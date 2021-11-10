Насмерть сбивший подполковника СОБРа мошенник из Петербурга объяснил аварию испугом

Участник банды телефонных мошенников Алексей Покрепо, который во время побега от правоохранителей в Санкт-Петербурге насмерть сбил сотрудника СОБРа Евгения Захарова, объяснил свои действия испугом. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

"Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают, и всё время в пути звонил 112. Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", — сказал мужчина на заседании по избрании ему меры пресечения.