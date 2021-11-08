НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Женщина спивается": Дана Борисова забила тревогу из-за позорного видео с едва стоящей на ногах Волочковой

Журналистка призналась, что предлагала танцовщице обратиться к врачам из-за алкогольной зависимости, но та наличие проблемы отрицает.

8 ноября, 12:20
<p>Кадр из видео © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CVvsUudqS-T/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lms_ciao</a></p>

Кадр из видео © Instagram / lms_ciao

Волочкова опозорилась в Турции. Видео © Instagram / lms_ciao

Нашумевшее в Сети видео с пьяной балериной Большого театра Анастасией Волочковой, на котором она разговаривает с гостями ресторана бессвязными предложениями и еле стоит на ногах, не осталось без внимания среди её коллег по шоу-бизнесу. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала кадры с отдыха примы в Турции и рассказала Лайфу, что уже опасается за неё.

"Тут всё очевидно. Это алкогольная зависимость. Я в жизни не видела такого отрицания, как у Анастасии. А самый главный момент в начале выздоровления — это принятие. Она же всё отрицает", — заявила селебрити.

Борисова призналась, что предлагала Волочковой свою помощь, подчеркнув, что сегодня обратиться к специалисту можно анонимно. По словам телеведущей, Анастасия отказалась и парировала, что "пьёт только просекко и всего несколько бокалов".

Волочкова рассказала, простит ли экс-солистку "Стрелок" за слив интимного фото

Волочкова рассказала, простит ли экс-солистку "Стрелок" за слив интимного фото

"Просто ужас. Позорище очередное! Одно видео хуже другого. Ей нужен врач. Я призываю всех вмешаться и не быть равнодушными. Все друзья над ней смеются. Это же очень "весело" — смотреть, как женщина спивается", — высказалась Борисова.

Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру на 200 млн рублей

Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру на 200 млн рублей

Ранее Лайф писал, что Стас Барецкий намерен подать в суд на Волочкову за "сексуальное преследование". По словам шоумена, бывшая прима-балерина мучает его постоянными звонками и приставаниями, заявляя о "безумном влечении".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1