Агент рассказал, вернётся ли Миранчук в Россию после выступления за "Аталанту"

Агент Вадим Шпинёв заявил, что вариант с возвращением Алексея Миранчука в российские клубы исключён, а его будущее в "Аталанте" решится в ближайшие дни.

Агент отметил, что в скором времени поедет в Италию, где встретится с руководством клуба из Бергамо и обсудит будущее российского футболиста.

"Переезд в Россию исключён однозначно", — заявил Шпинёв в беседе с "РБ-Спорт".

Представитель футболиста заметил, что Миранчуку нравится уклад жизни в Италии и он хочет играть в футбол, однако сейчас с этим есть определённые проблемы.