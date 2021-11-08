ЦСКА расторг контракт с Гогуа, который провёл за клуб пять матчей за два года
Ивуарийский защитник выступал за армейцев с августа 2019 года.
Фото © ПФК ЦСКА
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа покинул команду. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
"Армейский клуб и ивуарийский защитник по взаимному согласию сторон решили прекратить действие трудового договора. Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Гогуа перешёл в ЦСКА в августе 2019 года, подписав контракт на четыре сезона. В дебютном матче за армейцев защитник забил гол в ворота тульского "Арсенала" и принёс своей команде победу (2:1).
Всего Гогуа сыграл за ЦСКА пять матчей, забил гол и получил жёлтую карточку. Прошлый сезон он провёл в аренде в волгоградском "Роторе". В нынешнем первенстве ивуариец на поле не выходил.
До перехода в ЦСКА Гогуа выступал за "Тамбов". Он сыграл за команду пять матчей и отметился двумя забитыми голами (в том числе в ворота московского "Спартака").
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