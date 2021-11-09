Насмерть сбивший сотрудника СОБРа мошенник заявил, что был лишь курьером. Видео © ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало видео допроса участников банды телефонных мошенников, один из которых во время побега от правоохранителей насмерть сбил сотрудника СОБРа Евгения Захарова. Судя по кадрам, гибель 48-летнего подполковника особых эмоций у подозреваемого не вызвала.

В ходе допроса 38-летний мужчина рассказал, что его задержали из-за денежных махинаций, но, по его словам, в них он якобы участвовал частично и об этом не подозревал, а работал как курьер. Также он признался, что ранее был судим по статье о хулиганстве (213 УК РФ). При этом на вопрос, а в чём ещё он подозревается, мужчина безразлично ответил: "Ещё сказали, что задавил сотрудника, когда меня задерживали".

Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины. Последняя заявила, что ранее судима не была и не знает причины почему оказалась в полиции. А мужчина подтвердил, что задержан по подозрению в мошенничестве.