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Золотов представил к награде подполковника СОБРа, насмерть сбитого мошенником

Подполковник полиции Евгений Захаров посмертно награждён орденом Мужества.

12 ноября, 13:43
<p>Евгений Захаров. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти</p>

Евгений Захаров. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Глава Росгвардии Виктор Золотов посмертно представил к ордену Мужества бойца СОБРа, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сотрудник ведомства участвовал в задержании телефонного мошенника.

"Золотов представил к награждению орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников. Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу", — говорится в релизе.

Росгвардеец был сбит водителем автомобиля Fiat Ducato, которого подозревали в телефонном мошенничестве. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. Преступник скрылся с места преступления, но позднее был пойман. Следственный комитет завёл дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Напомним, 9 ноября при задержании банды телефонных мошенников в Санкт-Петербурге погиб подполковник Росгвардии — один из злоумышленников сбил его на автомобиле, пытаясь скрыться. Погибшим сотрудником оказался Евгений Захаров — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит", ветеран боевых действий. Подполковника представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Телефонный мошенник, который насмерть сбил сотрудника СОБРа, на допросе заявил, что принял его за бандита.

Ранее Лайф писал о двоюродном брате Хабиба Нурмагомедова, автомобиль которого наехал на полицейского. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбудило уголовное дело.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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