Насмерть сбивший подполковника СОБРа мошенник из Петербурга объяснил аварию испугом
Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца, отметив, что мужчина не имеет постоянного легального дохода и может продолжить незаконную деятельность.
Участник банды телефонных мошенников Алексей Покрепо, который во время побега от правоохранителей в Санкт-Петербурге насмерть сбил сотрудника СОБРа Евгения Захарова, объяснил свои действия испугом. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
"Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают, и всё время в пути звонил 112. Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", — сказал мужчина на заседании по избрании ему меры пресечения.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Покрепо под стражу до 8 января 2022 года. Судья объяснил это тем, что подозреваемый не имеет постоянного источника дохода, что может побудить его продолжить заниматься противоправной деятельностью. При этом мужчина возражал против такой меры, пояснив, что сотрудничает со следствием, а у мошенников работал курьером и не знал, что они обманывают стариков.
Напомним, 9 ноября при задержании банды телефонных мошенников в Санкт-Петербурге погиб подполковник Росгвардии — один из злоумышленников сбил его на авто, пытаясь скрыться. Погибшим сотрудником оказался Евгений Захаров — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит", ветеран боевых действий. Подполковника представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Телефонный мошенник, который насмерть сбил сотрудника СОБРа, на допросе заявил, что принял его за бандита.
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