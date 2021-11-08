Капитан NAVI сделал предложение своей девушке на сцене после победы на ЧМ по CS:GO. Видео © Twitch / WePlayCSGO_ru

Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, капитан команды Natus Vincere (NAVI), после триумфальной победы на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO сделал предложение своей девушке.

Молодой человек решился на этот шаг прямо на сцене Avicii Arena в Стокгольме во время церемонии награждения.

"Я знаю, что моя девушка сейчас в Москве. Она смотрит это, и я хочу задать ей один вопрос. Ты выйдешь за меня замуж, Лика?" — сказал геймер, стоя на сцене перед публикой.

Девушка на своей странице в "Инстаграме" уже ответила, что согласна. При этом, как пишет портал CQ.ru, ещё недавно молодые люди собирались расставаться.