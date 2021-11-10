Лайф узнал схему работы мошенников, при задержании которых погиб подполковник Росгвардии

Банда телефонных мошенников, задержанная накануне в Санкт-Петербурге, использовала стандартную схему "развода" своих жертв. Как рассказал Лайфу источник, они звонили на городские телефоны пожилых людей, представлялись родственниками и сообщали, что им срочно нужны деньги, чтобы их не привлекли к ответственности за ДТП. После этого к потерпевшим приезжал водитель такси, забирал деньги и отвозил "курьеру".

В августе 2021 года мошенники провернули такую схему с 77-летним пенсионером. На его домашний телефон позвонила женщина, представившаяся дочерью, и передала трубку якобы следователю, который попросил у пенсионера номер его мобильного. Затем звонок поступил уже на сотовый. Неизвестный мужчина сообщил пенсионеру, что его дочь "сбила женщину" и для урегулирования вопроса необходимо собрать 700 000 рублей. У пожилого мужчины таких денег не оказалось — было только 100 000, но и этого мошенникам оказалось достаточно. Через несколько часов в квартиру к пенсионеру пришёл ещё один неизвестный, которому доверчивый петербуржец и передал деньги.