Ещё один шанс: "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера после поражения в дерби с "Сити"
Первая волна слухов о возможном уходе специалиста пошла после разгромного поражения "дьяволов" от "Ливерпуля" на домашнем стадионе.
Фото © ТАСС / ЕРА / PETER POWELL
"Манчестер Юнайтед" не планирует в ближайшее время увольнять главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера, несмотря на поражение в дерби против "Манчестер Сити" в последнем туре АПЛ. Об этом пишет Sky Sports.
По данным издания, сейчас нет никаких признаков и знаков со стороны клуба о том, что Сульшер будет уволен. Более того, норвежец будет готовить команду к её следующему матчу — против "Уотфорда", — который пройдёт после паузы на игры сборных.
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Напомним, информация о возможном увольнении Сульшера появилась в СМИ после разгромного поражения МЮ от "Ливерпуля" на домашнем стадионе. Позднее стало известно, что наставнику дали три матча на исправление ситуации — с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити".
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