Жителя Таганрога приговорили к 8 годам колонии за отравление коллег таллием

"В 2017 году Владислав Шульга, находясь по месту работы, действуя на почве личных неприязненных отношений к нескольким сотрудникам предприятия, добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное им химическое вещество с содержанием таллия, имеющее значительное отравляющее воздействие на организм человека. Его умышленные действия повлекли массовое отравление сотрудников предприятия", — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, история с массовым отравлением прогремела в 2018 году. Выяснилось, что Владислав Шульга из мести подсыпал таллий в кулер с водой, откуда пили его коллеги. В результате пострадало не менее 30 работников завода: под воздействием токсичного металла у них ухудшилось зрение и началось выпадение волос, фиксировались жалобы на тремор рук, изменение цвета лица, а также сильные боли. У некоторых работников авиазавода возникло онемение ног. Самого Шульгу стали называть таганрогским отравителем.