Американский журналист заявил, что Щербакова каталась "как уставшая старуха" на Гран-при в Турине

Американский журналист Дэвид Лис в ходе интервью каналу TheSkatingLesson оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Турине, где она одержала победу.

"У неё железная воля, дух, жажда. Она сделает всё, чтобы обойти соперников. Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась. Несмотря на проблемы на тренировках, она собирается и справляется с программой на выступлениях", — заметил Лис.

По мнению журналиста, действующая чемпионка мира физически уступает ещё одной нашей спортсменке — Алёне Косторной — и не обладает такими же умениями.