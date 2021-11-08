СМИ: Арабские шейхи приостановили переговоры о покупке доли "Спартака"
Любопытно, но поводом для этого стали не спортивные результаты красно-белых.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" и рядом других команд мира, приостановил переговоры о приобретении 20% акций московского "Спартака". Об этом пишет Metaratings.
По данным издания, потенциальных покупателей доли столичного клуба не устроили показатели стратегической оценки красно-белых, а не последние результаты команды Руя Витории.
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Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака". По некоторым данным, представители компании присутствовали на домашнем матче красно-белых против "Ростова", который завершился ничьей 1:1.
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