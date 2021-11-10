Лайф узнал схему работы мошенников, при задержании которых погиб подполковник Росгвардии
Например, в августе 2021 года банда таким образом обманула 77-летнего пенсионера и выманила у него 100 тысяч рублей.
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Банда телефонных мошенников, задержанная накануне в Санкт-Петербурге, использовала стандартную схему "развода" своих жертв. Как рассказал Лайфу источник, они звонили на городские телефоны пожилых людей, представлялись родственниками и сообщали, что им срочно нужны деньги, чтобы их не привлекли к ответственности за ДТП. После этого к потерпевшим приезжал водитель такси, забирал деньги и отвозил "курьеру".
В августе 2021 года мошенники провернули такую схему с 77-летним пенсионером. На его домашний телефон позвонила женщина, представившаяся дочерью, и передала трубку якобы следователю, который попросил у пенсионера номер его мобильного. Затем звонок поступил уже на сотовый. Неизвестный мужчина сообщил пенсионеру, что его дочь "сбила женщину" и для урегулирования вопроса необходимо собрать 700 000 рублей. У пожилого мужчины таких денег не оказалось — было только 100 000, но и этого мошенникам оказалось достаточно. Через несколько часов в квартиру к пенсионеру пришёл ещё один неизвестный, которому доверчивый петербуржец и передал деньги.
Список злоумышленников:
- Новикова И.,1977 года рождения, уроженка Харькова.
- Бабин В., 1968 года рождения, уроженец Тулы.
- Попов С., 1985 года рождения, уроженец Тулы.
- Покрепо Алексей, 1983 года рождения, уроженец Волгограда (он и сбил подполковника).
Напомним, 9 ноября при задержании банды телефонных мошенников в Санкт-Петербурге погиб подполковник Росгвардии — один из злоумышленников сбил его на авто, пытаясь скрыться. Погибшим сотрудником оказался Евгений Захаров — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит", ветеран боевых действий. Подполковника представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.
Телефонный мошенник, который насмерть сбил сотрудника СОБРа, на допросе заявил, что принял его за бандита. При этом, судя по кадрам допроса, гибель 48-летнего подполковника особых эмоций у подозреваемого не вызвала.
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