), зарисовать или сделать фото внутренних органов", — объяснили ситуацию в Управлении образования Красноярска.