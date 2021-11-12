Школьник переусердствовал, выполняя домашнее задание, и отпилил себе палец

В Московской области 11-летний школьник отпилил себе палец во время выполнения домашнего задания по труду. Об этом сообщает МК.

Инцидент произошёл 10 ноября в подмосковном Щёлкове. Мальчик по заданию своего учителя хотел вырезать из фанеры фигурку. Вместо выданной на уроке пилки он решил задействовать циркулярную пилу, однако не рассчитал силы. В результате инструмент отрезал ребёнку палец.

На крики мальчика прибежала его 67-летняя бабушка. Старушка не растерялась: замотала ребёнку руку, а палец поместила в лёд, после чего повезла шестиклассника в больницу. Там медики провели сложную операцию, которая прошла удачно. В настоящее время врачи дают оптимистичные прогнозы, говорят, что уже скоро мальчик может оказаться дома.

Уточняется, что полицейские начали проверку по факту травмирования шестиклассника.