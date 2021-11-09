Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала критику в свой адрес по поводу её образа жизни и слухов об алкоголизме после публикации видео из Турции, где она едва стоит на ногах. В беседе с Лайфом балерина заявила, что никого не должно волновать количество просекко в её бокале.

"Я-то смеюсь над этим, потому что мне хорошо. И все люди, которые встречают меня в жизни, восхищаются, насколько я простой человек в общении, душа компании и могу посмеяться над собой, у меня чувство самоиронии развито. Люди добрые, займитесь своей жизнью, а не выслеживайте, чем там занимается Волочкова. Сколько хочу — столько пью", — высказалась бывшая прима Большого театра.

Балерина призвала "мёрзнущих в Москве" завистников не искать повода задеть её и назвала своих хейтеров несчастными людьми. Она подчеркнула, что сейчас отдыхает в элитном отеле, где имеет право делать всё что угодно.

"У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом просекко — это алкоголик. Я слышала, что там в Москве магазины с алкоголем закрывали, возможно, потому ещё люди взбудоражены, что Волочковой просекко бесплатно наливают", — добавила она.