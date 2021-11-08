"Ты легенда": Российские футболисты поздравили Гуса Хиддинка с 75-летием
Специалист работал с нашей национальной командой с 2006 по 2010 год и привёл её к бронзе Евро-2008.
Фото © ТАСС / Тырин Денис
Бывшие игроки сборной России поздравили с днём рождения её экс-наставника Гуса Хиддинка, которому сегодня исполняется 75 лет.
"Поздравляю вас с 75-летием. Долгих счастливых лет жизни. И эту чашечку капучино выпью за ваше здоровье. С днём рождения!" — сказал нынешний тренер "Зенита" Сергей Семак.
"Дорогой Гус! Хорошего настроения, ты легенда! И этот глоток капучино за тебя, Гус Иванович", — поздравил специалиста экс-нападающий сборной России Павел Погребняк.
В ролике также снялись Андрей Аршавин, Дмитрий Торбинский, Константин Зырянов, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Сергей Игнашевич.
Напомним, Гус Хиддинк был главным тренером сборной России по футболу с 2006 по 2010 год. При нём наша национальная команда сумела взять бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
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