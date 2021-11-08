СМИ: Арабские шейхи приостановили переговоры о покупке доли "Спартака"

Холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" и рядом других команд мира, приостановил переговоры о приобретении 20% акций московского "Спартака". Об этом пишет Metaratings.

По данным издания, потенциальных покупателей доли столичного клуба не устроили показатели стратегической оценки красно-белых, а не последние результаты команды Руя Витории.