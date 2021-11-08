Бывший глава РПЛ Прядкин стал советником президента УЕФА

Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин стал советником президента УЕФА Александра Чеферина. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".

"Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с Европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех", — рассказал Прядкин.