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ЦСКА расторг контракт с Гогуа, который провёл за клуб пять матчей за два года

Ивуарийский защитник выступал за армейцев с августа 2019 года.

8 ноября, 11:38
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа покинул команду. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Армейский клуб и ивуарийский защитник по взаимному согласию сторон решили прекратить действие трудового договора. Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Гогуа перешёл в ЦСКА в августе 2019 года, подписав контракт на четыре сезона. В дебютном матче за армейцев защитник забил гол в ворота тульского "Арсенала" и принёс своей команде победу (2:1).

Армейский кошмар на Чёрном море: "Сочи" разгромил ЦСКА в РПЛ, забив три гола к 16-й минуте

Армейский кошмар на Чёрном море: "Сочи" разгромил ЦСКА в РПЛ, забив три гола к 16-й минуте

Всего Гогуа сыграл за ЦСКА пять матчей, забил гол и получил жёлтую карточку. Прошлый сезон он провёл в аренде в волгоградском "Роторе". В нынешнем первенстве ивуариец на поле не выходил.

До перехода в ЦСКА Гогуа выступал за "Тамбов". Он сыграл за команду пять матчей и отметился двумя забитыми голами (в том числе в ворота московского "Спартака").

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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