Работает спецназ: В Петербурге при задержании мошенников погиб легендарный подполковник Росгвардии Евгений Захаров прошёл две войны и погиб на службе, обезвреживая группу телефонных мошенников. Чем он был знаменит? 9 ноября, 14:11 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Во вторник в районе восьми утра петербургские силовики проводили спецоперацию по задержанию группы мошенников. Возглавлял группу 48-летний оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и области подполковник Евгений Захаров. Оперативники уже знали, кого им предстоит брать — троих гастролёров с Украины и помогающего им россиянина.

По оперативным данным, телефонные мошенники находились на юге Санкт-Петербурга по адресу Пулковское шоссе, 52. При попытке задержания одного из злоумышленников, который находился за рулём микроавтобуса "Фиат-Дукато", тот насмерть сбил Евгения Захарова.

Евгений Захаров. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Позже выяснилось, что преступник не просто сбил, но и переехал росгвардейца машиной. После объявления в городе плана "Перехват" автомобиль и водителя примерно через час задержали в городе Мурино на одной из местных автозаправок.

— Водителя доставили в отдел полиции, его личность устанавливается, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"Фиат-Дукато". Фото © Shutterstock

Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказывается преступление лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Водитель, насмерть сбивший подполковника, сейчас утверждает, что якобы он не знал, что это оперативник. Он будто бы решил, что на машину напали бандиты, поэтому так отреагировал.

Захаров родился в Мурманской области, служил в правоохранительных органах с 2003 года. В Росгвардии он был на очень хорошем счету, его уважали за твёрдость духа и смелость. Легендарный подполковник Захаров имел боевой опыт — принимал участие в контртеррористической операции, прошёл обе чеченские кампании, имеет награды и статус ветерана боевых действий. Работал в ОМОНе специалистом-взрывотехником.

У росгвардейца трое детей. Поскольку Захаров погиб при исполнении служебного долга, по закону семья имеет право на единовременное пособие в размере 3 000 000 рублей и другую финансовую помощь. В Росгвардии уже выразили соболезнования родным и близким погибшего и заявили, что окажут его семье материальную поддержку. Также сотрудник посмертно может быть награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга.

"Алё, мама!"

Мошенники, за которыми охотились оперативники, понесут наказание. Это была одна из многочисленных групп, которые специализируются на "телефонных разводах". Раньше эта криминальная схема была очень популярна в местах лишения свободы. По приблизительным данным ФСИН, только в 2020 году ущерб от тюремных call-центров составил 1,8 миллиарда рублей.

Фото © Shutterstock

Мошенники звонят по номерам глубокой ночью, когда спросонья трудно понять, что вообще происходит. Сонные пожилые люди принимают вызов с незнакомого номера и слышат рыдающий голос: — Алло, мама (папа), это я, попал в аварию, сбил человека! Передай следователю деньги, а то меня посадят в тюрьму!

Если жертва "узнаёт" своего отпрыска, её переключают на "сотрудника", с которым надо договориться о сумме выкупа. Мошенник говорит, что телефон сына разряжен или конфискован. Когда жертва перезванивает на телефон настоящего сына, большинство ночью спит и трубку не берёт, что убеждает жертву в реальности происходящего. Если мошенникам удалось убедительно напугать жертву, обычно она готова отдать деньги. Чтобы обезопасить себя, злоумышленники обычно присылают за деньгами курьера или таксиста.

В последнее время тюремные call-центры начали закрываться. Например, в прошлом году Прокуратура Москвы накрыла такой центр в СИЗО "Матросская тишина". Поэтому мошенничеством стали заниматься и на свободе. Недавно зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что неформальной столицей телефонного мошенничества на постсоветском пространстве теперь стал украинский город Днепр. В конце прошлого года там числилось около тысячи call-центров жуликов, которые представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов. Как выяснилось, каждый мошенник совершает в день около 300 звонков в Россию. Ежедневный план у него — около 200 тысяч рублей, из которых он получает 15 тысяч. При этом у мошенников есть еженедельная зарплата — 100 долларов.

Одну из таких гастролирующих банд брали как раз сегодня утром. Мошенники приехали на юг Санкт-Петербурга за деньгами очередной жертвы, о чём уже знали оперативники. Сейчас сыщики угрозыска ищут подельников мошенников.

Авторы Станислав Сенькин