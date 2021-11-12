Школьник переусердствовал, выполняя домашнее задание, и отпилил себе палец
Мальчик по наказу учителя решил вырезать из фанеры фигурку. Вместо выданной на уроке пилки он задействовал циркулярную пилу, однако не рассчитал силы.
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В Московской области 11-летний школьник отпилил себе палец во время выполнения домашнего задания по труду. Об этом сообщает МК.
Инцидент произошёл 10 ноября в подмосковном Щёлкове. Мальчик по заданию своего учителя хотел вырезать из фанеры фигурку. Вместо выданной на уроке пилки он решил задействовать циркулярную пилу, однако не рассчитал силы. В результате инструмент отрезал ребёнку палец.
На крики мальчика прибежала его 67-летняя бабушка. Старушка не растерялась: замотала ребёнку руку, а палец поместила в лёд, после чего повезла шестиклассника в больницу. Там медики провели сложную операцию, которая прошла удачно. В настоящее время врачи дают оптимистичные прогнозы, говорят, что уже скоро мальчик может оказаться дома.
Уточняется, что полицейские начали проверку по факту травмирования шестиклассника.
Ранее Лайф сообщал, что подмосковный школьник умер во время игры в догонялки. Смерть наступила за несколько минут до прибытия скорой помощи. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
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