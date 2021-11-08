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СМИ: Арабские шейхи приостановили переговоры о покупке доли "Спартака"

Любопытно, но поводом для этого стали не спортивные результаты красно-белых.

8 ноября, 11:31

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" и рядом других команд мира, приостановил переговоры о приобретении 20% акций московского "Спартака". Об этом пишет Metaratings.

По данным издания, потенциальных покупателей доли столичного клуба не устроили показатели стратегической оценки красно-белых, а не последние результаты команды Руя Витории.

"Затравка для дурных": Бывший президент "Спартака" оценил возможную покупку доли клуба арабскими шейхами

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Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака". По некоторым данным, представители компании присутствовали на домашнем матче красно-белых против "Ростова", который завершился ничьей 1:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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