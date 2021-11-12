Золотов представил к награде подполковника СОБРа, насмерть сбитого мошенником

Глава Росгвардии Виктор Золотов посмертно представил к ордену Мужества бойца СОБРа, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сотрудник ведомства участвовал в задержании телефонного мошенника.

"Золотов представил к награждению орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников. Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу", — говорится в релизе.

Росгвардеец был сбит водителем автомобиля Fiat Ducato, которого подозревали в телефонном мошенничестве. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. Преступник скрылся с места преступления, но позднее был пойман. Следственный комитет завёл дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.