ЦСКА расторг контракт с Гогуа, который провёл за клуб пять матчей за два года

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа покинул команду. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Армейский клуб и ивуарийский защитник по взаимному согласию сторон решили прекратить действие трудового договора. Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Гогуа перешёл в ЦСКА в августе 2019 года, подписав контракт на четыре сезона. В дебютном матче за армейцев защитник забил гол в ворота тульского "Арсенала" и принёс своей команде победу (2:1).

Всего Гогуа сыграл за ЦСКА пять матчей, забил гол и получил жёлтую карточку. Прошлый сезон он провёл в аренде в волгоградском "Роторе". В нынешнем первенстве ивуариец на поле не выходил.