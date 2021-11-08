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Агент рассказал, вернётся ли Миранчук в Россию после выступления за "Аталанту"

Представитель игрока также подчеркнул, что в скором времени поедет в Италию, где будет общаться с руководством клуба.

8 ноября, 10:53

Фото © ТАСС / ZUMA

Агент Вадим Шпинёв заявил, что вариант с возвращением Алексея Миранчука в российские клубы исключён, а его будущее в "Аталанте" решится в ближайшие дни.

Агент отметил, что в скором времени поедет в Италию, где встретится с руководством клуба из Бергамо и обсудит будущее российского футболиста.

"Переезд в Россию исключён однозначно", — заявил Шпинёв в беседе с "РБ-Спорт".

Представитель футболиста заметил, что Миранчуку нравится уклад жизни в Италии и он хочет играть в футбол, однако сейчас с этим есть определённые проблемы.

Беги, Лёша, беги: Куда уйдёт Миранчук из "Аталанты", чтобы спасти свою карьеру

Беги, Лёша, беги: Куда уйдёт Миранчук из "Аталанты", чтобы спасти свою карьеру

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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