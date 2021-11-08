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Капитан NAVI сделал предложение своей девушке на сцене после победы на ЧМ по CS:GO

Она ответила согласием. При этом СМИ пишут, что совсем недавно молодые люди собирались расставаться.

7 ноября, 23:59

Кадр из видео © Twitch / WePlayCSGO_ru

Капитан NAVI сделал предложение своей девушке на сцене после победы на ЧМ по CS:GO. Видео © Twitch / WePlayCSGO_ru

Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, капитан команды Natus Vincere (NAVI), после триумфальной победы на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO сделал предложение своей девушке.

Молодой человек решился на этот шаг прямо на сцене Avicii Arena в Стокгольме во время церемонии награждения.

"Я знаю, что моя девушка сейчас в Москве. Она смотрит это, и я хочу задать ей один вопрос. Ты выйдешь за меня замуж, Лика?" — сказал геймер, стоя на сцене перед публикой.

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Девушка на своей странице в "Инстаграме" уже ответила, что согласна. При этом, как пишет портал CQ.ru, ещё недавно молодые люди собирались расставаться.

Как сообщал Лайф, Natus Vincere впервые выиграла гранд-финал турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. В финале NAVI оказалась сильнее G2 Esports — 2:0. Киберспортсмены заработали миллион долларов призовых.

А ранее российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем крупнейшего турнира по Dota 2 The International. Геймеры заработали 18 миллионов долларов. Позже они рассказали, куда потратят призовые.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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