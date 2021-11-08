Волочкова опозорилась в Турции. Видео © Instagram / lms_ciao

Нашумевшее в Сети видео с пьяной балериной Большого театра Анастасией Волочковой, на котором она разговаривает с гостями ресторана бессвязными предложениями и еле стоит на ногах, не осталось без внимания среди её коллег по шоу-бизнесу. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала кадры с отдыха примы в Турции и рассказала Лайфу, что уже опасается за неё.

"Тут всё очевидно. Это алкогольная зависимость. Я в жизни не видела такого отрицания, как у Анастасии. А самый главный момент в начале выздоровления — это принятие. Она же всё отрицает", — заявила селебрити.

Борисова призналась, что предлагала Волочковой свою помощь, подчеркнув, что сегодня обратиться к специалисту можно анонимно. По словам телеведущей, Анастасия отказалась и парировала, что "пьёт только просекко и всего несколько бокалов".

"Просто ужас. Позорище очередное! Одно видео хуже другого. Ей нужен врач. Я призываю всех вмешаться и не быть равнодушными. Все друзья над ней смеются. Это же очень "весело" — смотреть, как женщина спивается", — высказалась Борисова.