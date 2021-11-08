Кабриолет въехал в девушку и сбросил её в обрыв в горах Сочи. Видео © t.me / chp_sochi

На смотровой площадке в горах Сочи кабриолет сбил девушку. После удара та упала с обрыва, но выжила. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале "ЧП Сочи".

Отмечается, что пострадавшая стояла на краю обрыва и любовалась красивыми видами. Внезапно одна из припаркованных машин начала движение. Автомобиль врезался в девушку, от удара она упала с обрыва. После этого транспортное средство также съехало в кювет.

"ДТП произошло в районе Красной Поляны на высоте 960 метров над уровнем моря, в районе смотровой площадки. Легковой автомобиль совершил наезд на девушку, которая от удара упала с обрыва", — сообщили ТАСС в пресс-службе отдела ГИБДД по городу.

Там также отметили, что пострадавшая выжила, однако получила различные травмы, в настоящее время она госпитализирована. Как добавили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, за рулём находился 26-летний житель Хабаровска.

"[Мужчина], управляя автомобилем Ford Mustang, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр и 31-летнюю девушку, которая стояла на краю опорной стены и после наезда упала в обрыв. С многочисленными травмами девушка госпитализирована, сам виновник дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции", — подчеркнули в ведомстве.