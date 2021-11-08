От Польши до "Спартака": Где может оказаться Черчесов после позора на Евро-2020 Вариантов продолжения карьеры у специалиста набралось немало, а потому наблюдать за ней становится всё более любопытно. 8 ноября, 06:26 Фото © РФС

Имя бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в последние недели всё более активно появляется в новостных лентах, причём не только отечественных. Специалист, кажется, как никогда близок к тому, чтобы возобновить свою тренерскую деятельность, ведь на него образовался определённый и очень любопытный спрос. И не только в нашей стране.

"Легия"

С 8 июля нынешнего года Станислав Черчесов безработный. Позади полный провал на Евро-2020 со сборной России, отсутствие какой-либо фанатской поддержки или же положительных отзывов от экспертов, странные интервью и пресс-конференции. Черчесов покинул расстрельную должность тренера сборной России и отправился в свободное плавание.

Но был в жизни Черечесова и яркий период до сборной России — "Легия". Скромный по общеевропейским меркам и главный гранд всея Польши. Этакий "Зенит" местного разлива когда-то поработал с Черчесовым и был этим очень даже доволен. Российский тренер буквально за год сумел оформить дубль — взять чемпионат и Кубок Польши. Болельщики и руководство, казалось, были счастливы.

Но роман Черчесова и "Легии" неожиданно продлился недолго. По слухам, Станислав Саламович захотел усиления перед Лигой чемпионов, на что получил отказ от руководства. В итоге он был вынужден покинуть клуб из Варшавы. Тем не менее спустя пять лет любовь местных фанатов к Черчесову сохранилась. Буквально недавно они начали скандировать кричалки с фамилией российского специалиста, намекая на его возможное возвращение.

Видео © Соцсети

Впрочем, можно рассматривать и ещё один крайне любопытный момент. Черчесов — тренер далеко не из дешёвых. Его достаточно большой контракт на Евро-2020 был предметом обсуждения для многих болельщиков и экспертов, а "Легия" считается богатым клубом лишь по меркам Польши.

— Я думаю, что он хотел бы вернуться в Варшаву. Тем более что болельщики "Легии" очень хорошо к нему относятся и у него хорошие отношения с владельцем клуба Дариушем Миодуски. Однако мне кажется, что у "Легии", которая не играла в Европе пять предыдущих сезонов, денег на Черчесова не будет, — отметил польский журналист Антони Партум в беседе с Eurostavka.

Сборная Польши

Но если "Легия" — это любопытно и интересно, то следующий из возможных вариантов видится ещё и достаточно серьёзным. Речь о сборной Польши, которую ныне тренирует португалец Паулу Соуза. Возглавил он национальную команду совсем недавно и своих недоброжелателей нажил достаточно быстро.

На том же самом Евро-2020, где наши выступили ужасно и не вышли дальше, нечто похожее случилось и со сборной Польши. Она тоже заняла последнее место и быстро закончила своё выступление. Правда, есть нюанс: в команде Черчесова не было Роберта Левандовски, который на чемпионате Европы был не похож сам на себя.

В самой Польше утверждают, что это может произойти, если местная сборная не сможет отобраться на ЧМ в Катар, который состоится в следующем году. По информации "Матч ТВ", с российским специалистом на этот счёт уже пообщался президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

Сам Станислав Черчесов не скрывает, что у него была и до сих пор есть цель отправиться на мундиаль в Катар. И не в качестве туриста, разумеется. Речь идёт о работе с какой-нибудь национальной командой.

— У меня была цель: поехать на чемпионат мира в Катар. И эта цель всё ещё в моих мыслях. Одна европейская сборная позвонила мне, я поговорил с её вице-президентом, там было серьёзное предложение. Я ответил, что мне это тоже интересно. В конце концов они сделали выбор в пользу другого кандидата. Это их решение. Но мне было бы интересно поработать там, — говорил Черчесов в одном из недавних интервью.

В любом случае сборная Польши — интересный вариант. Черчесов имеет все шансы поработать с Робертом Левандовски, Войцехом Щенсны и целым рядом других суперзвёзд, которые есть в польской команде.

"Спартак"

Пожалуй, самый странный слух относительно фамилии Черчесова. Бывшего главного тренера сборной России активно сватают в "Спартак". Там, как и в "Легии", тоже есть что вспомнить. Ведь Черчесов рулил красно-белыми в период с 2007 по 2008 год. Пришлось на это время много чего крайне интересного.

Например, серебро РПЛ в 2007 году, когда победу в чемпионате страны одержал "Зенит". Или же совсем провальный следующий год, где были и 1:5 в дерби с ЦСКА, или же поражение от киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Ещё один забавный нюанс: об увольнении Черчесова в своё время объявлял Валерий Карпин. Вот вам и переплетение судеб.

Теперь же ситуация совсем другая. У "Спартака" сейчас кризис. Команду лихорадит от героической победы над "Наполи" до катастрофического поражения в игре с "Зенитом" со счётом 1:7. Нынешнего главного тренера — Руя Виторию — "увольняют" журналисты и болельщики с такой частотой, что диву даёшься, как он ещё вообще продолжает работать. Разумеется, что тут же появляются и фамилии потенциальных сменщиков португальца.

— Нам нельзя терять таких специалистов, как Черчесов. Мы сами в них нуждаемся. Он очень нужен "Спартаку" сейчас. Если бы Черчесов стал главным тренером команды, она наконец бы возродилась. Несмотря на всю критику, которая шла в адрес Станислава Саламовича, при нём "Спартак" начал бы выступать в разы лучше. Это было бы полезно клубу. Черчесов даст команде больше, чем эти бесконечные итальянцы, — заявил Sport24 тренер Гаджи Гаджиев.

Так или иначе, а Черчесов и "Спартак" — это что-то из области фантастики, как может показаться сейчас. Вряд ли в руководстве красно-белых будут рады достаточно неоднозначному со всех точек зрения тренеру. При всех минусах за Черчесова играет тот факт, что он прекрасно знает внутреннюю кухню нашего чемпионата.

В любом случае за будущим Черчесова становится крайне интересно наблюдать. Любое следующее назначение — серьёзнейший для него вызов, ведь провал на Евро-2020 Станиславу Саламовичу будут вспоминать ещё очень долго. И неважно, где он окажется... в "Спартаке", Польше или где-нибудь ещё.

Авторы Шамиль Гаджиев