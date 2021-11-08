Бывшие игроки сборной России поздравили с днём рождения её экс-наставника Гуса Хиддинка, которому сегодня исполняется 75 лет.

"Поздравляю вас с 75-летием. Долгих счастливых лет жизни. И эту чашечку капучино выпью за ваше здоровье. С днём рождения!" — сказал нынешний тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Дорогой Гус! Хорошего настроения, ты легенда! И этот глоток капучино за тебя, Гус Иванович", — поздравил специалиста экс-нападающий сборной России Павел Погребняк.

В ролике также снялись Андрей Аршавин, Дмитрий Торбинский, Константин Зырянов, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Сергей Игнашевич.