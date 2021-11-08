"Манчестер Юнайтед" не планирует в ближайшее время увольнять главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера, несмотря на поражение в дерби против "Манчестер Сити" в последнем туре АПЛ. Об этом пишет Sky Sports.

По данным издания, сейчас нет никаких признаков и знаков со стороны клуба о том, что Сульшер будет уволен. Более того, норвежец будет готовить команду к её следующему матчу — против "Уотфорда", — который пройдёт после паузы на игры сборных.