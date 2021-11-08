Бывший глава РПЛ Прядкин стал советником президента УЕФА
Напомним, в начале октября он оставил пост руководителя главного турнира России по собственному желанию.
Фото © ТАСС/Станислав Красильников
Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин стал советником президента УЕФА Александра Чеферина. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".
"Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с Европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех", — рассказал Прядкин.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.
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