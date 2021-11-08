Президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в якобы "неправильном" освобождении Киева от нацистов в 1943 году. Лидер Незалежной считает, что оно было слишком жестоким.

"Жизнь человека — наивысшая ценность. Это аксиома. Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. Ресурс. Маленькое насекомое, гибели которого "могучее" государство не заметит. А если речь идёт не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? ...Может. Машине безразлично. Она готова с лёгкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

По его словам, в контрнаступлении участвовали сотни тысяч "плохо вооружённых" местных жителей, которые "не имели военной формы". Зеленский утверждает, что их "бросили на верную смерть" и якобы даже не поставили на воинский учёт, чтобы скрыть число потерь. В связи с этим украинский президент обвинил СССР в "жестокости и безграничном равнодушии".

Слова Зеленского вызвали негодование среди ряда украинских политиков. Так, например, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович отметил, что в своём "поздравлении" с освобождением Киева украинский президент промолчал о зверствах нацистов, но при этом сделал акцент на "бездушности" советского командования.

"Из текста создаётся впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов — это не праздник и не победа, а горе великое", — написал Рабинович в "Фейсбуке".

Парламентарий назвал показательным процесс изменения взглядов Зеленского, который ещё два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а сейчас критикует советскую власть.