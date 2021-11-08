Капитан NAVI сделал предложение своей девушке на сцене после победы на ЧМ по CS:GO
Она ответила согласием. При этом СМИ пишут, что совсем недавно молодые люди собирались расставаться.
Кадр из видео © Twitch / WePlayCSGO_ru
Капитан NAVI сделал предложение своей девушке на сцене после победы на ЧМ по CS:GO. Видео © Twitch / WePlayCSGO_ru
Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, капитан команды Natus Vincere (NAVI), после триумфальной победы на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO сделал предложение своей девушке.
Молодой человек решился на этот шаг прямо на сцене Avicii Arena в Стокгольме во время церемонии награждения.
"Я знаю, что моя девушка сейчас в Москве. Она смотрит это, и я хочу задать ей один вопрос. Ты выйдешь за меня замуж, Лика?" — сказал геймер, стоя на сцене перед публикой.
10 лет ожидания и полтора миллиарда в кармане: Как команда из России разнесла китайцев и стала чемпионом мира по Dota 2
Девушка на своей странице в "Инстаграме" уже ответила, что согласна. При этом, как пишет портал CQ.ru, ещё недавно молодые люди собирались расставаться.
Как сообщал Лайф, Natus Vincere впервые выиграла гранд-финал турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. В финале NAVI оказалась сильнее G2 Esports — 2:0. Киберспортсмены заработали миллион долларов призовых.
А ранее российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем крупнейшего турнира по Dota 2 The International. Геймеры заработали 18 миллионов долларов. Позже они рассказали, куда потратят призовые.
Лента новостей
"Для него это горе, а не праздник": В Раде объяснили, почему Зеленский обвинил СССР в "неправильном" освобождении Киева от нацистов
вчера в 23:52
Захарова заявила, что участники "нормандского формата" не реагируют на призывы России
вчера в 23:32
В трёх американских университетах объявили эвакуацию из-за сообщений о бомбах
вчера в 23:26
Комментариев: 0