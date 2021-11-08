Американский журналист заявил, что Щербакова каталась "как уставшая старуха" на Гран-при в Турине
Молодая спортсменка шла лишь третьей после короткой программы, однако безупречный прокат произвольной помог ей одержать победу.
Фото © ТАСС / Zuma / Alessandro Di Marco
Американский журналист Дэвид Лис в ходе интервью каналу TheSkatingLesson оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Турине, где она одержала победу.
"У неё железная воля, дух, жажда. Она сделает всё, чтобы обойти соперников. Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась. Несмотря на проблемы на тренировках, она собирается и справляется с программой на выступлениях", — заметил Лис.
По мнению журналиста, действующая чемпионка мира физически уступает ещё одной нашей спортсменке — Алёне Косторной — и не обладает такими же умениями.
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Напомним, Щербакова занимала третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Турине. Однако она сумела безупречно откатать произвольную, обновив свой личный рекорд. В итоге действующая чемпионка мира заняла первое место по сумме двух прокатов.
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